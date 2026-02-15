Pullaro inauguró las sesiones con un fuerte mensaje de autoridad y transformación del Estado

El gobernador de Santa Fe puso el foco en el orden como base del desarrollo y detalló avances en seguridad, educación, infraestructura y alivio fiscal. También anticipó nuevas medidas para jubilados, modernización del Estado y el impulso de los Juegos Suramericanos 2026.
El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un discurso centrado en la consolidación del orden como condición para el desarrollo, donde destacó avances en seguridad, educación, producción y obra pública, y anunció nuevas medidas de impacto social y económico
El mandatario planteó que la provincia atraviesa un proceso de transformación estructural, enmarcado en la reciente reforma constitucional, y aseguró que el rumbo de gestión se sostiene en la presencia activa del Estado.
Seguridad: eje prioritario
Pullaro abrió su mensaje con un fuerte diagnóstico sobre la situación heredada en materia de violencia y crimen organizado, y enumeró las principales acciones implementadas:
Incorporación de 2.000 nuevos efectivos policiales
Puesta en servicio de más de 2.500 móviles
Ampliación del sistema de videovigilancia con miles de cámaras
Implementación del sistema Lince con inteligencia artificial
Derribo de 106 búnkeres de droga
También destacó la inversión de 119 mil millones de pesos en infraestructura penitenciaria y la implementación de un régimen estricto para detenidos de alto perfil.
Según señaló, estas políticas ya comenzaron a mostrar resultados: durante 2025 los homicidios bajaron entre un 20% y un 30%, mientras que enero de 2026 fue el mes menos violento en 25 años
Educación: reforma estructural
En el plano educativo, el gobernador remarcó la implementación del programa Asistencia Perfecta y el cumplimiento de los 185 días de clase. Además, destacó:
El Plan de Alfabetización Raíz, que alcanzó a más de 104.000 alumnos
La entrega de 300.000 libros
La capacitación de más de 7.000 docentes
Anunció también la puesta en marcha de una nueva currícula de educación primaria —la primera en 30 años— con mayor carga en lengua, matemática, idiomas y tecnología
Producción y alivio fiscal
En materia económica, Pullaro subrayó el rol de Santa Fe como motor productivo del país y anunció medidas de estímulo:
130.000 millones de pesos en créditos para pymes
Exención de Ingresos Brutos al agro
Reducción de carga impositiva a la industria y el comercio
Baja de impuestos al turismo
Como novedad, confirmó que las empresas podrán deducir impuestos si amplían su plantilla de trabajadores.
Obra pública en marcha
El gobernador afirmó que la provincia tiene más de 1.500 obras en ejecución con una inversión superior a los 2 billones de pesos.
Entre los proyectos destacados mencionó:
El tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
El avance del puente Santa Fe–Santo Tomé
Obras en rutas provinciales
Renovación de aeropuertos y puertos
Infraestructura urbana y comunitaria
También vinculó la obra pública con la generación de empleo en el sector de la construcción
Salud y cobertura social
Pullaro confirmó que la provincia asumió prestaciones que dejó de financiar el Estado nacional, incluyendo:
Tratamientos para enfermedades crónicas
Políticas de salud sexual
En paralelo, anunció la adquisición de 174 ambulancias y la incorporación de otras 88.
Jubilados: dos anuncios
El mandatario confirmó dos medidas:
No se prorrogará el aporte solidario extraordinario
Los aumentos salariales del sector activo se trasladarán a jubilados en 30 días (antes 60)
Juegos Suramericanos 2026
Pullaro presentó el evento como una oportunidad estratégica de desarrollo, con más de 130 obras vinculadas que impactarán en infraestructura, turismo y empleo en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Modernización del Estado
En el cierre, el gobernador destacó el avance en digitalización administrativa y la implementación del sistema Timbó para la gestión de datos públicos, junto a un tablero de monitoreo que ya registra más de 41.000 acciones de gobierno.
Finalmente, reafirmó el rumbo político de su gestión, “no vinimos a convivir con el delito. Vinimos a recuperar la tranquilidad para nuestra gente y sostenerla en el tiempo”.
Niñez: fortalecimiento del sistema de protección
En el plano social, el gobernador puso el foco en la necesidad de reforzar la red de protección de la niñez, con el objetivo de garantizar que ningún niño quede sin asistencia, acceso a la salud o condiciones básicas de cuidado
En ese marco, anticipó el fortalecimiento de los dispositivos institucionales destinados a la primera infancia y a niños en situación de vulnerabilidad, incluyendo la incorporación de Casa Cuna al sistema provincial como parte de una estrategia integral de contención y acompañamiento.
La medida apunta a ampliar la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones críticas y consolidar una red pública que articule salud, asistencia y seguimiento temprano, evitando que las desigualdades estructurales impacten desde los primeros años de vida.