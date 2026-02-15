Inicio del 144° período legislativo

Pullaro inauguró las sesiones con un fuerte mensaje de autoridad y transformación del Estado

El gobernador de Santa Fe puso el foco en el orden como base del desarrollo y detalló avances en seguridad, educación, infraestructura y alivio fiscal. También anticipó nuevas medidas para jubilados, modernización del Estado y el impulso de los Juegos Suramericanos 2026.