Ya no habrá 60 días de espera en aumentos a jubilados provinciales

Entre los anuncios del mensaje a las cámaras del gobernador Maximiliano Pullaro, con motivo de la inauguración del período ordinario de sesiones, se destacan dos medidas que beneficia a los beneficarios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe.
En un caso, son inmediatos los efectos de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial, mientras que en segundo se trata de una decisión que se verificará en el mes de septiembre.
En un tramo de su mensaje, Pullaro expresó que fue necesaria la Ley de Emergencia Previsional y celebró que su gobierno con esa norma haya podido “salvar la Caja para los santafesinos”.
Sostuvo que con la administración de los recursos y los ajustes se pudo “frenar el déficit de la Caja de Jubilaciones y reducirlo a la mitad, recuperando la sustentabilidad y afianzando un beneficio a los que hoy aportan para mañana tener una jubilación por el resto de su vida”.
Admitió que “es injusto si los beneficios de estos resultados no llegan a los jubilados de hoy, que aportaron durante años para jubilarse y en la reforma les pedimos un sacrificio extraordinario. Por eso creemos justo comenzar por dos medidas destinadas a nuestros jubilados”, expresó.
Y luego detalló: “En primer término, he decidido no prorrogar la aplicación del aporte solidario extraordinario. En segundo término, decidí que los aumentos al personal activo no serán más trasladados a los jubilados dentro de los 60 días, sino al mes siguiente”.
Una alta fuente de la Casa Gris confirmó que la palabra “prorrogar” refiere a la ley antes mencionada que le daba al gobernador la posibilidad de extender los aportes solidarios con solo firmar un decreto, al agotarse el plazo previsto por la norma. Así, será a partir de septiembre cuando cesen los aportes solidarios (uno de los extremos que cuestionan los jubilados que han presentado recursos de amparo ante la Justicia provincial).
El mandatario provincial expresó al cerrar un momento de su mensaje, referido a los pasivos estatales provinciales: “Queremos seguir cuidando la Caja y, al mismo tiempo, estar al lado de nuestros jubilados: por eso decidimos seguir pagando los montos compensatorios que garantizan que ningún jubilado o pensionado de la provincia gaste en medicamentos más del 5% de sus haberes. Para poder seguir avanzando es fundamental un Estado moderno y ágil”.