Debut del 15 de febrero con marcadas ausencias opositoras en Legislatura

Simpatizantes radicales hicieron el aguante a Pullaro y dejaron en segundo plano a la protesta de un grupo de docentes. No estuvieron los legisladores nacionales del peronismo ni de La Libertad Avanza. El gobernador llegó acompañado por Scaglia y Chiarella.