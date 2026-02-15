Debut del 15 de febrero con marcadas ausencias opositoras en Legislatura
Simpatizantes radicales hicieron el aguante a Pullaro y dejaron en segundo plano a la protesta de un grupo de docentes. No estuvieron los legisladores nacionales del peronismo ni de La Libertad Avanza. El gobernador llegó acompañado por Scaglia y Chiarella.
La nueva Constitución de Santa Fe determinó que el año legislativo, en este caso el 144°, comienza el 15 de febrero, verano y ya no en otoño como es el 1° de mayo. El ritual constitucional debutó este domingo, en horario matutino, con pronóstico de lluvia, con calor como es lógico para esta época del año, pero en medio del feriado largo por el Carnaval.
Desde muy temprano, un anillo de seguridad rodeó al Palacio Legislativo, aunque no alteró en demasía el escaso tránsito del domingo en la zona sur de la provincia. El anillo además fue acompañado por un importante despliegue de efectivos policiales.
Simpatizantes y funcionarios radicales ocuparon la primera fila detrás de las vallas que separaron la Legislatura de la plaza y cuando llegó al lugar un grupo de docentes con pancartas, debieron conformarse con un segundo plano y competir en cánticos. Cuando llegó a la zona, Pullaro se bajó de la camioneta y directamente fue al encuentro de ellos y se detuvo a saludarlos durante un recorrido de más de cien metros. Después sí, el encuentro con las autoridades del Senado, que lo esperaban en la escalinata; aunque en esta ocasión sumaron a la presidenta de Diputados, Clara García.
La plaza y sus límites. En primer plano, corralito para prensa; las vallas y los apoyos a Pullaro y la protesta de docentes. Foto: Flavio Raina.
Presencias y ausencias
Antes que el gobernador, fueron llegando legisladores, funcionarios, jueces e invitados, a una ceremonia que tuvo demasiadas ausencias, si se repasa lo ocurrido en la última década. De los 22 legisladores nacionales que tiene Santa Fe, apenas 6 dijeron presente: los senadores nacionales Eduardo Galaretto y Carolina Losada, más los diputados de Provincias Unidas Gisela Scaglia, Pablo Farías, Esteban Paulón y José Nuñez. Ausencia tota de representantes del justicialismo y de La Libertad Avanza.
Pero también hubo marcadas ausencias de legisladores provinciales. Especialmente de los senadores justicialistas, que estuvieron solo representados por el vicepresidente de la Cámara, Osvaldo Sosa. En cambio, los diputados justicialistas dieron el presente encabezados por Omar Perotti, mientras que no estuvieron ni Amalia Granata ni Alicia Azanza, líderes de Somos Vida y generalmente muy críticas del gobierno provincial. La izquierda en Diputados dio el presente sin ausencias, al igual que Unidos y los bloques aliados.
El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, estuvo en la primera fila en el recinto siguiendo el mensaje. Llegó temprano. Luego, lo hicieron Jorge Baclini y Margarita Zabalza, que se cruzaron en la plaza con Rubén Weder. En tanto, Roberto Falistocco fue el último en llegar, casi sobre el inicio del mensaje. Las dos titulares del Ministerio Público dijeron presente, e incluso el gobernador destacó la tarea de la fiscal general, María Cecilia Vranicich, quien estuvo con la defensora general, Estrella Moreno Robinson.
Cuatro de los cinco intendentes de las principales ciudades también llegaron a la Legislatura. Juan José Poletti y Pablo Javkin debieron responder preguntas de los cronistas sobre el pedido a legisladores para que incluyan en la norma de contravenciones a los trapitos. Leonardo Viotti, intendente de Rafaela, se sumó al acto y también opinó sobre su reciente decisión de prohibir la actividad en esa ciudad. En tanto, Leonel Chiarella, de Venado Tuerto, y presidente del comité nacional de la UCR llegó con Pullaro y Scaglia en el vehículo oficial.
Hablando de partidos políticos, la titular del socialista, Mónica Fein, dio el presente y en la previa mantuvo una larga reunión con varios de sus correligionarios, como Antonio Bonfatti, Rubén Galassi, Julio Garibaldi y Gisel Mahmud.
Pero además de los cuatro mencionados, otra docena de intendentes radicales y varios presidentes comunales de la zona acompañaron al gobernador en el discurso.
Dos pantallas gigantes instaladas en la plaza permitieron seguir el discurso con aplausos en algunos tramos mientras los docentes se fueron retirando en los últimos minutos.
Cuando terminó la lectura del mensaje, Pullaro fue el primero en salir con Scaglia y los presidentes de ambas cámaras, Felipe Michlig y Clara García para, en rueda de prensa, seguir con algunas precisiones lo que fue su mensaje. Luego, fotos y la vuelta al saludo a los correligionarios que le hicieron el aguante pese al calor y a la amenaza de lluvia que no se concretó.
Dos pantallas gigantes instaladas en la plaza permitieron seguir el discurso. Foto: Flavio Raina.
12 de marzo
El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, confirmó a El Litoral, que el 12 de marzo se hará el acto de inicio del año judicial con su discurso. Ya se empezaron a distribuir las invitaciones a las autoridades de los distintos poderes para el acto. Antes de esa fecha, la Legislatura tiene en agenda el tratamiento de pliegos de tres candidatos a la Corte Suprema de Justicia para futuras vacantes. El 1 de septiembre dejará el cargo Eduardo Spuler, quien no estuvo en la Asamblea Legislativa.
Para la diputada justicialista Celia Arena, el discurso de Pullaro tuvo "sabor a poco, muy poca referencia y falta de claridad en un comparativo con el 2023. Sin una evaluación clara de cómo fueron estos dos años. Ya hace más de dos años que este gobierno tiene la responsabilidad de conducir los destinos".
La ex ministra de Gobierno destacó que el gobernador da marcha atrás "con algo que siempre planteamos, la afectación directa a los que ya se jubilaron y aportaron. Asume un error, pero no deja sin efecto todos los juicios que la provincia va a tener que pagar".
Arena le pidió al gobierno una mirada más amplia sobre el tema de seguridad. "Se hablaron de muchas cosas que tienen su asiento en todo lo que nosotros dejamos a fines de nuestra gestión en cuanto a tecnología, un 911 operativo, no como cuando lo recibimos que tenía la licencia vencida. Podemos hablar un montón de otras cosas, no desde el punto de vista de confrontar lo que hicimos, no como una nostalgia, sino para también tener la responsabilidad que hay cosas que tienen que ver con la continuidad, así como la obra pública y un montón de otras cosas".