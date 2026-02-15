Análisis de la apertura de sesiones

Rubén Galassi: "Santa Fe necesita una Ley de Educación acorde a la era de la inteligencia artificial"

El diputado provincial destacó el balance de gestión de Maximiliano Pullaro y puso el foco en la agenda legislativa que viene. Tras el discurso del gobernador, Galassi remarcó la importancia de modernizar los marcos normativos en salud y educación para adaptarlos a los desafíos tecnológicos actuales.