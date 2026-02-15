Rubén Galassi: "Santa Fe necesita una Ley de Educación acorde a la era de la inteligencia artificial"

Tras el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro ante la Asamblea Legislativa, las repercusiones en el arco político no se hicieron esperar.
El diputado provincial destacó el balance de gestión de Maximiliano Pullaro y puso el foco en la agenda legislativa que viene. Tras el discurso del gobernador, Galassi remarcó la importancia de modernizar los marcos normativos en salud y educación para adaptarlos a los desafíos tecnológicos actuales.
Uno de los referentes que analizó el discurso fue el diputado provincial Rubén Galassi, quien en diálogo con CyD Litoral valoró el contraste entre la inversión pública santafesina y el escenario nacional, al tiempo que trazó los ejes de lo que será el debate parlamentario en este 2026.
Para Galassi, el discurso del gobernador no fue solo una formalidad, sino una exposición de resultados tangibles en áreas críticas. "Hubo un balance con muchos números en materia de seguridad y obra pública. Se hizo eje en las fortalezas de este gobierno y en las decisiones tomadas desde el primer día para recuperar la paz", señaló el legislador socialista.
El diputado destacó especialmente el valor de la inversión en infraestructura que lleva adelante la provincia. "Es una inversión en obra pública inédita, no solo por sus características, sino porque, si la ponemos en contraste con lo que está haciendo la Nación, es mucho más valiosa", afirmó.
Además, subrayó que el plan integral de seguridad y las mejoras en educación, salud, medioambiente y cultura forman parte de una visión de Estado consolidada.
Uno de los puntos más relevantes del análisis de Galassi fue la mención a los cambios estructurales en el sistema de enseñanza. Si bien el gobernador no realizó un anuncio de proyecto cerrado, el diputado confirmó que la reforma educativa será uno de los grandes temas del año legislativo.
"Existe la decisión política de que Santa Fe cuente con una Ley de Educación acorde a los tiempos que vienen", adelantó Galassi.
Según el legislador, el nuevo marco normativo debe ser integral y ambicioso: "Tenemos que contemplar los cambios en la currícula, la realidad de los docentes, la situación de los niños y el impacto de la inteligencia artificial. Si bien no es un mandato específico con plazo de la Constitución —como sucede con otras leyes—, tanto educación como salud deben tener leyes modernas".
Finalmente, Galassi insistió en que la agenda parlamentaria de este período no debe limitarse a cumplir con los plazos de la reforma constitucional, sino en elevar el estándar de los servicios públicos esenciales.
Para el legislador, la actualización de la normativa en salud es el otro gran pilar que debe acompañar la transformación educativa para garantizar un Estado eficiente que responda a las necesidades de la sociedad actual.