Pablo Farías elogió la "madurez de gestión" de Pullaro y puso condiciones para la reforma laboral

En el marco del tercer discurso de Maximiliano Pullaro ante la Asamblea Legislativa, el diputado nacional Pablo Farías analizó el rumbo de la gestión provincial y el complejo panorama que se avecina en el Congreso de la Nación.
El diputado nacional santafesino destacó la consolidación del modelo provincial y el impacto de la obra pública. Sin embargo, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno Nacional: anticipó que presentarán dictámenes alternativos y rechazó cambios "inaceptables" en las licencias por enfermedad.
En diálogo con CyD Litoral, el legislador subrayó que Santa Fe está logrando resultados tangibles en un contexto nacional adverso, pero marcó una distancia tajante respecto a la letra chica de la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada.
Para Farías, el mensaje del gobernador reflejó la transición de las promesas de campaña a la concreción de políticas públicas. "El gobernador demuestra cómo se va consolidando un modelo de gestión. Lo más importante cuando uno introduce cambios es poder medir cómo se van logrando los objetivos", señaló el diputado.
Farías destacó que la provincia está logrando sostener indicadores positivos a pesar del ajuste nacional.
"No solo se trata de las estadísticas de cómo ha bajado la inseguridad, sino del impacto de la obra pública y la infraestructura sanitaria. El gobierno está destinando recursos con mucho esfuerzo, algo que hoy no se ve en otras provincias ni en Nación", afirmó, definiendo el momento actual como "el discurso de la madurez de una gestión".
Sin embargo, el clima de concordancia provincial se transformó en advertencia al girar la mirada hacia el Congreso Nacional. Farías fue categórico al referirse al proyecto de reforma laboral que debe tratar la Cámara de Diputados: "Tal cual vino del Senado no va a salir; para nosotros es imprescindible trabajar sobre ese proyecto".
El legislador identificó puntos que considera "inaceptables", como el endurecimiento de las condiciones para las licencias por enfermedad. Asimismo, puso la lupa sobre la creación del fondo de asistencia laboral: "Queremos revisar la detracción de fondos para el sistema de ANSES y lo que significa para los trabajadores respecto de las indemnizaciones".
Farías adelantó que su espacio no se limitará a la crítica, sino que presentará dictámenes alternativos en varios artículos clave. El diputado santafesino envió un mensaje directo al Poder Ejecutivo Nacional sobre la estrategia de "a todo o nada" en el recinto.
"Si el oficialismo nacional pretende que lo que vino del Senado se apruebe sin cambios, va a ser muy pero muy difícil acompañar eso", sentenció. De esta manera, Farías condicionó el apoyo del bloque a la apertura de un debate real que permita introducir modificaciones, siguiendo la lógica de intervenciones que ya han tenido en leyes anteriores.