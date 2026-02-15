Apertura de sesiones ordinarias

Pablo Farías elogió la "madurez de gestión" de Pullaro y puso condiciones para la reforma laboral

El diputado nacional santafesino destacó la consolidación del modelo provincial y el impacto de la obra pública. Sin embargo, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno Nacional: anticipó que presentarán dictámenes alternativos y rechazó cambios "inaceptables" en las licencias por enfermedad.