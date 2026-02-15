Michlig defendió el discurso de Pullaro, destacó obras clave y anticipó avances en la ley de municipios

El presidente del Senado santafesino, Felipe Michlig, calificó como “muy completo” el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de sesiones ordinarias y sostuvo que el discurso combinó balance de gestión con anuncios de impacto social e institucional.
El legislador remarcó el carácter histórico del inicio del período legislativo el 15 de febrero, tras la reforma constitucional que él mismo presidió, y señaló que el cambio marca una etapa de mayor actividad institucional y compromiso democrático.
Para Michlig, el mensaje permitió evaluar los dos años y dos meses de gestión, pero también delineó una hoja de ruta clara hacia adelante en materia previsional, educativa, de seguridad y obra pública.
Jubilaciones, educación y obra pública como ejes
El senador destacó entre los anuncios el cambio en los plazos de pago a jubilados provinciales, que pasarán a cobrar en 30 días y no en 60, junto con el cierre de la emergencia previsional. Según afirmó, estas medidas reflejan una normalización financiera del sistema y un alivio concreto para los beneficiarios.
También valoró los anuncios educativos y la inversión en infraestructura escolar, señalando que la mejora en equipamiento y edificios forma parte de una estrategia para elevar la calidad educativa en toda la provincia.
En materia de obra pública, Michlig puso especial énfasis en el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé. Consideró que aún no está plenamente dimensionado por la ciudadanía, pero sostuvo que cuando esté finalizado se convertirá en una obra clave para la conectividad regional.
El legislador recordó que la obra fue prometida durante años por distintos gobiernos nacionales y afirmó que finalmente es la provincia la que la está ejecutando. En ese marco, también mencionó el tercer carril de la autopista hacia Rosario y su extensión hacia Timbúes como parte del esquema logístico productivo.
Seguridad y vínculo con la policía
Michlig sostuvo que los avances en seguridad también forman parte del balance positivo del gobierno provincial. Señaló que el cambio en Rosario es visible y que la recuperación del espacio público, los eventos y la actividad económica muestran una mejora en la situación social.
Respecto al reciente conflicto policial, el senador consideró que el reclamo era atendible y valoró que el gobierno haya respondido con diálogo. Aseguró que el vínculo entre la fuerza y el Ejecutivo no se debilitó y que, por el contrario, hoy se encuentra fortalecido.
Indicó que el gobierno reconoce el esfuerzo de la policía, pero también el de docentes, trabajadores de la salud y empleados públicos. Según expresó, la capacidad de escucha del Ejecutivo permite recomponer tensiones y sostener la gobernabilidad.
La agenda legislativa inmediata
El presidente del Senado confirmó que el 26 de febrero será una jornada clave en la Legislatura. Ese día está prevista la votación de nuevos integrantes de la Corte Suprema provincial y el avance de la nueva Ley Orgánica de Municipios.
Michlig explicó que el objetivo es otorgarle media sanción en el Senado, aunque aclaró que se priorizará el consenso político. Señaló que la norma debe ser una ley para todos los municipios y no una herramienta partidaria.
Afirmó que la iniciativa busca mejorar la representación, optimizar el funcionamiento institucional y reducir costos políticos, con impacto en las 365 localidades de la provincia.
El senador concluyó que el mensaje del gobernador dejó una perspectiva de crecimiento y que la Legislatura tiene ahora el desafío de acompañar con leyes que consoliden esa agenda.