Autopista Rosario - Santa Fe: por qué el gobierno analiza construir un tercer carril hasta Sauce Viejo

En el marco del proceso que prevé un mejoramiento integral de la autopista Santa Fe – Rosario, el gobierno provincial evalúa construir un tercer carril en el tramo comprendido entre el ingreso a esta ciudad y el aeropuerto de Sauce Viejo.
Ante la circulación intensa por la zona y el significativo crecimiento poblacional, la provincia evalúa la obra que comprendería desde el ingreso a esta capital hasta la autovía 19, ó hasta el aeropuerto. Demandaría una inversión de 40 mil millones de pesos.
En el marco del proceso que prevé un mejoramiento integral de la autopista Santa Fe – Rosario, el gobierno provincial evalúa construir un tercer carril en el tramo comprendido entre el ingreso a esta ciudad y el aeropuerto de Sauce Viejo.
En diálogo con El Litoral, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó los fundamentos de la iniciativa, y sostuvo que la principal razón de ser de la eventual obra es el crecimiento urbano y poblacional que se ha generado en la zona.
"En rigor – explicó-, se estudia la alternativa hasta Sauce Viejo o hasta la autovía 19. Nuestro objetivo es mejorar la autopista y ampliar su capacidad de circulación", dijo Enrico.
Y precisó que "estamos trabajando ya en la zona sur que tiene mayor circulación de camiones, inaugurando el 23 de febrero el tramo de tercer carril entre Rosario y San Lorenzo, y luego hasta Timbúes. Y estamos analizando también poder encarar en la zona norte de la autopista hasta la ruta 19 o el hasta el aeropuerto, un nuevo tramo de tercer carril".
La intención, destacó, es poder decidirlo en el corto plazo para comenzar el proyecto y encarar el proceso de licitación. Pero para ello, se aguarda el aval del gobernador Maximiliano Pullaro.
- ¿Hay una estimación de la inversión?
- Y, es una inversión que va a estar cercana a los 40.000 millones de pesos.
- ¿La idea es poder arrancar este mismo año con la obra?
- Es parte de lo que tenemos que definir; tenemos que analizar cómo, cuándo y en qué plazos la queremos hacer porque son obras muy intrusivas que generan problemas de circulación y cierto desorden. Son todos aspectos a analizar.
- ¿Cuántos kilómetros comprendería ese tramo de tercer carril?
- Si se decide hasta la autovía 19, serían unos nueve kilómetros. Si es hasta el aeropuerto, serían once.
- ¿Cuál es el fundamento de la obra?
- Hicimos un análisis del tránsito medio tanto diario como anual, y nos arroja como conclusión que es una zona de mucha circulación y mucho uso. Asimismo, estamos viendo que es una zona que se está poblando de una manera muy significativa.
- En función de ello, ¿podría proyectarte un nuevo ingreso a la autopista desde Sauce Viejo?
- Siempre cuando se encaran este tipo de obras, hay otras que se piensan como complementarias. Pero por ahora, estamos concentrados en poder avanzar con definir si construimos o no este nuevo tramo de tercer carril.