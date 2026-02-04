En estudio

Autopista Rosario - Santa Fe: por qué el gobierno analiza construir un tercer carril hasta Sauce Viejo

Ante la circulación intensa por la zona y el significativo crecimiento poblacional, la provincia evalúa la obra que comprendería desde el ingreso a esta capital hasta la autovía 19, ó hasta el aeropuerto. Demandaría una inversión de 40 mil millones de pesos.