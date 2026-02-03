Infraestructura, crédito y planificación: Enrico detalló el plan de obras para Santa Fe
El ministro de Obras Públicas repasó los proyectos en marcha y los previstos en la provincia, destacó el financiamiento obtenido y remarcó la importancia de una estrategia ordenada para sostener la inversión.
Avanzan los trabajos estructurales en el Puente Carretero. Crédito: Fernando Nicola.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, afirmó que el conjunto de trabajos en marcha en la ciudad avanza conforme a lo planificado y destacó el volumen de inversión destinado a infraestructura estratégica. En relación con el puente Santa Fe–Santo Tomé, sostuvo que “estamos en el plazo, la obra está sobre la curva, la venimos desarrollando y la monitoreamos”.
Enrico remarcó que el gobierno provincial viene ejecutando las obras planteadas por el municipio de Santa Fe, en coordinación con el intendente Juan Pablo Poletti. “Las obras que el municipio nos planteó las venimos desarrollando: Aristóbulo del Valle, Juan José Paso, Avenida de los Siete Jefes y Avenida Peñaloza. Venimos bien, más otras obras que estamos llevando adelante”, señaló.
Además, mencionó intervenciones educativas y de infraestructura social, y anticipó proyectos de mayor escala vinculados al crecimiento urbano. “El gobernador está pensando, y es muy probable, en una obra de tercer carril de autopista desde Santa Fe hasta el aeropuerto, por todo el crecimiento urbano que está teniendo la zona hacia el sur de la autopista”, explicó.
En 7 Jefes se realizaron intervenciones clave para mejorar la circulación.
Inversión,crédito públicoyobra
El ministro subrayó que la provincia cuenta con herramientas financieras para sostener el ritmo de la obra pública. “Santa Fe colocó deuda a nivel internacional, tenemos crédito público para hacer obra. Eso nos permite apalancar nuestro programa de obra pública, entre ellas esta obra puntual”, afirmó.
En ese marco, destacó la magnitud de la rehabilitación del colector cloacal que atraviesa la ciudad. “Es una de las obras más importantes no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino para toda la provincia, y además es un desafío de ingeniería”, sostuvo, al referirse a los trabajos que se extienden desde el puente sobre el río Salado hacia el sur, en dirección al aeropuerto.
Viviendas yplanificación
Consultado sobre los planes de vivienda inconclusos, Enrico explicó que existe una propuesta del gobierno nacional para transferirlos a las provincias. “La Nación no las va a terminar, eso quedó claro. O las vende y las remata o las cede a las provincias”, indicó.
Enrico señaló que la Nación podría ceder los desarrollos de vivienda inconclusos. Crédito: Manuel Fabatía.
Detalló que la provincia ya está finalizando unidades abandonadas y que se evalúan esquemas alternativos. “Ya tenemos 900 viviendas que la Nación abandonó y que estamos terminando. No es la idea que el gobierno provincial ponga fondos para terminar todas, sino utilizar crédito hipotecario para que las personas las puedan adquirir”, concluyó.