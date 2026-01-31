Poletti recorrió la obra en 7 Jefes que alcanzó el 30% de ejecución
La recorrida se realizó en el marco de las obras del Acuerdo Capital. Las intervenciones incluyen las avenidas 7 Jefes, J.J. Paso, Peñaloza y Aristóbulo del Valle, con renovaciones de canteros, pavimentos y bicisendas, además de avances en iluminación y redes urbanas.
El intendente Juan Pablo Poletti supervisó el avance de las obras enmarcadas en el Acuerdo Capital, un compromiso de la gestión firmado en mayo del 2024 con el gobernador Maximiliano Pullaro. La presencia del intendente en la zona de los trabajos ocurrió a mediados de enero, acompañado del secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi.
El proyecto con la Provincia tiene como eje central la transformación de avenidas estratégicas, la mejora de la conectividad vial y la jerarquización de los espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. El mandatario local estuvo en la avenida 7Jefes, donde los trabajos de renovación del cantero central llevan un 30%de ejecución.
“Está casi terminada una primera etapa, con un importante avance de todo lo que es la obra general. Está casi un 4% por delante de lo que tendría que estar hoy, así que viene a buen ritmo, estamos realmente contentos”, dijo Poletti.
Poletti recorrió los trabajos en avenida 7 Jefes.
Asimismo, destacó el impacto social de la intervención al señalar que “esto no es una obra para el barrio, es una obra para todos los santafesinos. Los domingos va a explotar de gente, de amigos, de encuentros. Es lo que buscábamos con esta prioridad que le dimos con el gobernador al Acuerdo Capital”.
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, brindó precisiones técnicas sobre la calidad de los materiales y el diseño: “Venimos con un avance por arriba de la curva, con solados que tienen un trabajo particular; baldosas de distintos colores que componen un tramo que genera cierta dinámica en el paseo y reconversión de todo el mobiliario”, dijo.
“El intendente Poletti y el gobernador Pullaro decidieron hacer esto y está dando señales de un lugar de mucho reconocimiento con equipamiento urbano más moderno, antivandálico, con mucha tecnología y arquitectura para que todo este espacio lo puedan disfrutar la cantidad de santafesinos que vienen los fines de semana, y que pueda ser un espacio que también dure en el tiempo”, aseguró Rudi.
Renovación de canteros y espacios verdes en Santa Fe.
El funcionario también se refirió a la logística y los beneficios en la movilidad: “Hay cuatro aperturas de calle que van a permitir la continuidad de la ciudad para no tener cortadas, sino que haya continuidad en las calles para poder acceder después a 7 Jefes, ir a la colectora, y eso va a dar una idea de una 7 Jefes mucho más accesible, que tiene un compromiso también en términos de movilidad, para que el mismo vecino pueda disfrutarla y esté mucho más ordenado el tránsito en este lugar”.
Arterias importantespara la ciudad
El Acuerdo Capital, financiado por el Gobierno provincial, también muestra progresos significativos en otras tres avenidas fundamentales. En Avenida J.J. Paso, la puesta en valor del cantero central entre Zavalla y 1º de Mayo es la intervención más adelantada, con varios tramos ya habilitados que incluyen mobiliario, luminarias y obras hídricas críticas cerca del estadio de Colón.
Intervenciones en avenidas estratégicas de la ciudad.
En tanto, en Avenida Peñaloza la reconstrucción de la calzada entre Gorriti y Chaco alcanza el 54%, con avances en desagües e infraestructura eléctrica que continuarán en las próximas semanas con nuevas tareas de pavimentación.
En la zona norte, la avenida Aristóbulo del Valle presenta un 55% de avance en sus mejoras integrales. La obra ya exhibe cuadras remodeladas con bicisendas y nuevas losetas, mientras se trabaja simultáneamente en el recambio de cañerías pluviales en las intersecciones con Pavón y Azcuénaga. A esto se suma la pavimentación de calle Larrea, la primera obra inaugurada bajo este convenio, que ya funciona como una vía clave para la movilidad urbana.
Finalmente, el plan de transformación se complementa con proyectos de infraestructura de gran escala financiados por la Provincia. Entre ellos se destacan la iluminación de la Avenida Circunvalación, el nuevo Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé, y la renovación de redes de agua y cloacas. En el ámbito social y sanitario, avanzan las obras en los hospitales Alassia y Sayago, así como la construcción de nuevos edificios educativos para la Escuela Echeverría y el Instituto Nº 8, consolidando una inversión integral para el desarrollo de la ciudad.