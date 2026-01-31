Santa Fe ciudad

Poletti recorrió la obra en 7 Jefes que alcanzó el 30% de ejecución

La recorrida se realizó en el marco de las obras del Acuerdo Capital. Las intervenciones incluyen las avenidas 7 Jefes, J.J. Paso, Peñaloza y Aristóbulo del Valle, con renovaciones de canteros, pavimentos y bicisendas, además de avances en iluminación y redes urbanas.