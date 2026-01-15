Provincia retomó la repavimentación nocturna en la Autopista entre Santa Fe y Santo Tomé
A partir de esta semana, desde las 20 hasta las 6, y durante un mes, el Gobierno provincial puso en marcha nuevamente la modalidad de trabajos nocturnos para reparar y repavimentar un tramo de 4 kilómetros sobre la Autopista Rosario-Santa Fe, cercano al puente del Río Salado.
La modalidad nocturna fue definida para reducir las complicaciones en los horarios pico de circulación. Gentileza: Provincia
Con trabajos programados durante la noche para minimizar el impacto en el tránsito, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva etapa de repavimentación en la Autopista Rosario–Santa Fe. Las tareas se concentran en un tramo clave cercano al puente del río Salado y forman parte de un plan integral de mejoras que también incluye la inminente inauguración del tercer carril en el sur provincial.
Trabajos nocturnos para evitar congestiones
Desde esta semana y durante aproximadamente un mes, las obras se desarrollan entre las 20 y las 6, en un sector de unos cuatro kilómetros de la Autopista Rosario–Santa Fe, en cercanías del puente sobre el río Salado. La modalidad nocturna fue definida para reducir las complicaciones en los horarios pico de circulación, especialmente en la salida de la ciudad de Santa Fe durante la mañana.
"La inversión para estas repavimentaciones es de la propia Autopista: el pago del peaje vuelve en obras y en mantenimiento", explicó Seghezzo. Gentileza: Provincia
Los trabajos están a cargo del fideicomiso que administra la Autopista 01 y se enmarcan en el plan de repavimentación de distintos tramos del corredor vial más transitado de la provincia.
Dos frentes de obra en simultáneo
Las intervenciones actuales se focalizan en dos sectores específicos. Por un lado, en la mano hacia Rosario, se realizan tareas nocturnas entre los kilómetros 152 y 156. Por otro, en sentido hacia Santa Fe, las obras se desarrollan durante el día entre los kilómetros 116,5 y 118,5.
El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que estas acciones responden a una planificación que busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial. “Estamos volviendo a poner en valor la Autopista Rosario–Santa Fe. La inversión para estas repavimentaciones es de la propia Autopista: el pago del peaje vuelve en obras y en mantenimiento”, remarcó.
En el tramo cercano a la ciudad capital, las tareas incluyen reparaciones puntuales, sellado de fisuras, texturizado de la calzada y la colocación de una microcarpeta asfáltica de tres centímetros de espesor. Las intervenciones alcanzan tanto al carril lento como al carril rápido, especialmente en los sectores más deteriorados de la salida de Santa Fe.
En paralelo, entre los kilómetros 116,5 y 118,5, se lleva adelante una reconstrucción integral de ambos carriles. Durante el desarrollo de las obras se implementa una reducción parcial de la calzada, por lo que desde Vialidad Provincial se solicita a quienes transiten en horario vespertino que respeten la señalización y las indicaciones del personal que ordena el tránsito.
La Autopista Rosario–Santa Fe atraviesa una etapa clave de renovación. Gentileza: Provincia
En febrero se inaugura el tercer carril
En paralelo a estas tareas, el Ministerio de Obras Públicas recordó que la construcción del tercer carril de la Autopista, a lo largo de 16,5 kilómetros entre Rosario y San Lorenzo, ya supera el 90% de avance. Se trata de una obra estratégica para la región portuaria y el acceso norte a Rosario, cuya inauguración está prevista para los primeros días de febrero.
Según detalló Seghezzo, la construcción del nuevo carril, la repavimentación de los carriles existentes y los trabajos en banquinas ya están finalizados. Actualmente se avanza con tareas complementarias fundamentales para la circulación, como la colocación de tachas reflectivas, cartelería, mejoras en accesos y puentes, pintura, iluminación y otras intervenciones menores.
Con frentes de obra activos tanto en el centro-norte como en el sur de la provincia, la Autopista Rosario–Santa Fe atraviesa una etapa clave de renovación. La combinación de trabajos nocturnos, repavimentaciones profundas y la inminente habilitación del tercer carril apunta a mejorar la seguridad vial, optimizar el tránsito y acompañar el intenso movimiento productivo que caracteriza a este corredor estratégico.