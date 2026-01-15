Siguen las obras

Provincia retomó la repavimentación nocturna en la Autopista entre Santa Fe y Santo Tomé

A partir de esta semana, desde las 20 hasta las 6, y durante un mes, el Gobierno provincial puso en marcha nuevamente la modalidad de trabajos nocturnos para reparar y repavimentar un tramo de 4 kilómetros sobre la Autopista Rosario-Santa Fe, cercano al puente del Río Salado.