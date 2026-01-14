Santa Fe construye una rotonda en un cruce de la Ruta Nacional 34
La provincia tomó la "decisión política" de iniciar los trabajos que debería haber llevado a cabo el gobierno nacional. En 2025, la problemática del cruce con la Ruta Provincial 39 se abordó en la Cámara de Senadores de la Legislatura santafesina.
En la mañana de este miércoles 14 de enero comenzó la construcción de una rotonda en el departamento San Cristóbal que, aunque se trata de una solución técnica para un problema vial, tiene sin embargo condimentos políticos. Tantos, que el senador por ese departamento, Felipe Michlig, calificó a la obra como una "decisión política" del gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Los trabajos fueron licitados hace tiempo por la Dirección Provincial de Vialidad junto a otras labores de repavimentación sobre una ruta de Santa Fe, la 23 pero en los pliegos (atendiendo a viejo reclamo de esa región) se incluyó además la construcción de una rotonda en la intersección de las rutas Provincial 39 con la Nacional 34, sobre un terreno que corresponde a esa jurisdicción nacional.
Y en efecto, se trata de una decisión que va más allá de los cuadros técnicos y de carrera de los organismos intervinientes la de producir una intervención provincial sobre un bien que es nacional. La cuestión fue expuesta en dos oportunidades en la Cámara de Senadores por Michlig. El presidente provisional mostró videos de sendos accidentes de tránsito en el peligroso cruce: uno en el que por milagro solo hubo un herido, que se recuperó favorablemente; y otro de consecuencias irreparables, en el que murieron tres camioneros.
El cruce de las rutas nacional 34 y provincial 39.
El senador radical recurrió a imágenes impactantes que incluso fueron proyectadas en el recinto, que no admiten discusiones. Muestran, obviamente, lo urgente de que se modifique la actual traza y el cruce en jurisdicción de Arrufó tenga su rotonda.
"Este es un cruce federal que debería ser intervenido por el gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno provincial decidió avanzar porque entendemos que lo principal es resguardar la vida de todos los que transitan estas rutas", dijo ahora Michlig al anunciar el inicio de los trabajos.
"Es un hecho histórico y fundamental para mejorar la seguridad vial en uno de los cruces más transitados y peligrosos del norte santafesino", valoró. Luego recordó que "hace 20 años que la venimos solicitando" a las autoridades nacionales de distintos partidos políticos y finalmente la lleva a cabo Santa Fe.
En un parte de prensa, Michlig agrega que "pese a ser una obra de jurisdicción nacional, la Provincia financiará la obra que ya tiene contrato de ejecución a cargo de la UTE conformada por las empresas Néstor Julio Guerechet SA y Laromet SA, que ya están repavimentando la RP N° 23, y tienen el obrador a metros de aquí para comenzar la obra. A partir de mañana comenzarán los desvíos, la señalización y las tareas preliminares, pasos fundamentales para el desarrollo de la obra", explicó el senador Michlig.
"Por eso era urgente avanzar con medidas de seguridad vial que están probadas en todo el mundo, como la construcción de rotondas, que permiten reducir la velocidad y disminuir significativamente la siniestralidad", expresó el legislador e insistió: "es una fuerte decisión política del Gobierno de la Provincia".
En tal sentido, explicó que "el tránsito en la zona se ha incrementado notablemente tras la culminación del tramo San Cristóbal – Gobernador Crespo de la Ruta Provincial 39, que hoy conecta a los departamentos San Javier, San Justo y San Cristóbal, consolidándose como un corredor alternativo bioceánico".
"Tenemos mucho tránsito pesado que antes continuaba por la Ruta 11 hacia Santa Fe hoy cruza por esta zona rumbo a Córdoba. Esto se ve claramente en la cantidad de camiones y contenedores que circulan a diario", agregó.
Un comunicado de prensa del senador subraya que durante la recorrida por el lugar donde se ejecutarán los trabajos, también estuvieron el diputado provincial Marcelo González, colaboradores, funcionarios provinciales y responsables de la empresa adjudicataria.
El texto destaca las directivas del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y del administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, quien mantuvo comunicación con las autoridades.
"El ingeniero Gonzalo Aranda, jefe de obra, confirmó que la empresa ya se encuentra plenamente operativa: 'Por parte de la UTE estamos movilizando todos los equipos, recursos humanos, elementos de señalización y todo lo necesario para que mañana mismo comiencen los desvíos, con expresa indicación de Vialidad Provincial y en coordinación permanente con la Provincia' ", expresa la gacetilla.
Por su parte, Luis Villalba, integrante del equipo de inspección de obra de la Dirección Provincial de Vialidad, hizo especial hincapié en la seguridad vial durante la ejecución de los trabajos: "Pedimos a todos los que circulen por la zona máxima precaución, que respeten la señalización y las indicaciones de los banderilleros".
Agradecimientos
Michlig agradeció especialmente al titular del Poder Ejecutivo Provincial y al administrador de la DPV, Pablo Seghezzo, del subadministrador Sergio Cardozo "y a su equipo de trabajo que siempre están presentes para resolver situaciones como esta".
En iguales términos se refirió a los vecinos presentes, la empresa adjudicataria, la Dirección Provincial de Vialidad, al Ministerio de Obras Públicas, al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial por "su trabajo sostenido tras los lamentables accidentes ocurridos en el lugar".
"Han llevado adelante controles permanentes y continúan trabajando para que se reduzca la velocidad y se respeten las normas de tránsito en esta ruta tan transitada. Ojalá que esta obra sea para el bien de todos los que circulan por aquí, porque realmente es muy auspiciosa", expresó el legislador.