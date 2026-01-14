En San Cristóbal

Santa Fe construye una rotonda en un cruce de la Ruta Nacional 34

La provincia tomó la "decisión política" de iniciar los trabajos que debería haber llevado a cabo el gobierno nacional. En 2025, la problemática del cruce con la Ruta Provincial 39 se abordó en la Cámara de Senadores de la Legislatura santafesina.