Michlig visitó la Escuela de Verano de San Cristóbal y obras en la Escuela N° 408

El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, en cumplimiento de una agenda de trabajo institucional en la cabecera departamental, visitaron la Escuela de Verano que se desarrolla en el Club Unidad Sancristobalense.
“En el departamento tenemos “Escuelas de Verano” en 26 localidades, con la participación de más de 2.000 chicos, que disfrutan diariamente de estos espacios de encuentro y aprendizaje”, destacó el senador.
Y luego la Escuela N° 408 “Bernardino Rivadavia” en donde recorrieron la obra finalizada de climatización del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la institución.
Los legisladores junto al director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz, visitaron la Escuela de Verano que se desarrolla en el Club Unidad Sancristobalense, “una propuesta que durante la temporada estival brinda contención, recreación y aprendizaje a niños y niñas de la ciudad”, explicó el senador Michlig.
“La Escuela de Verano cuenta con 250 chicos y chicas inscriptos, que participan de las actividades en turnos de mañana y tarde, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, en un entorno seguro, organizado y pensado para el desarrollo integral de las infancias”, detalló Brian Mackiewicz.
La coordinación general está a cargo de Daniela Fontanella, acompañada por un equipo de profesores integrado por Adrián Caula, Lucio Perren, Jimena Ovejero, Amorina Simonella, Kevin Kaufmann, Kevin Fabbro, Oriana Ponzoni, Lautaro Rigo y Mara Barrios.
Asimismo, el equipo se completa con la maestra de nivel inicial Carolina Galoppo y el guardavidas Lorenzo Burgos, garantizando el acompañamiento pedagógico y la seguridad de los participantes.
“Las Escuelas de Verano 2026 ya se encuentran en plena marcha en toda la provincia de Santa Fe, ofreciendo actividades deportivas, recreativas y educativas para niños y adolescentes, generalmente de entre 4 y 14 años.
En el departamento San Cristóbal, alcanza a 26 localidades, con la participación de más de 2.000 chicos y chicas, que disfrutan diariamente de estos espacios de encuentro y aprendizaje, además de generar una gran cantidad de trabajo para profes de distintas disciplinas”.
Seguidamente, las autoridades se trasladaron a la Escuela N° 408 “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de San Cristóbal, donde recorrieron la obra finalizada de climatización del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la institución.
La obra se concretó gracias a un aporte del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, por un monto de $18.345.057, provenientes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), entregado durante el mes de diciembre.
Los fondos fueron destinados a la adquisición y colocación de tres equipos de aire acondicionado tipo split de 18.000 frigorías, frío-calor, mejorando significativamente las condiciones edilicias del establecimiento.
En la institución educativa, el senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González fueron recibidos por las vicedirectoras Emilse González y Elena Colombo, quienes destacaron la importancia de la obra realizada y el acompañamiento permanente del Estado provincial.
Durante la visita también estuvieron presentes el concejal Horacio Rigo, la referente territorial del Ministerio de Cultura, Carolina Corona, y la arquitecta de la Regional de Educación, Silvina Fruh.