Departamento Castellanos

Un modelo innovador en la provincia: Sunchales fortalece el jardín municipal en turno vespertino

La ciudad cuenta con una experiencia educativa innovadora y única en la provincia: el jardín municipal con turno vespertino, una propuesta que ya acompañó a más de 12 familias y que promueve el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y la garantía de derechos.