Un modelo innovador en la provincia: Sunchales fortalece el jardín municipal en turno vespertino
La ciudad cuenta con una experiencia educativa innovadora y única en la provincia: el jardín municipal con turno vespertino, una propuesta que ya acompañó a más de 12 familias y que promueve el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y la garantía de derechos.
Desde la Subsecretaría de Promoción y Derechos, el Municipio de Sunchales hizo posible durante el ciclo educativo 2025 el funcionamiento del jardín municipal en turno vespertino, una iniciativa pensada para acompañar a familias que estudian o trabajan en horarios no convencionales.
La propuesta permitió que más de una docena de familias pudieran continuar con sus trayectorias educativas y laborales con la tranquilidad de saber que sus hijas e hijos se encontraban cuidados, contenidos y acompañados en un espacio seguro y de calidad.
El Jardín Ugalde, sede de una experiencia pionera
El jardín vespertino funciona en el Jardín Municipal Ugalde y se ha convertido en un ejemplo de innovación dentro del sistema educativo local y provincial.
A un año de su puesta en marcha, la iniciativa no solo sostiene la atención y el acompañamiento pedagógico de niñas y niños, sino que también refuerza el rol del Estado en la generación de oportunidades.
Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el cierre del ciclo lectivo, una jornada compartida junto a niñas, niños, familias y el equipo docente.
El encuentro estuvo marcado por juegos, música y momentos de intercambio, que permitieron poner en valor el camino recorrido y fortalecer los lazos comunitarios.
Compromiso renovado con la educación y los derechos
Desde el Municipio destacaron la importancia de esta política pública y renovaron el compromiso de continuar garantizando derechos y ampliando oportunidades para las infancias y sus familias.
Asimismo, agradecieron especialmente la confianza depositada por cada una de las familias que forman parte del jardín vespertino, subrayando el impacto positivo de esta propuesta pionera en la provincia.