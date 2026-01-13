Verano saludable

Controles, prevención y vacunas: dos días de atención sanitaria en Nuevo Torino

El Centro de Atención Primaria (CAPS) de la localidad del departamento Las Colonias realizará los días 13 y 14 de enero una jornada de promoción de la salud en la Plaza de la Virgen, con controles médicos, prevención del dengue y actualización del carnet de vacunas.