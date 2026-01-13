Controles, prevención y vacunas: dos días de atención sanitaria en Nuevo Torino
El Centro de Atención Primaria (CAPS) de la localidad del departamento Las Colonias realizará los días 13 y 14 de enero una jornada de promoción de la salud en la Plaza de la Virgen, con controles médicos, prevención del dengue y actualización del carnet de vacunas.
La propuesta se enmarca en una política de atención primaria orientada a la prevención
Con el objetivo de reforzar el cuidado de la salud durante la temporada estival, el CAPS Nuevo Torino llevará adelante una nueva edición de la propuesta “Promoción Verano Saludable”, una actividad abierta a toda la comunidad que se desarrollará los días este martes 13 y miércoles 14 de enero, en el horario de 10 a 11 horas, en la Plaza de la Virgen.
La iniciativa busca acercar servicios sanitarios básicos a los vecinos, promoviendo la prevención y el control temprano de distintas patologías, en un contexto donde las altas temperaturas y el aumento de determinadas enfermedades requieren mayores cuidados.
Acciones
Durante ambas jornadas, el equipo de salud realizará controles de rutina, medición de tensión arterial y seguimiento de pacientes diabéticos, además de brindar asesoramiento general sobre hábitos saludables.
También se ofrecerá la posibilidad de revisar y actualizar el carnet de vacunación, una herramienta clave para la prevención de enfermedades.
Uno de los ejes centrales de la actividad será la prevención del dengue
Uno de los ejes centrales de la actividad será la prevención del dengue, con información específica sobre las medidas de cuidado, la eliminación de criaderos de mosquitos y las acciones recomendadas para evitar la propagación de esta enfermedad, especialmente en los meses de verano.
Recomendaciones
Asimismo, se brindarán recomendaciones preventivas propias de la época, vinculadas a la exposición al sol, la hidratación y los cuidados ante las altas temperaturas, con el fin de reducir riesgos y promover una temporada estival más segura para toda la población.
La propuesta se enmarca en una política de atención primaria orientada a la prevención
Desde el CAPS Nuevo Torino destacaron la importancia de este tipo de acciones territoriales, que permiten fortalecer el vínculo con la comunidad y garantizar el acceso a la salud, invitando a los vecinos a participar y aprovechar los servicios que se ofrecerán de manera gratuita.
La propuesta se enmarca en una política de atención primaria orientada a la prevención y al bienestar integral, reafirmando el compromiso del sistema de salud local con el cuidado de la población.