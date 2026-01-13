Verano en la costa santafesina

"Recreo 26" reunió a vecinos de San Javier y a turistas en la Plaza San Martín

En el marco de las actividades del Verano 2026, la Plaza San Martín fue escenario de “Recreo 26”, una propuesta impulsada por el Municipio de San Javier que convocó a familias y visitantes con emprendedores locales, música y espacios de promoción turística.