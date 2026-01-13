"Recreo 26" reunió a vecinos de San Javier y a turistas en la Plaza San Martín
En el marco de las actividades del Verano 2026, la Plaza San Martín fue escenario de “Recreo 26”, una propuesta impulsada por el Municipio de San Javier que convocó a familias y visitantes con emprendedores locales, música y espacios de promoción turística.
La ciudad de San Javier vivió una jornada a pleno con la realización de “Recreo 26”, una de las propuestas destacadas del calendario del Verano 2026. La iniciativa, organizada por el Municipio, tuvo lugar en la Plaza San Martín y contó con una muy buena respuesta del público.
Durante la tarde, emprendedores locales exhibieron y comercializaron sus productos, generando un espacio propicio para el desarrollo de la economía local y el encuentro entre vecinos y turistas.
Promoción turística y música en vivo
El Punto Turístico también formó parte de la actividad, ofreciendo información y folletería sobre los atractivos de San Javier, acompañando a quienes visitan la ciudad durante la temporada estival.
La propuesta se completó con la musicalización de DJ GAS, quien aportó ritmo y animación a la tarde, consolidando un ambiente distendido y familiar.
Acompañamiento institucional y balance positivo
La intendente Maribel González participó del evento junto a integrantes de su gabinete y destacó la positiva convocatoria lograda. En ese sentido, subrayó la importancia de generar este tipo de espacios que permiten a los emprendedores mostrar y vender sus producciones, al tiempo que fortalecen la vida social y cultural de la ciudad.
Asimismo, la jefa comunal valoró especialmente el trabajo del Área Joven en la organización de la propuesta y el acompañamiento de las distintas secretarías municipales, cuyo esfuerzo conjunto hizo posible el desarrollo exitoso de la jornada.