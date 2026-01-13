Operativo Verano 2026

Romang: la Fiesta Provincial del Sol vuelve a brillar en la costa del río San Javier

Con el acompañamiento del Operativo Verano, la tradicional festividad se desarrollará en el Camping Municipal Brisol y contará con espectáculos en vivo, propuestas inclusivas y actividades al aire libre. Se desarrollará los días 16 y 17 de enero.