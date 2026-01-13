Romang: la Fiesta Provincial del Sol vuelve a brillar en la costa del río San Javier

En el marco del Operativo Verano, el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Turismo, presentó este lunes la Fiesta Provincial del Sol de Romang, que se llevará a cabo el 16 y 17 de enero en el Camping Municipal Brisol en la localidad del Departamento San Javier.
Durante la presentación, el director de Turismo de la Provincia, Samuel Sager, destacó que con Operativo Verano arrancamos fines de semana exitosos en las diferentes fiestas que se han llevado adelante a lo largo y a lo ancho de Santa Fe.
"En esta oportunidad, estamos presentando la Fiesta del Sol en la zona norte de la Provincia, a la costa del río San Javier", destacó.
"Romang nos espera para disfrutar de un hermoso fin de semana con una fiesta que es convocante para la región. La festividad comenzará el viernes con el tradicional “Patarenas”, un encuentro de música al aire libre, y el sábado los espectáculos con los grupos en vivo para disfrutar en familia y con amigos”.
Por su parte, el intendente Romang, Sergio Ramseyer, precisó que “es una fiesta que permanentemente va creciendo. Esto se debe al acompañamiento de la región, el trabajo de instituciones y de toda la ciudadanía de Romang, que es una identidad muy fuerte para el sector turístico. Los invitamos a que nos acompañen para que la Fiesta del Sol siga creciendo”.
Una fiesta popular
Por su parte, el referente de turismo de Romang, Edgardo Eichenberger, detalló que el viernes “la entrada será libre y gratuita y se realizará en la zona de playas del Camping Municipal Brisol. El sábado se realiza en el anfiteatro del camping con un costo de $25.000 y los grupos principales son Lucas Sugo y la Conga, entre otros artistas de la región y locales”.
“Además, hoy estamos presentando un kit sensorial, que consiste de un auricular, que es cancelador de ruido para quienes padecen hipersensibilidad auditiva. También viene acompañado de una tarjeta sensorial de emociones para que puedan manifestarlas. Esto es parte de la infraestructura que venimos dotando a este espacio para que sea del disfrute de todos”, finalizó Eichenberger.
Por último, la esposa de Leonel Luján, ideólogo de la fiesta, Nidia Mendoza, afirmó: “Esta es una fiesta que hace 37 años se viene realizando. Todos los años la esperamos con muchas ansias, tratando de progresar y traer mejores grupos. Para todas las personas de Romang es un orgullo”.