Obras en la Autopista Rosario–Santa Fe: habrá tareas nocturnas y reducción de carriles

El Gobierno Provincial, a través del fideicomiso que administra la Autopista Rosario-Santa Fe, continúa con el plan de reparación y repavimentación de distintos tramos del corredor más transitado de la provincia. En ese marco, se anticipa que desde este miércoles 7 de enero, a partir de las 20 horas, se iniciarán trabajos nocturnos de reparación en dos tramos entre Santa Fe y Santo Tomé.
Mirá tambiénComenzaron los controles intensivos de carga en camiones, en rutas del sur provincial
Sobre estas obras, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, destacó que “a partir de una administración eficiente de los recursos, estamos mejorando la capacidad de la Autopista Rosario-Santa Fe. La inversión para realizar estas repavimentaciones son de Autopista: el pago del peaje vuelve en obras, vuelve en mantenimiento. Todo lo que recaudamos lo usamos para mejorar el servicio y la infraestructura de nuestra autopista, la primera del país, que al inicio de nuestra gestión la encontramos abandonada y rota”.
“Esta intervención va a tener una duración de tres meses, y el primer mes trabajaremos de noche, a partir de las 20, para evitar la congestión vehicular a la salida de la ciudad de Santa Fe durante la mañana, en horarios pico. Mientras estemos repavimentando se realizará una reducción parcial de la calzada, así que pedimos que quienes transitan en horario vespertino respeten la señalización y al personal que ordena el tránsito”, explicó el titular de la DPV.
Trabajos y reducción de calzada
Sobre el desarrollo de esta nueva intervención, desde la DPV señalaron que el primer tramo, en el que se trabajará de noche a partir de las 20, se intervendrá la mano que va de Santa Fe a Rosario, en los carriles lento y rápido, entre el Km. 152 y 156. En estos 4 kilómetros, entre Santa Fe y Santo Tomé, se realizarán reparaciones, sellado de fisuras, texturizado y colocación de una microcarpeta asfáltica.
En el segundo tramo, que se trabajará con normalidad, durante el día, se intervendrá la mano que va de Rosario a Santa Fe, en los carriles lento y rápido, entre el Km. 116,5 y 118,5. En esos 2 kilómetros se realizará una reconstrucción de la calzada, mediante un reciclado en 30 cm. de espesor, la construcción de capas especiales con agregado de distintos materiales, base asfáltica en 4 cm de espesor y terminar con la carpeta asfáltica en 3 cm de espesor.
Los trabajos fueron licitados por Autopista y adjudicados a la empresa Inar Vial S.A., con un presupuesto oficial de 2.475 millones de pesos.
Tercer Carril
Desde el Ministerio de Obras Públicas recordaron, además, que los trabajos desarrollados por el Gobierno Provincial para la construcción del tercer carril de la Autopista 01, a lo largo de 16,5 kilómetros entre Rosario y San Lorenzo, ya alcanzaron un 85 % de avance en lo que representa una obra clave en la región para las terminales portuarias y el acceso norte de Rosario.
Con la finalización de la construcción del nuevo carril en la mano descendente de la AP01, que va desde Santa Fe hacia Rosario, la Provincia prevé terminar en febrero la construcción completa del carril que se anexó en la mano ascendente, con el objetivo de mejorar la circulación del transporte de carga y agilizar el acceso a las zonas de puertos.
Se espera que el primer tramo del tercer carril sea inaugurado el 4 de febrero y que, ese mismo día, se licite el segundo tramo, que abarcará otros 17,5 kilómetros desde San Lorenzo hasta la intersección con Ruta 91, en el desvío de tránsito pesado del acceso a Timbúes.