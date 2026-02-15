#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Anuncio del gobernador

Ya no habrá 60 días de espera en aumentos a jubilados provinciales

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que habrá cambios en la liquidación de los aumentos para los jubilados provinciales.

Gobernador, Maximiliano PullaroGobernador, Maximiliano Pullaro
Seguinos en
Por: 

En lugar de los 60 días actuales la administración pagará las actualizaciones que reciben los activos "al mes siguiente", en un momento vibrante de su mensaje a los legisladores.

Hoy, producto de la Ley de Reforma Previsional de la caja de los empleados del sector público, esas actualizaciones llegan a los 60 días a los pasivos.

El titular del Poder Ejecutivo Provincial expresó también en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias que "he decidido no prorrogar" por un año el aporte solidario que hoy deben realizar los pasivos de la Provincia de Santa Fe con haberes más altos.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Maximiliano Pullaro
Apertura del 138° Período Legislativo
Santa Fe
Reforma Previsional
Cámara de Diputados de Santa Fe
Senado de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro