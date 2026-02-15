Un poco de historia

Este domingo fue el primer uso del 15 de febrero como fecha de inicio del tiempo ordinario de la Legislatura donde las cámaras definen la agenda de trabajo. En Extraordinarias, es el Ejecutivo el encargado de habilitar los temas a tratar.
Las constituciones anteriores tuvieron el 1° de abril o el 1° de mayo como inicio de año parlamentario. La nueva Carta Magna estableció el mayor lapso de tiene ordinario, superior incluso al del Congreso de la Nación.
Este domingo fue el primer uso del 15 de febrero como fecha de inicio del tiempo ordinario de la Legislatura donde las cámaras definen la agenda de trabajo. En Extraordinarias, es el Ejecutivo el encargado de habilitar los temas a tratar.
La Constitución santafesina de 1856 fue la primera en fijar fecha para el tiempo ordinario de la Legislatura santafesina que en ese entonces era una sola Cámara, de Representantes o de Diputados y donde no existía la figura del vicegobernador. Así la primera fecha fue del 1° de mayo al 31 de octubre. La Constitución de 1863 redujo el tiempo ordinario desde el 1 de mayo al 31 de agosto.
Ya en 1872, la nueva Constitución determinó que la provincia tenía gobernador y vice, pero además dos cámaras legislativas, naciendo así el Senado con representación de los departamentos de entonces. La fecha legislativa fue desde el 1 de abril al 31 de agosto. La fecha se conservó en las cartas constitucionales de 1883 y 1890.
En cambio la Constitución de 1900 lo redujo del 1° de abril al 30 de junio de cada año. Esa fecha se mantuvo en la Constitución de 1907. La efímera Constitución de 1921 fijó los términos entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre. La siguiente reforma, la de 1949, mantuvo esos extremos.
Finalmente, en 1962, los constituyentes fijaron el inicio el 1° de mayo y el final el 31 de octubre con posibilidades de que las Cámaras prorroguen su tiempo ordinario hasta el 30 de noviembre, lo que siempre ocurrió entre 1984 y el año pasado.