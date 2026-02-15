#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Primera vez de apertura de ordinarias en verano

Un poco de historia

Las constituciones anteriores tuvieron el 1° de abril o el 1° de mayo como inicio de año parlamentario. La nueva Carta Magna estableció el mayor lapso de tiene ordinario, superior incluso al del Congreso de la Nación.

Primera vez de apertura de ordinarias en verano. Foto: Fernando Nicola.Primera vez de apertura de ordinarias en verano. Foto: Fernando Nicola.
Seguinos en
Por: 

Este domingo fue el primer uso del 15 de febrero como fecha de inicio del tiempo ordinario de la Legislatura donde las cámaras definen la agenda de trabajo. En Extraordinarias, es el Ejecutivo el encargado de habilitar los temas a tratar.

La Constitución santafesina de 1856 fue la primera en fijar fecha para el tiempo ordinario de la Legislatura santafesina que en ese entonces era una sola Cámara, de Representantes o de Diputados y donde no existía la figura del vicegobernador. Así la primera fecha fue del 1° de mayo al 31 de octubre. La Constitución de 1863 redujo el tiempo ordinario desde el 1 de mayo al 31 de agosto.

Mirá tambiénDebut del 15 de febrero con marcadas ausencias opositoras en Legislatura

Ya en 1872, la nueva Constitución determinó que la provincia tenía gobernador y vice, pero además dos cámaras legislativas, naciendo así el Senado con representación de los departamentos de entonces. La fecha legislativa fue desde el 1 de abril al 31 de agosto. La fecha se conservó en las cartas constitucionales de 1883 y 1890.

En cambio la Constitución de 1900 lo redujo del 1° de abril al 30 de junio de cada año. Esa fecha se mantuvo en la Constitución de 1907. La efímera Constitución de 1921 fijó los términos entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre. La siguiente reforma, la de 1949, mantuvo esos extremos.

Finalmente, en 1962, los constituyentes fijaron el inicio el 1° de mayo y el final el 31 de octubre con posibilidades de que las Cámaras prorroguen su tiempo ordinario hasta el 30 de noviembre, lo que siempre ocurrió entre 1984 y el año pasado.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Constitución

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro