Santa Fe paga este viernes el complemento educativo para útiles escolares: quiénes lo cobran y cuánto es

El Gobierno de la provincia confirmó que este viernes 20 de febrero se abonará el complemento educativo destinado a la compra de útiles escolares para hijos de empleados estatales en edad escolar.
El Gobierno provincial abonará $33.000 por hijo a trabajadores estatales con ayuda escolar. La medida se suma a programas para facilitar la compra de kits y aliviar el gasto familiar en el inicio de clases.
El Gobierno de la provincia confirmó que este viernes 20 de febrero se abonará el complemento educativo destinado a la compra de útiles escolares para hijos de empleados estatales en edad escolar.
El pago se realizará por planilla complementaria y forma parte de las acciones oficiales para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.
La medida alcanza a miles de trabajadores públicos y representa una inversión estimada en $2.000 millones por parte del Estado provincial.
El aporte denominado “Complemento Útiles” consiste en el pago de $33.000 por cada hijo en edad escolar que esté registrado dentro del sistema de ayuda escolar. El beneficio será percibido por aquellos agentes que ya cobran este concepto en su recibo de sueldo.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la iniciativa busca brindar alivio económico en un momento del año caracterizado por el aumento de gastos familiares, especialmente en indumentaria y materiales escolares.
Al anunciar la medida, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que la educación es una prioridad de gestión. En esa línea, el complemento se presenta como una herramienta para acompañar a los trabajadores del Estado en el comienzo del año escolar.
Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, señaló que el objetivo es reforzar políticas de apoyo directo a las familias. Según explicó, el aporte apunta a facilitar la compra de kits escolares básicos y contribuir a garantizar el acceso a los elementos necesarios para el cursado.
El beneficio se abonará automáticamente a quienes ya tengan informados a sus hijos dentro del sistema. En los casos en que los datos no estén cargados o actualizados, los agentes podrán realizar el trámite en sus áreas administrativas y acceder al pago en el mes siguiente.
La implementación se canaliza a través de la estructura administrativa habitual del Estado provincial, con acreditación por planilla complementaria. Esto permite que el monto llegue en simultáneo a los distintos sectores del empleo público.
El complemento educativo se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para contener el impacto de los costos escolares. En ese contexto, días atrás se presentó el programa “Equipate para el cole”, una iniciativa que busca ofrecer kits a precios de referencia.
La propuesta incluye una canasta escolar con más de 20 artículos, definida a partir de consultas con docentes para asegurar que cubra los elementos básicos requeridos en los primeros años del nivel primario. El kit tiene un precio sugerido de $32.500 e incluye mochila y útiles esenciales.
Además del precio acordado, el programa contempla facilidades de financiación. Las familias pueden adquirir los kits en hasta seis cuotas sin interés mediante distintos medios de pago, como tarjetas de bancos provinciales y billeteras digitales habilitadas.
La iniciativa forma parte del programa “Acuerdo Santa Fe”, orientado a generar precios de referencia en productos de consumo masivo. En este caso, el foco está puesto en el inicio del ciclo lectivo y en reducir el impacto del gasto escolar en los hogares.
Los kits estarán disponibles hasta mediados de marzo en más de 150 librerías distribuidas en todo el territorio provincial. El listado de comercios adheridos puede consultarse en el sitio oficial del gobierno santafesino.