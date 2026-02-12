Más de 150 librerías santafesinas ofrecerán útiles escolares a precios accesibles
La iniciativa provincial se pondrá en marcha por tercer año consecutivo con acuerdos de precios, facilidades de pago y disponibilidad de útiles durante varias semanas, con el objetivo de acompañar a las familias y fortalecer al comercio local.
La propuesta incluye kits escolares consensuados con docentes. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
El programa provincial “Equipate para el Cole” volverá a ponerse en marcha en Santa Fe por tercer año consecutivo, con una propuesta que busca aliviar el impacto económico del inicio del ciclo lectivo y, al mismo tiempo, fortalecer el comercio local. La iniciativa reúne a librerías, mayoristas y al Estado en un esquema de consenso que ofrece kits escolares a precios accesibles, sin subsidios.
El secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, Gustavo Rezzoaglio, destacó la continuidad y expansión del programa. “Sumando muchos más comercios, perfeccionando este sistema que se basó en el consenso, hoy podemos hablar de más de 150 librerías en toda la provincia que tienen este programa”, señaló.
Rezzoaglio remarcó que el valor del kit escolar se logra sin intervención directa del Estado en los precios. “Sin subsidio provincial, sin control de precios, llegamos a un precio muy accesible: los más de 20 elementos que tiene este kit escolar, separado en dos para los primeros grados y para los grados más avanzados, con mochila incluida, a 32.500 pesos”, explicó.
Además, aseguró que la canasta tendrá disponibilidad durante varias semanas. “Tiene stock y va a estar bien entrado marzo disponible en todas las librerías”, afirmó.
Qué incluye el kit
El programa contempla dos versiones del kit escolar, adaptadas a los distintos tramos de la educación primaria. Para su confección, se convocó a docentes. “Para que determinen qué elementos son los imprescindibles, los que se van a usar sí o sí, y por eso se confeccionó este kit escolar a partir de los requerimientos concretos del colegio”, detalló Rezzoaglio.
El acuerdo fortalece la actividad de librerías y mayoristas locales.
Los comercios adheridos pueden identificarse tanto en la web oficial como en los locales físicos. “Recomendamos ingresar a www.santafe.gob.ar, en ‘Equipate para el Cole’, donde están dispuestos los comercios, las localidades y el nombre de cada lugar”, indicó el funcionario, y agregó que los locales cuentan con afiches, bolsas identificatorias y señalización en góndolas.
Financiamiento y adhesión
El subsecretario de Comercio, Matías Schmüth, subrayó uno de los puntos más valorados por las familias: las facilidades de pago. “Tenemos a través del Banco Municipal de Rosario, Banco Santa Fe y Plus Pago seis cuotas sin interés, lo que nos hace sumar un adicional más”, sostuvo.
Schmüth destacó el alcance territorial del programa. “Estamos en más de 60 localidades, lo que habla de que esta herramienta año a año va creciendo”, afirmó. Además, remarcó el rol activo del sector comercial: “son ellos mismos quienes motorizan este tipo de acciones que buscan potenciar el comercio y dar una herramienta al consumidor en un tema tan importante como el inicio del ciclo lectivo”.
La inscripción para nuevos comercios permanece abierta. “Con 'Acuerdo Santa Fe' no se cierra la inscripción. Si alguna librería quiere sumarse, tiene que comunicarse con el ministerio. Es muy sencillo, a través de un formulario de Google”, explicó, y añadió que desde la Provincia se aporta difusión, cartelería y materiales para garantizar visibilidad en los locales.
Complemento educativo
A esta iniciativa se suma una medida específica del Gobierno de Santa Fe destinada a trabajadores estatales. La secretaria de Gestión de Recursos del Ministerio de Educación, Florencia González, recordó que “hace una semana se anunció el complemento a útiles, una asignación extraordinaria a trabajadores y trabajadoras del gobierno provincial que tienen hijos en edad escolar”.
Según detalló, la medida implica “una inversión de 2.000 millones de pesos que alcanza a 60.000 chicos en toda la provincia, con una asignación específica de 33.000 pesos por hijo”. González subrayó que el inicio de clases supone “un desembolso mayor, extraordinario y muy significativo” para las familias.
En ese marco, destacó el sentido integral de las políticas públicas. “‘Equipate para el Cole’ y este complemento son una decisión política de acompañamiento que va más allá de asignar el recurso, porque garantiza disponibilidad de útiles, financiamiento sin interés y participación de los comercios”, afirmó.
Y concluyó: “Es muy importante seguir trabajando en estas acciones que garantizan la cotidianeidad y el día a día de las familias”.