"Equipate para el Cole"

Más de 150 librerías santafesinas ofrecerán útiles escolares a precios accesibles

La iniciativa provincial se pondrá en marcha por tercer año consecutivo con acuerdos de precios, facilidades de pago y disponibilidad de útiles durante varias semanas, con el objetivo de acompañar a las familias y fortalecer al comercio local.