Kits escolares a $32 mil en Santa Fe: cómo funciona “Equipate para el cole”

El Gobierno de la Provincia presentó en Rosario una nueva edición de “Equipate para el cole”, iniciativa que ofrece más de 17 artículos escolares a precios accesibles de cara al inicio de clases.
La iniciativa provincial reúne más de 17 artículos para distintos niveles, con precios de referencia, financiación sin interés y participación de librerías en toda la provincia.
La inciativa enmarcada en el programa “Acuerdo Santa Fe”, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo apunta a fomentar el consumo en comercios de diversos rubros, y establecer precios de referencia en distintos productos que pueden conocerse ingresando a www.santafe.gob.ar/preciossantafe
“De acuerdo a lo indicado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini, lanzamos la nueva edición de ‘Equipate para el cole’ incluyendo productos de librería divididos en dos kits, para alumnos de 1ro a 3ro, y para quienes cursan de 4to a 7mo y la posibilidad de financiar las compras hasta en seis cuotas sin interés con bancos adheridos: Banco de Santa Fe, Billetera Santa Fe, Banco Municipal y Banco Macro”, explicó el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio.
Además, el funcionario detalló que “los kits están confeccionados con el asesoramiento de maestras, quienes ayudaron a seleccionar los elementos imprescindibles, logrando así una propuesta de costo muy accesible en un valor que ronda los $32 mil”.
Luego, Rezzoaglio remarcó que “se trata de una iniciativa plenamente consensuada entre distribuidoras mayoristas y librerías, que en esta nueva edición triplicó la cantidad de comercios adheridos. Contamos con 150 librerías, distribuidas en 16 departamentos de la provincia de Santa Fe”.
Asimismo, el funcionario aclaró que “el stock está asegurado por las empresas mayoristas, que bajaron su margen de ganancia como lo han hecho los comercios para que esto suceda. Esta iniciativa que comienza hoy estará vigente hasta mediados de marzo, por lo que la gente tiene la posibilidad de acercarse y conseguir estos productos”.
En línea, el titular de la Librería Peni, Miguel Rucco, destacó la relevancia de esta iniciativa impulsada por el Gobierno Provincial y señalando que “tenemos el kit escolar disponible en el comercio y hemos decidido reducir nuestros márgenes de ganancia para que más familias puedan acceder. Se trata de un esfuerzo importante, que acompañamos con el convencimiento de que garantizar el acceso a los útiles escolares es fundamental para el inicio del ciclo lectivo”.