La familia del Brigadier López respaldó el decreto que visibiliza su legado en Santa Fe

El gobierno santafesino resolvió declarar al 2026 como “Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier General Don Estanislao López”, una decisión que busca reforzar la presencia histórica del caudillo santafesino a lo largo de todo el calendario anual.
La medida, dispuesta mediante un decreto oficial, establece que durante todo el año la leyenda conmemorativa deberá figurar al pie de la documentación de la Administración Pública Provincial. Además, encomienda a los ministerios de Educación y de Cultura el desarrollo de acciones destinadas a difundir y destacar el valor histórico del Brigadier López en la construcción de la provincia.
Visibilizarsu figura
En este marco, Soledad López, chozna del Brigadier Estanislao López, celebró la iniciativa y remarcó su importancia más allá del aspecto formal del decreto. “Es un pasito más en visibilizarlo, no solamente hablo como descendiente, sino como santafesina”, expresó.
En ese sentido, destacó que la decisión tiene un alcance simbólico que trasciende lo administrativo. “Más allá de que sea un pie de página, me parece que va mucho más allá de eso, invitando a todos los poderes del Estado y a todos los municipios de la provincia a que se sepa que este es el año del 240° aniversario del natalicio del Brigadier”, afirmó.
Educación,federalismo yvalores
López subrayó que uno de los aspectos centrales del decreto es su vínculo con la educación y la cultura, y reconoció que, aunque llega con demora, resulta fundamental.
Desde su experiencia personal, recordó que durante su etapa escolar la figura del Brigadier López tenía escasa presencia. “No se hablaba del él. Los manuales venían de Buenos Aires y eso ya marcaba una gran diferencia con lo que estoy viendo hoy”, explicó.
El Brigadier Estanislao López, figura central del federalismo santafesino.
La descendiente del caudillo también puso el foco en los valores que representó Estanislao López y que considera vigentes en la actualidad. “Estamos necesitando tanto esta unión nacional, pero a la vez la soberanía y sobre todo el federalismo de las provincias. Me parece importantísimo”, remarcó.
Asimismo, expresó su orgullo por el compromiso del Brigadier con la educación y la igualdad. “Como mujer, como descendiente, estoy orgullosa de que antes de morir haya hecho que se abriera una escuela para las mujeres, porque tenían el mismo derecho que los varones para estudiar”, destacó.
Finalmente, llamó a rescatar el costado humano del caudillo y su vínculo con el pueblo. “Los valores que tenía, su humildad, su cercanía con la gente, eso me parece uno de sus principales valores”, afirmó, y celebró que distintos ámbitos de la sociedad se sumen a la conmemoración. “Celebro que haya unión, eso es lo más importante”, concluyó.