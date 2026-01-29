De qué se trata el complemento que cobrará el personal estatal de Santa Fe antes de las clases
El beneficio consiste en un aporte económico por hijo en edad escolar destinado a trabajadores estatales activos y pasivos, que se acreditará en febrero para acompañar la compra de útiles antes del inicio del ciclo lectivo.
La medida forma parte de las políticas provinciales de apoyo a la educación. Crédito: Archivo El Litoral.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció el pago de un complemento de 33.000 pesos por hijo en edad escolar destinado a trabajadores estatales activos y pasivos. La medida alcanzará a unos 60.000 niños y niñas que cursan los niveles inicial, primario y secundario, y se abonará antes del comienzo del ciclo lectivo.
El beneficio forma parte del programa Complemento Útiles, incluido dentro del Acuerdo Santa Fe para la canasta educativa, y se hará efectivo entre el 15 y el 20 de febrero, a través de una planilla complementaria. En este marco, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tejeda, explicó que se trata de una política de acompañamiento directo a las familias.
Tejeda detalló que el aporte económico será por cada hijo en edad escolar y no por grupo familiar. “Esta propuesta consiste en poder acompañar a los trabajadores del Estado provincial con un importe para poder comprar algún kit escolar de 33.000 pesos para los hijos de trabajadores del Estado tanto activos como pasivos”, señaló.
Según precisó, el beneficio llegará a unas 31.500 personas, lo que representa aproximadamente 60.000 chicos que concurren a los distintos niveles educativos.
La ministra también destacó la inversión provincial destinada a esta política pública. “Esta inversión que hace el gobierno en la provincia de Santa Fe es de 2.000 millones de pesos para que se pueda acceder y poder ir con un kit a la escuela”, afirmó.
Qué incluye y cómo se utiliza
Por su parte, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, explicó que el monto busca cubrir los elementos esenciales para el inicio del ciclo lectivo. “Mochilas, lápices, cartucherasy demás, que son las cosas que se necesitan para todos los procesos educativos desde la educación inicial hasta la secundaria”, detalló.
Martín remarcó que la compra será de libre elección y que el valor está alineado con el acuerdo de precios vigente. “El monto asignado tiene que ver con el acuerdo de precios para que puedan concretarlo en los comercios santafesinos”, sostuvo.
Funcionarios provinciales presentaron el complemento destinado a trabajadores estatales.
En esa línea, subrayó el objetivo de la política educativa provincial: “Trabajamos desde el primer día para que los aprendizajes ocurran. Nuestra prioridad es que los niños de la provincia aprendan y derribar todos los obstáculos que se puedan presentar para eso”.
En la misma línea de políticas de acompañamiento, destacó el impacto del Boleto Educativo como una herramienta clave para garantizar el acceso al sistema escolar. Desde su implementación la medida implicó una inversión de 122.000 millones de pesos y benefició a más de 300.000 personas, muchas de las cuales, no podrían sostener sus estudios sin este apoyo estatal.
Pago automático
Desde el área administrativa, el director de Recursos Humanos y Función Pública, Diego Broda, aclaró que no será necesario realizar gestiones extra para cobrar el complemento. Según explicó, “lo van a percibir aquellos que estén en condiciones de percibir la ayuda escolar con el sueldo del mes de febrero”, indicó.
Asimismo, precisó que quienes aún no hayan presentado la documentación podrán hacerlo más adelante. “Todo aquel que no haya presentado en tiempo y forma la documentación correspondiente lo podrá hacer en los meses subsiguientes y en ese momento percibirá este beneficio. No hay fecha límite”, concluyó.