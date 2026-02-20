Alan Bonansea: “Estamos haciendo todo lo posible para estar el domingo en Salta”

Con un tremendo zapatazo que dejó sin chances al arquero Bonín y desató un festejo contenido por más de 4 meses en el Brigadier, Alan Bonansea inició con el pie derecho su ciclo con la camiseta de Colón.
El delantero de Colón que debutó con gol ante Madryn trabaja contrarreloj de la subluxación en el hombro que le impidió terminar el primer partido de la temporada. “El año se hace largo y necesitas de todos” dijo el ex Patronato.
Siendo uno de los 16 refuerzos que llegaron a Santa Fe para ir por el ascenso en este 2026, el delantero que vino de Patronato fue señalado por Medrán como una de las prioridades en el mercado de pases precisamente por su potencia y su capacidad goleadora. Y el 9 cumplió con creces.
Al gol con el que se abrió la cuenta en el triunfo sobre Madryn, Bonansea le sumó mucho sacrificio a la hora de convertirse en el primer defensor en la presión alta que ensayó Colón y una referencia para el juego directo saliendo desde el fondo. De este modo, el ex jugador del Patrón fue una de las figuras que tuvo el sabalero en el primer cotejo del año.
El asterisco en la noche del sábado para Bonansea fue la cuestión física, ya que tuvo que salir anticipadamente por una molestia en el hombro que le impidió seguir en cancha y motivó el ingreso de Facundo Castro en el segundo tiempo.
Si bien en un primer momento el propio delantero temió que se trate de algo más grave, los estudios que se le practicaron en el arranque de la semana arrojaron que se trata de una subluxación en la zona de la clavícula, cuestión que compromete pero no descarta su presencia en el partido del próximo domingo en Salta y frente a Central Norte.
Precisamente sobre su cuestión física, y el deseo de decir presente en el choque ante los dirigidos por el “Polaco” Adrián Bastía, Bonansea dialogó con el programa La Voz del Sabalero que se emite por FM Sol y reveló: “Estamos renegando un poquito con el hombro, pero haciendo lo posible para estar el fin de semana. Estamos viendo de qué manera lo podemos tratar”.
Siguiendo por esta línea, y con la esperanza intacta de viajar el sábado junto a sus compañeros con destino a Salta, el 9 de Colón comentó: “Estamos metiendo toda la energía para que se pueda dar. Después queda un poco en los médicos y lo que sienta Ezequiel (Medrán), porque tampoco uno puede no estar al 100%, entonces también es entendible esa parte”.
Otro de los temas que abordó Bonansea en la entrevista fue el deseo que siempre mostró por venir a Santa Fe desde que su nombre comenzó a sonar por Colón. Al respecto, explicó: “En un primer momento cuando surgió la posibilidad, el sí mío ya estaba, después hubo otras cuestiones en el medio que uno no tenía nada que ver, pero se hizo fuerza para que se termine dando y así fue”.
Volviendo al debut del sábado con gol incluído, el delantero que viene de convertir 11 veces con la camiseta de Patronato en 2025 recordó su festejo y destacó: “Siempre se me sale la cadena en los goles. Después veo el video por ahí y me agarra un poquito de vergüenza ajena, pero la verdad que lo vivo de esa manera y para mí fue hermoso, me quedó un recuerdo también muy lindo”.
Yendo al análisis netamente futbolístico de lo que mostró el equipo de Medrán en el debut, el propio Bonansea celebró que “a todos los que le tocó entrar y a los que no, se brindan de una manera fantástica y es un buen indicio para lo que es el equipo".
"El año se hace largo y necesitas de todos, que entren todos enchufados e ir el lunes al entrenamiento y que los chicos que no le tocó estar vayan, se maten por estar y te potencien a vos que estás jugando”, agregó.
Siendo una de las 16 caras nuevas que tiene Colón para esta campaña, el centrodelantero destacó el armado del grupo y lo importante que fue la extensa pretemporada en este proceso. Sobre esto, profundizó: “El grupo es lo más importante. Hoy con tener la camiseta de Colón no se asciende solamente".
"Hay que esforzarse por el compañero, por el escudo, es lo más importante, por la gente que hace un esfuerzo gigante para llenar el hermoso estadio que tenemos. Entonces hay que tener humildad y meterle el pecho a la situación”, dijo Bonansea.
Sobre esto último, agregó: “La realidad es que estamos en el Nacional B y nos vamos a tener que enfrentar con todo y todos nos van a querer ganar porque somos el equipo más grande de la categoría”.
A pesar de las intenciones manifiestas de Bonansea por estar presente el domingo en el partido que arranca a las 18 y dirige Bryan Ferreyra, Ezequiel Medrán y su cuerpo técnico analizan las opciones para reemplazarlo en caso de no mandarlo a la cancha en Salta.
En este sentido, asoman dos opciones principales para ocupar el lugar del 9 que inició el campeonato, aunque habría más variantes que podrían entrar en consideración.
En primer lugar, repitiendo lo que sucedió el sábado en el Brigadier, está la chance de que Facundo Castro se meta entre los 11 haciendo el cambio de nombre por nombre y sin resentir la estructura táctica del equipo. En una segunda línea aparece el pibe Conrado Ibarra, titular durante toda la pretemporada. Si se mete el zurdo, Lago quedaría como segunda punta y Lucas Cano pasaría a ser el “9”.
El tercer candidato es otro que sumó minutos ante Madryn, Matías Godoy, quien podría meterse para hacer dupla con Cano y sostener a Lago sobre el andarivel izquierdo. En los ensayos de viernes y sábado, el DT rojinegro tomará la decisión, sabiendo que los otros 10 nombres se mantendrán respecto del debut y que el juvenil Iván Ojeda se sumará a la delegación que viajará con destino a Salta.