No se lo quiere perder

Alan Bonansea: “Estamos haciendo todo lo posible para estar el domingo en Salta”

El delantero de Colón que debutó con gol ante Madryn trabaja contrarreloj de la subluxación en el hombro que le impidió terminar el primer partido de la temporada. “El año se hace largo y necesitas de todos” dijo el ex Patronato.