¡Los números del Sabalerazo 2026!

Colón: 28.254 socios, 8.548 abonos y solo quedan 500 lugares en tribuna

A pesar de los imponentes números de arranque de temporada, siguen existiendo unos 1.300 socios que no pueden poner la cuota al día por la crisis. “Si no fuera por las deudas de arrastre, 30.000 socios se acerca a una línea de equilibrio”, explican los dirigentes.