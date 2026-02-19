Colón: 28.254 socios, 8.548 abonos y solo quedan 500 lugares en tribuna
A pesar de los imponentes números de arranque de temporada, siguen existiendo unos 1.300 socios que no pueden poner la cuota al día por la crisis. “Si no fuera por las deudas de arrastre, 30.000 socios se acerca a una línea de equilibrio”, explican los dirigentes.
Pasó el primer temblor de la temporada que significó para Colón el esperado y demorado debut ante el Deportivo Madryn, con un abstinencia de más de cuatro meses sin jugar a la pelota. La sede, que se ajustó al viejo término de “una romería” con devoción al rojo y negro, retomó sus funciones con el primer “corte” post inicio.
La semana se inició con el número chequeado de 28.254 socios con la cuota al día para ingresar al Cementerio de los Elefantes y la fiebre sabalera alcanzó una venta fija de 8.548 abonos fijos para toda la temporada (entre las distintas ubicaciones de palcos y plateas), un número que hasta supera los últimos registros en Primera División.
En este rubro, el de los socios, se dio una particularidad: unos 600 sabaleros debían cuotas y las pusieron al día para ir a la cancha antes de Madryn. Pero, en ese rubro, elsistema sigue detectando 1.300 socios que deben una y hasta dos cuotas. Obviamente, no pudieron ingresar al estadio Brigadier López para la primera fecha.
Sin dudas, es un número “importante a recuperar”, porque si se dan de baja del sistema, para volver a pertenecer deberán invertir un dinero que claramente hoy no disponen. “Tenemos que buscarle la vuelta, necesitamos que no se vayan. Quizás un plan de pagos, lo estamos analizando”, explican ante la consulta de El Litoral.
Amor por los colores. Foto: Fernando Nicola.
Ahora bien, muchos se preguntan qué ocurrirá, si Colón obtiene un buen resultado en Salta (ni hablar si gana y queda puntero), antes de recibir a Ferro Carril Oeste, otro equipo con nombre más historia el sábado 28 de febrero desde las 20.
En principio, luego del “corte” post Madryn, Colón dispone de apenas 500 lugares para “socios de tribuna”: con la Norte agotada hace rato, esos lugares quedan por ahora en la Sur, la cabecera de espaldas al FONAVI del Barrio Centenario.
O sea que, agotado ese stock (que sería la forma más “barata” para ver el Negro en Santa Fe), cada socio nuevo que se sume deberá adquirir una platea. ¿Qué sector de butacas queda disponible, considerando que se aseguraron 8.548 abonos?: “Las dos cabeceras altas, la este y muy poquito en la oeste”, explican ante la consulta de El Litoral.
Si Colón a ajusta a rajatablas a la habilitación municipal de capacidad del Cementerio de los Elefantes, considerando los 28.254 socios y 8.548 abonos confirmados, quedarían esos 500 pases a tribuna sur y no más de 6.000 asientos para clavar Sold Out. “Si la pelotita vuelve a entrar y el equipo arranca ganando dos o tres partidos, la cancha va a quedar chica”, se ilusionan dirigentes sabaleros.
Ahora bien, con una cuota 2026 de valores 2025 (Colón no aumentó como sí lo hicieron casi todos los clubes de la Argentina), ¿qué implica ese monto de 28.254 socios sabaleros que pagan su cuota cada mes?.
Como marca su historia...se puso de pie
En líneas generales, si Colón llega a 30.000 socios, el club estaría en un primer punto de equilibrio para “calzar” los egresos de personal del club, jugadores y cuerpo técnico.
Hasta ahí, todo bien, pero ¿cuál es el problema de la actual gestión?. Sin dudas, las deudas de arrastre de la gestión anterior, porque “hay muchas de esos compromisos que no nos ofrecen la posibilidad de negociar nada”. Las otras deudas se fueron gambeteando con los aportantes solidarios, calculados en el almanaque hasta el mes de julio.
En este contexto, “pelear” el dineral que debe Platense por Leonel Picco de las dos operaciones con Colón (no terminó de pagar la compra al Sabalero y mucho menos el 30 por ciento de la reciente venta al fútbol de Brasil) y no perder el capital invertido por José Pablo Neris (800.000 dólares) son dos herramientas que le darían un interesante oxígeno propio a la tesorería sabalera.
Los dirigentes, tal como lo manifestó hace poco el vicepresidente rojinegro Matías Vidoz, resumen todo este Sabalerazo 2026 con una sola frase.
"Gracias", dicen los dirigentes. Foto: El Litoral
“Estamos muy agradecidos con el respaldo y el esfuerzo que hizo la gente de Colón. Al que se hizo socio, el que compró el abono, el que puso las cuotas atrasadas al día. Y un párrafo aparte, especial y emotivo: a esos 21.000 socios que siguieron pagando la cuota con casi cinco meses sin fútbol”.
Colón, usando la vieja figura futbolera de las cuatro patas (cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y la gente), se puso de pie. Una vez más, como marca su historia, Colón se reinventó de sus cenizas: hoy ya casi nadie se acuerda que se salvó de la “B” Metropolitana a poco del final del olvidable 2025.
Pasó lo peor, de éso nadie tiene ninguna duda. Ahora falta, lo otro y todo Colón lo sabe. Eso que es extenuante, reglamentariamente tan injusto como inexplicable e indescifrable. Se llama volver, le dicen ascender.