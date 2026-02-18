Colón vuelve a vibrar con el boxeo: festival con pelea profesional y diez combates amateurs
Desde las 21.30, la institución de barrio Centenario será escenario de un festival de boxeo que incluirá una pelea profesional y diez amateurs. Ayrton “El Gallo” Segovia enfrentará al rosarino Francisco “El Holandés” Coronel en el combate estelar.
Colón tendrá una noche a puro box. Foto: Fernando Nicola.
El boxeo regresa con fuerza a Colón , que el sábado 21 de febrero abrirá sus puertas para un gran festival pugilístico. La velada comenzará a las 21.30 en la institución de barrio Centenario y contará con una cartelera que combina experiencia profesional y proyección amateur, en una propuesta que busca convocar a la familia sabalera y a los amantes del deporte de los puños.
La organización confirmó un total de once combates, con una pelea profesional como plato fuerte de la noche y diez enfrentamientos amateurs que reunirán a jóvenes talentos de la región.
Segovia y Coronel, duelo central en peso pluma
El combate estelar tendrá como protagonista al crédito local Ayrton “El Gallo” Segovia, representante del Club Colón, quien se medirá ante el rosarino Francisco “El Holandés” Coronel. La pelea está pactada a seis rounds en la categoría peso pluma.
Segovia buscará hacer valer su condición de local en un escenario que promete acompañamiento masivo. El púgil santafesino tendrá la responsabilidad de encabezar la velada ante su gente, en un cruce que asoma equilibrado y atractivo por estilos.
Enfrente estará Coronel, boxeador de Rosario que llegará con la intención de arruinar la fiesta rojinegra. El duelo entre ambos genera expectativas en el ambiente, ya que se trata de dos exponentes que intentan consolidarse en el campo profesional.
La gran pelea del sábado.
Una noche con fuerte presencia amateur
Más allá del combate profesional, el festival incluirá diez peleas amateurs, lo que amplía la propuesta y ofrece rodaje a boxeadores en formación. Estas presentaciones suelen convertirse en una plataforma clave para jóvenes que buscan sumar experiencia y mostrarse ante el público.
Desde la organización remarcaron que la velada apunta a fortalecer el desarrollo del boxeo local y regional, brindando un espacio competitivo en un club con tradición deportiva. La iniciativa también refuerza el rol social de la institución como punto de encuentro para distintas disciplinas.
El evento contará además con servicio de buffet durante toda la noche, con la intención de generar un ambiente distendido y familiar. La convocatoria está abierta a todo público y se espera una importante concurrencia.
Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de WhatsApp al 3425 034425. La recomendación es asegurar el lugar con antelación, teniendo en cuenta el interés que despierta la pelea profesional y la nutrida cartelera amateur.
De este modo, el Club Colón volverá a transformarse en escenario de una noche de emociones fuertes, donde el boxeo será protagonista y la ciudad de Santa Fe tendrá una nueva cita con el deporte que combina técnica, esfuerzo y pasión.