Este sábado

Colón vuelve a vibrar con el boxeo: festival con pelea profesional y diez combates amateurs

Desde las 21.30, la institución de barrio Centenario será escenario de un festival de boxeo que incluirá una pelea profesional y diez amateurs. Ayrton “El Gallo” Segovia enfrentará al rosarino Francisco “El Holandés” Coronel en el combate estelar.