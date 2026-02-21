Historias que no son mías

El Brigadier López, orgullo sabalero que late con luz propia

El estadio de Colón de Santa Fe atraviesa uno de sus momentos de mayor esplendor. Moderno, imponente y cargado de historia, el Brigadier General Estanislao López vuelve a ser el escenario donde los hinchas sabaleros renuevan su amor por los colores rojo y negro en una nueva temporada futbolística.