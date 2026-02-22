Unión recibe a Aldosivi con 2 necesidades: Reencontrarse con el gol y con la victoria

“Fue el mejor partido de nuestro proceso, no del año, de todo este proceso” dijo Madelón en la semana analizando el empate 0 a 0 con San Lorenzo de hace 9 días en la Avenida. Y razones no le faltan al técnico tatengue.
En el inicio de la exigente seguidilla de 3 partidos en una semana, el equipo de Madelón recibe al de Farré en cotejo válido por la sexta fecha del Apertura. Leo repite los 11 del empate con San Lorenzo, mientras que el DT del tiburón mantiene dudas en la defensa en busca de la primera victoria del torneo. Dirige Lobo Medina y Silvio Trucco estará en el VAR.
“Fue el mejor partido de nuestro proceso, no del año, de todo este proceso” dijo Madelón en la semana analizando el empate 0 a 0 con San Lorenzo de hace 9 días en la Avenida. Y razones no le faltan al técnico tatengue.
Sucede que más allá del sabor amargo que dejó el resultado por no poder ganar y por la innumerable cantidad de ocasiones de gol (algunas insólitas) que despilfarró su equipo ante el Ciclón, el Unión que pudo ver el hincha y el propio entrenador se parece mucho al equipo que sin dudas quiere ser.
En aquella noche de viernes en el 15 de Abril, el elenco rojiblanco se mostró como un bloque sólido y compacto, casi sin grietas en defensa más allá del increíble gol que erró Tripichio, que atacó y defendió como equipo y que por momentos sometió a uno de los cinco grandes de nuestro fútbol.
Recuperando la identidad, dejando atrás la tétrica imagen que había dejado una semana antes en Santiago del Estero, Unión llegó y llegó sobre el arco de un Orlando Gil que fue figura y que además tuvo a los palos y a la fortuna de su lado.
Sin que se transforme en una obsesión, ni mucho menos en un karma, los trabajos durante la semana en Casa Unión apuntaron a corregir ese déficit que el equipo ha mostrado en este inicio de temporada con la excepción de aquella noche contra Gimnasia de Mendoza donde entraron todas.
Sacando ese 4 a 0 inexpugnable, a Unión le ha costado amigarse con la red rival, señalando apenas un gol en los otros 4 partidos (el de Tarragona en Lanús), lo cual marca un déficit que se debe corregir en lo inmediato para no seguir dejando en el camino puntos que pueden lamentarse en el final del Apertura.
Como el propio entrenador y los protagonistas dijeron públicamente después del partido con San Lorenzo y a lo largo de esta extensa semana de trabajo que ha tenido el plantel rojiblanco antes de medirse con Aldosivi, el objetivo pasa por repetir todas esas cosas que se mostraron en la última presentación, con el gol como aliado.
En la previa del choque de esta noche, queda en evidencia que para Unión el único resultado que sirve es ganar, no solo por la cuestión anímica de un plantel que quiere enderezar el rumbo de un arranque de año irregular, sino también por lo matemático, para no perder el tren de los que hoy ocupan un lugar en la zona de clasificación del grupo A que integra la formación santafesina.
Luego del choque ante los marplatenses, el equipo de Madelón tendrá poco tiempo de descanso y recuperación ya que inicia una mini gira de dos compromisos en menos de una semana, ambos en calidad de visitante.
El jueves desde las 17.15 visitará a Sarmiento de Junín (dirige Zamora) y el domingo 1° de marzo hará lo propio con Instituto en Alta Córdoba. El DT ya avisó que se viene la rotación, por lo que será fundamental que tanto los que hoy son titulares como los que la pelean desde atrás estén a la altura para brindar soluciones.
En cuanto al equipo que prepara Madelón para el choque que dará inicio a las 21.30 y que tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina, la novedad que arrojó la semana de trabajo que comenzó el lunes y que finalizó este sábado con el último ensayo y la concentración en Casa Unión es la posibilidad del DT de contar con los mismos que iniciaron el cotejo ante San Lorenzo.
Sin Fascendini ni Colazo que siguen afuera por sus lesiones, el resto del plantel está a disposición de un Leo que hace la lógica y no plantea modificaciones, apostando a repetir ese buen rendimiento del que habló en rueda de prensa promediando la semana.
De esta manera Mansilla será el arquero, Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Mateo Del Blanco los defensores; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Fragapane los mediocampistas y la dupla Estigarribia – Tarragona se sostendrá en el ataque de un equipo que tratará de volver a mostrar esos buenos pasajes en un partido difícil ante un rival que vendrá a ceder la iniciativa
En el arranque de esta exigente seguidilla de tres partidos en 7 días y con dos viajes, será fundamental ver como el cuerpo técnico administra las cargas. La novedad podría darse con el debut de Menossi, que sumó minutos de fútbol en el amistoso con 9 de Julio y está cada vez más cerca de la versión que pretende el entrenador.
Tras sacarse de encima la mochila de no haber ganado en el año con la goleada por Copa Argentina frente a San Miguel entre semana, Aldosivi de Mar del Plata llega a Santa Fe consciente de que está obligado a empezar a sumar de a 3 en el campeonato para no volver a sufrir como el año pasado en la pelea por la permanencia.
Farré decidió colocar una formación 100% alternativa para cuidar jugadores pensando en el choque con Unión y la jugada le salió a la perfección, ya que pudo observar buenos niveles de aquellos jugadores que hoy son relevos en el tiburón.
De acuerdo a la información que llega desde la costa atlántica, el entrenador de Aldosivi no tiene definido todavía la formación titular para visitar el 15 de Abril, con dudas que estarían vinculadas a los dos laterales en zona defensiva.
Sobre la derecha Guillermo Enrique podría ganarle la pulseada a González mientras que en la izquierda son Román y Lucas Rodríguez los que se disputan el puesto de “3” titular.
De esta manera, tomando como referencia los trabajos de la semana antes de viajar a nuestra ciudad la probable del tiburón en Santa Fe es con Axel Werner en el arco, Enrique o González, Salazar, Novillo y Román o Rodríguez en el fondo; Rolón, Bochi, Gino y Sosa en la mitad de la cancha y la dupla ofensiva compuesta por Junior Arias y el ex Unión Nicolás Cordero.
Con estos 11 Farré buscará repetir lo hecho en 2025, cuando llegaba de punto y se llevó del 15 de Abril un triunfo que fue vital para obtener la permanencia.