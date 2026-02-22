Desde las 21.30, en el 15 de Abril

Unión recibe a Aldosivi con 2 necesidades: Reencontrarse con el gol y con la victoria

En el inicio de la exigente seguidilla de 3 partidos en una semana, el equipo de Madelón recibe al de Farré en cotejo válido por la sexta fecha del Apertura. Leo repite los 11 del empate con San Lorenzo, mientras que el DT del tiburón mantiene dudas en la defensa en busca de la primera victoria del torneo. Dirige Lobo Medina y Silvio Trucco estará en el VAR.