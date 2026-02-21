El arquero sueña con el debut

Lucas Meuli: “Sé que el momento puede llegar, pero con paciencia”

Tras un 2025 consagratorio con actuaciones estelares en reserva y en la Copa Santa Fe, el golero tatengue se quedó a pelear por un puesto pese a tener varias chances de salir a buscar rodaje en el exterior. Habló de la pelea por el lugar en el banco con Gómez Gerth y sobre el andar del equipo en estas primeras 5 fechas. “Leo siempre nos pide que estemos todos al 100 porque a cualquiera le puede tocar en cualquier momento”, afirmó.