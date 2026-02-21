Lucas Meuli: “Sé que el momento puede llegar, pero con paciencia”
Tras un 2025 consagratorio con actuaciones estelares en reserva y en la Copa Santa Fe, el golero tatengue se quedó a pelear por un puesto pese a tener varias chances de salir a buscar rodaje en el exterior. Habló de la pelea por el lugar en el banco con Gómez Gerth y sobre el andar del equipo en estas primeras 5 fechas. “Leo siempre nos pide que estemos todos al 100 porque a cualquiera le puede tocar en cualquier momento”, afirmó.
Con 24 años, Meuli espera su gran chance en Unión.
Con 24 años de edad y una temporada 2025 en la que ganó notoriedad siendo figura en las definiciones del equipo tatengue tanto en la Copa Proyección como en el título obtenido en la Copa Santa Fe, todo apuntaba a que el arquero Lucas Meuli emigre de la entidad de la Avenida en busca de sumar rodaje y experiencia en algún equipo del ascenso o del exterior.
Sin embargo, el nacido en Diamante terminó quedándose ante las salidas de Tagliamonte y Durso para pelear con Gómez Gerth por ser la principal alternativa del recién llegado Matías Mansilla.
Alternando el lugar en el banco de los suplentes tanto en los amistosos en Uruguay como en los 5 partidos del Apertura de la Liga Profesional, Meuli tiene claro que debe seguir trabajando cada día al máximo en el predio Casa Unión para ganarse la confianza de Madelón y su cuerpo técnico esperando la chance de saltar a la cancha cuando el equipo lo necesito.
El entrerriano se entrena al máximo en Casa Unión. Foto: Archivo.
En este marco, Meuli atajó desde el arranque en el amistoso que se hizo entre semana contra 9 de Julio de Rafaela, volviendo a mostrar un muy buen desempeño que lo mantiene a las puertas del esperado debut en Primera.
Finalizado ese entrenamiento, Meuli dialogó con los medios y compartió sus sensaciones en este arranque de temporada: “Siempre sirven los minutos que podamos sumar, es para aprovecharlos desde todos los aspectos para los que no nos está tocando jugar".
"Leo siempre nos pide que estemos todos al 100, al máximo, porque a cualquiera le puede tocar en cualquier momento. En lo personal me siento muy bien, trabajando, aportando mi granito de arena al grupo”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y consultado por la actualidad del grupo de futbolistas que comenzó con irregularidad el Apertura, el golero rojiblanco señaló que “el plantel está excelente, no se cae nunca y siempre estamos muy unidos. Tuvimos un arranque de campeonato que por ahí no era el que pensábamos pero estamos bien y vamos a levantar. Estamos convencidos de que vamos a luchar en el campeonato”.
Volviendo a su situación particular, y a la competencia que mantiene día a día con Gómez Gerth para ser la primera opción de recambio de Mansilla, Meuli reveló: “En lo personal me siento muy bien, aprendiendo siempre y agradeciendo al cuerpo técnico por esta oportunidad y aprovechándola al máximo".
"Sé que el momento puede llegar, pero con paciencia. Desde mi lugar lo que queda es trabajar y trabajar, tirando para el mismo lado siempre. Es una competencia sana, desde el día uno que llegó Fede lo propusimos así” dijo el arquero nacido en Diamante.
Con respecto al andar que mostró el equipo de Madelón en este primer tramo del Apertura de la Liga Profesional, el futbolista analizó el presente y comentó: “Aldosivi el domingo es una final para nosotros. El otro día con San Lorenzo creo que merecimos más pero el fútbol no es merecimiento, no pudimos embocarla en el arco. A la gente de Unión le decimos que se quede tranquila que estamos bien".
"Primero tenemos la final del domingo y después se va a trabajar en lo que sigue. Estamos un poquito errados. El otro día dos pegan en el palo también, ataja dos el arquero de ellos y por ahí no se nos está dando pero estamos trabajando todos los días y en cada práctica para que el gol llegue. Ojalá que el domingo se le abra a los delanteros o a cualquier defensor o mediocampista”, destacó Lucas.
Meuli fue capitán y figura en el título de Copa Santa Fe. Foto: Archivo.
En el final, y ante la pregunta respecto de por qué decidió quedarse en Santa Fe a pesar de las múltiples opciones de salida que tuvo durante el receso, Meuli manifestó: “El club es mi segunda casa, quiero el club, quiero a la gente. Desde el día uno que llegué al club me recibieron muy bien, con las puertas abiertas. Me gusta el grupo que hay y quería quedarme a pelear un puesto”.