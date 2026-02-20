Benjamín Pérez: “Mi sueño es debutar en Primera en Unión y que lo vea toda mi familia”
El protagonista de uno de los “virales” de la semana contó cómo fue la jugada que derivó en el golazo en La Paternal. El santotomesino se inició en Floresta, pasó por Atenas y hace casi 10 años está en Unión. “Sabemos que Madelón y su cuerpo técnico siempre están mirando” dijo sobre el deseo de debutar con la camiseta rojiblanca.
El enganche de 19 años es figura de la reserva de Trionfini. Foto: Redes sociales.
Se jugaba el primer tiempo del partido que el pasado lunes animaron las reservas de Argentinos Juniors y Unión por la tercera fecha de la Copa Proyección cuando Benjamín Pérez capturó un balón suelto en el borde del área propia e inició una carrera que terminó casi 80 metros más adelante con el pase a la red que le daba la ventaja a su equipo en La Paternal.
Ese golazo no solo significó el primer gol del encuentro que terminó empatado 1 a 1, sino que además se transformó en uno de los videos más vistos en las redes sociales durante toda la semana.
Con 19 años, “Benja” hizo recorrer su nombre y su talento por el país y por el mundo, con miles de reproducciones y de comentarios que no salían del asombro por semejante maniobra nada más y nada menos que en el reducto que vio nacer, entre otros, a un tal Diego Armando Maradona.
Siendo una de las figuras que desde el año pasado muestra el certamen de reserva tatengue, el enganche se ilusiona con la chance de seguir creciendo y de debutar en el corto plazo en el primer equipo.
Pérez, siempre apoyado por su familia. Foto: Redes sociales.
Horas después de esa jugada que lo tuvo como protagonista, Benjamín Pérez dialogó con el programa Estadio 9 que se emite por LT9 y habló de como fueron los días posteriores al gol, además de analizar su presente y lo que viene por delante con la camiseta rojiblanca. En primera instancia, el santotomesino comentó: “Es algo muy lindo lo que pasó".
"La verdad que uno no se da cuenta en el momento pero después cuando entrás a las redes y empezás a ver lo que dice la gente, como circuló el video y empezás a tomar conocencia. En el momento uno va con tanta adrenalina y pensando en muchas cosas que no te imaginás lo que vas haciendo. Después cuando estás tranquilo tomando mate en el colectivo comenzás a caer y a pensar en lo que pasó”, agregó.
Volviendo sobre la jugada del gol en La Paternal, el enganche que cumplirá 20 años durante el 2026 reveló: “Nosotros durante la semana habíamos trabajado, sabíamos cómo se paraba Argentinos en la pelota parada a favor y que no dejaban a nadie defendiendo. Yo sabía que en algún momento se me iba a dar una porque tengo dos o tres jugadas trasladando de área a área que no terminé bien".
"Lo que recuerdo es el córner para ellos, mi compañero me la da al pie para con un buen control limpiar a dos rivales y después me fui mano a mano. La tiré larga y creo que gané por la confianza que me tuve”, completó.
En referencia al momento que le toca vivir dentro de un equipo que viene de tener un gran 2025 siendo campeón en Liga y en Copa Santa Fe, Pérez manifestó: “Yo pienso que uno se va mereciendo y se va ganando este presente poco a poco y entrenando día a día siempre. La gente siempre ve a los chicos que están citados para viajar pero no ve los que están atrás, los chicos que se esfuerzan día a día".
"Nosotros somos un grupo que viajamos 21 pero en realidad somos 30 y hay muchos chicos que quedan afuera. Más de un chico se muere de ganas por estar aunque sea en la concentración y la verdad que para mí es muy lindo hoy poder estar entre los once así que espero que las cosas sigan bien y podamos seguir haciendo goles”, dijo Pérez.
En otro tramo de la entrevista, y siendo consultado por su historia y su carrera deportiva, el juvenil recordó: “Mis primeros pasos fueron en Floresta de Santo Tomé, recuerdo que jugué un tiempo para las categorías más grandes y después me fui a Atenas que es el equipo donde jugaron todos mis hermanos".
"Atenas es un club muy querido por toda mi familia y por todo Santo Tomé. Ahí estuve menos de un año hasta que mi papá me llevó a una prueba en Unión y ahí fue cuando me invitaron a un torneo en Newell’s de Barrio Roma. Fui y me dijeron que ahí había quedado y así que hace casi 10 años que estoy en Unión”, comentó Benja.
En cuanto a la composición de su familia, el santotomesino explicó: “Somos una familia muy futbolera. En total somos 7 hermanos, lamentablemente uno falleció este año, y a todos nos encanta el fútbol, incluso a m mamá. Eso la verdad que para mi es un plus para ponerle ganas e intentarlo siempre hasta el último sabiendo que siempre mi familia está apoyando, pendiente de cuándo juego”.
Pérez fue campeón de la Copa Santa Fe 2025. Foto: Redes sociales.
Una de las particularidades en la historia de Pérez tiene que ver con que dos de sus hermanos también tuvieron paso por las inferiores de Unión, incluso uno de ellos con la posibilidad de firmar un contrato profesional. Sobre esto, indicó: “Dos de mis hermanos jugaron en Unión, uno en la 2002 y otro en la 2003. A uno de ellos lo dejaron libre y el otro, Lautaro, sigue jugando como profesional".
"Nos tocó compartir entrenamientos con la reserva hasta que ahora se fue a préstamo. Siempre tratamos de compartir y de aprovechar todo lo bueno que tiene el fútbol porque uno siempre se toma las cosas muy en serio. Para mí lo más lindo del fútbol es disfrutar de lo que uno hace y creo que si lo vas disfrutando mejor van saliendo las cosas”, recordó Benjamín.
Consultado sobre sus objetivos en esta carrera profesional que apenas está comenzando, Benjamín Pérez no dudó y respondió con contundencia: “Uno de mis sueños es poder debutar en este club que es donde me crié desde muy chico y que lo pueda ver toda mi familia".
"Espero poder cumplir con eso que siempre soñé y por lo que se van dejando muchas cosas de lado. Espero que ese momento llegué para disfrutarlo pero también sabiendo que después hay que trabajar el doble para mantenerlo”, agregó.
En el final, y sobre la posibilidad de que ese sueño se convierta en realidad, el nacido en Santo Tomé concluyó: “Se que Madelón mira mucho los videos y nos sigue mucho a nosotros. Tanto él como el resto de su cuerpo técnico saben perfectamente quiénes somos y cómo jugamos porque nos observan tanto en las prácticas como en los partidos".
"Después cuándo llegar el momento no es algo que dependa de mí así lo que yo hago es seguir trabajando y entrenando para demostrar y estar listo cuando me toque. Mientras tanto me enfoco en seguir disfrutando todo esto lindo que tiene el fútbol y que es hacer goles y viajar y compartir con mis compañeros” dijo en el cierre de la nota.