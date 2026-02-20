El pibe del gol maradoniano en La Paternal

Benjamín Pérez: “Mi sueño es debutar en Primera en Unión y que lo vea toda mi familia”

El protagonista de uno de los “virales” de la semana contó cómo fue la jugada que derivó en el golazo en La Paternal. El santotomesino se inició en Floresta, pasó por Atenas y hace casi 10 años está en Unión. “Sabemos que Madelón y su cuerpo técnico siempre están mirando” dijo sobre el deseo de debutar con la camiseta rojiblanca.