Unión, Menossi, el equipo para el domingo y un día histórico para el fútbol tatengue

Ya Braian Cuello tuvo lo suyo e incluso fue elogiado por Madelón cuando el técnico declaró luego de la victoria en el amistoso ante 9 de Julio. Pero se espera que muy pronto se produzca lo mismo con Lucas Menossi, la última de las incorporaciones que tuvo el plantel rojiblanco y que le puede dar al equipo un manejo de pelota diferente y algunas soluciones, ya que es un volante central diferente a los que están jugando – y bien – como titulares y también Giaccone, que es otro de los elementos que tiene el técnico como recambio en ese sector central de la cancha.
Lucas Menossi hizo fútbol ante 9 de Julio, en un partido que dejó conforme a Madelón y que tuvo como finalidad la de mover a esos jugadores que habitualmente no juegan. De paso, y en su caso, ir encontrando el ritmo físico y futbolístico adecuado para que pueda estar en la consideración del técnico y que logre lo que el viernes pasado ocurrió con Cuello.
“Tengo la ansiedad de jugar, hace algunos meses que no lo hago y justo el último partido fue el año pasado contra Unión, pero entiendo que tengo que estar bien físicamente para jugar y demostrar lo que puedo darle al equipo. Si no estoy bien desde lo físico, no puedo aguantar el ritmo tremendo que tiene el fútbol argentino. Y en eso estoy. Creo que lo estoy consiguiendo”, dijo Menossi luego de la práctica-entrenamiento del miércoles.
“Con algunos jugadores de este plantel de Unión ya he compartido en otros equipos y veo que es un plantel unido y todos tiran para el mismo lado”, agregó el volante central, que tuvo un paso muy destacado por Tigre, donde salió campeón.
“De Unión me llamaron un día a la mañana y al otro día era jugador del club. A las 48 horas ya estaba acá presentándome al técnico. Se dio todo rápidamente. En dos días se arregló todo”, señaló ante la consulta de cómo se dio su incorporación al Tate.
“Todos los partidos son importantes y el del domingo que viene lo es. Venimos de un buen partido ante San Lorenzo y solo tenemos que mejorar en la finalización de las jugadas. Todo lo bueno que hicimos hasta tres cuartos de cancha, no lo pudimos concretar en el arco de enfrente. Era un partido para ganar”, señaló, en relación al empate del viernes pasado ante San Lorenzo.
Sobre la actualidad del fútbol argentino, dijo que “el fútbol argentino es muy parejo, todos los equipos se la rebuscan para complicar al rival, fijate lo que pasa en Copa Argentina y hay que apuntar mucho a los detalles, que son los que terminan definiendo los partidos”.
En cuanto a lo que le pide Madelón, fue claro y sencillo en la respuesta: “intensidad y orden, por sobre todas las cosas. Y cuando tengamos la pelota, ponerla contra el piso y jugar al fútbol”.
“Pasé por todas las posiciones en la mitad de la cancha, pero me sentí siempre muy cómodo jugando con otro volante central. A veces más retrasado, a veces más adelantado, pero siempre con alguien al lado”, aclaró con relación a la posición en la que se siente más cómodo.
“Se adónde llego, conozco a Mauro (por Pittón) porque me tocó compartir con él en otro club. Tendré que trabajar y así ganar un lugar. El técnico definirá qué es lo mejor para el equipo”, dijo Lucas Menossi, quien vino a Unión para ocupar el lugar que dejó vacío la salida de Mauricio Martínez, quien firmó para Sarmiento de Junín.
¿El mismo equipo?
En relación al partido del fin de semana ante Aldosivi (que comenzará a las 21.30, media hora más tarde de lo programado en un principio), el árbitro designado es Luis Lobo Medina y a excepción de Fascendini, que ya hace trabajos con pelota pero no realizó la práctica de fútbol, el resto está en buenas condiciones.
De esta manera, se descarta que el equipo no sufriría modificaciones y arrancaría con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Fragapane; Estigarribia y Tarragona.
El técnico elogió mucho el trabajo de Braian Cuello en el amistoso ante el “9”, pero daría la impresión de que mantendrá como titular a Fragapane en esa posición de volante tirado por el costado izquierdo.
Un día histórico para el club
El 18 de febrero de 2026 se convirtió en un día histórico para Unión, pues fue el día en el que todas las integrantes del plantel de fútbol femenino, que dirige Paulo Poccia, firmaron su primer contrato profesional para militar en la máxima categoría del fútbol argentino.
“… Un sueño que empezó a trabajarse hace años, con un proyecto lleno de compromiso, responsabilidad y pasión. Este momento marca un precedente en la historia del club y del fútbol femenino. Hay niñas que hoy miran estas imágenes y empiezan a soñar. Que encuentran en nuestras jugadoras ejemplos, referentes, inspiración. Ellas ya son parte de la historia de Unión. Y también del crecimiento del fútbol femenino en nuestro país. ¡Felicitaciones! Esto recién empieza”, fue lo que señaló el club a través de sus redes.
Recordemos que una de las condiciones para militar en la elite del fútbol argentino, es que todas las jugadoras sean profesionales.
Para ir a la cancha
Mauro Pittón y Rafael Profini, los dos volantes centrales titulares, que vienen rindiendo en buena forma.
El domingo, el estadio abrirá dos horas antes del partido, o sea a las 19.30, en tanto los socios del club ingresarán en forma gratuita con la cuota de febrero paga, como es habitual en la institución.
El valor de la general para no socios será de 40.000 pesos; los jubilados pagarán 20.000 y los menores 10.000. La platea preferencial baja, 90.000 pesos; preferencial alta, 75.000; laterales este y oeste, 70.000 y redonda, 65.000 pesos en el caso de los no socios.
En el caso de los socios, preferencial baja 50.000 pesos; preferencial alta 35.000; laterales este y oeste 30.000 y redonda 25.000.
Se recuerda – y esto es muy importante – que no hay venta física de entradas y plateas en las boleterías del club, sino que debe desarrollarse en caunion.boleteriavip.com.ar.