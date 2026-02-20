Milito le avisó a Spahn que ya cobró dos palos verdes de Gremio

Luego de varios días de hermetismo, poca comunicación oficial y mucha información “millonaria” de los medios de comunicación, el presidente de Racing Club de Avellaneda (Diego Milito) le notificó al titular de Unión, Luis Jorge Spahn, que Gremio de Porto Alegre giró desde Brasil un primer pago de dos millones de dólares por la compra del 80 por ciento de los derechos económicos de Juan Ignacio Nardoni.
“Además de avisarle de ese pago, Milito se comprometió con Spahn: la semana que viene Racing enviará a Unión las copias de todos los contratos que firmaron con el Gremio de Porto Alegre”, confiaron a El Litoral desde López y Planes.
¿Por qué se habla de “contratos” en plural?: porque supuestamente hay una obligación por esos 8 millones de dólares y al mismo tiempo un plus por otros 2 millones de dólares a futuro atado a la famosa figura de los “bonos”.
Como ya informara El Litoral, esos otros “dos palos verdes” serían totalmente “alcanzables”. ¿Cómo los lograría Juan Ignacio Nardoni?: acumulando minutos y jugando. O sea, esos bonos están atados a la continuidad del “5” sumando todas las competencias que juegue Gremio.
El presidente Luis Spahn.
De todo lo que ingrese a Racing de Avellaneda desde Porto Alegre, Unión debe recibir el 30 por ciento. A priori, 2.4 millones de dólares; a futuro, otros 600.000 dólares. Sumado a los 4.5 de la moneda verde por la primera venta (del Tate a Racing) acumularían 7.5 “palitos verdes”, la cifra más impactante de la historia profesional de Unión de Santa Fe.
A ese monto, se deben agregar otros 380.000 dólares por los derechos de formación de la FIFA y se los debe pagar Gremio de Porto Alegre directamente a Unión.
Finalmente, pensando en que el equipo de Brasil pueda transferir a Juan Ignacio Nardoni a otro club en el futuro, Racing y Unión se quedaron con un 20 por ciento de la ficha que se divide igual: 70 para los de Avellaneda y 30 para Santa Fe.
¿Cuál es la gran pregunta mientras Diego Milito le manda a Luis Spahn “todos los contratos” de Nardoni?. Sin dudas, son dos: 1) ¿qué cobrará Unión de estos dos millones de dólares que ya ingresaron a Avellaneda?; 2) ¿de qué montos, cuántas cuotas y en qué tiempo pagará Gremio a Racing los otros seis millones de dólares restantes por el pase de Nardoni?