Apenas un “puntito” de visita

Colón y un paso atrás luego de la vara alta que dejó el debut

Fue un partido muy flojo, Colón no pudo demostrar esa energía y los momentos de buen fútbol que se habían rescatado ante Madryn. El 0 a 0 fue lo que mejor definió lo que pasó en un partido “sin arcos”.