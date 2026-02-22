Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el empate de Colón con Central Norte

Colón empató 0-0 a Central Norte en Santa Fe, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.
Colón igualó 0-0 con Central Norte en el Estadio David Michel Torino "El Gigante del Norte", por el debut de visitante en la Primera Nacional 2026.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite la categoría.