Alonso: "Lo de Neris es deslucido e ilegal; y su representante, un impresentable"

Enviado Especial a Salta
El presidente de Colón va a fondo y hasta advirtió que “Emelec tendrá que hacerse responsable si le firma el contrato a Neris para que juegue en ese club. Los vamos a denunciar en Fifa”. El delantero, que se consideró libre de manera unilateral, ya está en Ecuador.
Enviado Especial a Salta
Al presidente de Colón no le gusta nada la situación que se planteó en torno a José Neris. Se siente molesto y está convencido de que el perjuicio para el club es grande en todos los aspectos. Neris es un jugador que ha pasado sin pena ni gloria por el club. No le aportó nada y le costó demasiado. Cuando Saralegui sugirió su contratación, lo habrá hecho de buena fe y pensando que podía ser un hallazgo que le dé alegría a la gente y dividendos al club. Nada de eso pasó. Neris no le aportó nada a Colón, no respondió a las expectativas ni tampoco al dinero invertido. La anterior comisión directiva, con Godano a la cabeza, tuvo que arreglar un plan de pago para que el club no sea inhibido. Colón lo hizo y hasta salió a responder económicamente cuando Neris presentó un reclamo a fines del año pasado.
La realidad es que Neris nunca quiso jugar en Colón y será también porque jamás rindió. Pero lo peor fue lo que vino después, negándose a aceptar cuatro ofertas concretas y superadoras (de nuestro país y del exterior), declarándose en libertad de manera unilateral y ahora a punto de firmar para Emelec de Ecuador.
En Salta, José Alonso habló con El Litoral, de este y de otros temas.
-Neris está en Ecuador y dice que arregló con Emelec y que el tema con Colón lo solucionarán su abogado y su representante, ¿jugará allí?
-Lo que diga Neris ya no me interesa. Su comportamiento fue deslucido e ilegal. Cuando un club tiene los derechos federativos, es porque posee la propiedad del jugador. Y el jugador no puede irse como se fue, intempestivamente. Nosotros haremos valer nuestros derechos, porque los derechos federativos son de Colón. Y obviamente que también los económicos, porque tenemos el 65 por ciento de su pase y somos socios con River de Montevideo, que tiene el otro 35.
-¿Qué aduce Neris para declararse libre?
-Neris reclamó sueldos que no le correspondían, porque se reincorporó 26 días después de haber sido citado y se fue a las dos semanas. O sea que hasta era pasible de una suspensión. Dijo que lo maltrataron y eso es mentira, porque hasta hay fotos en las que se lo ve de ‘jarana’ por Santa Fe. Nadie lo maltrató, ni la dirigencia, ni Colotto, ni Medrán ni tampoco sus compañeros. Lo que sí yo dije, es que el representante es una persona desprolija e impresentable. Le conseguimos América de Cali, le propusimos un equipo de Brasil, Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo, pero a ningún club quiso ir.
-¿Y de parte tuya, José, hubo algo que pudiera haberle molestado a Neris?
-Yo dije que era inútil quedarse un año corriendo por el pasto y sin jugar… Pero resulta que inventó que yo dije que lo mandé a cortar el césped. Nada que ver.
-¿Qué puede hacer Colón ante esta situación?
-Vamos a denunciar en Fifa esa supuesta transferencia a Emelec, porque es una locura que ellos nieguen o desconozcan que Colón es dueño de los derechos federativos. Y digo ellos, porque a Emelec le vamos a avisar que se convertirán en solidariamente responsables si es que aceptan esa negociación. Recurriremos a Fifa y ya advierto que Emelec también deberá responder si lo contrata.
-Uno tiene la sensación de que los clubes parecen cada vez más desprotegidos, desde el punto de vista legal, ante estas actitudes…
-Comparto y no hay dudas de que es así… Mirá, a nadie le interesa Neris, ni a nosotros que somos dirigentes ni tampoco a los hinchas de Colón. Pero no permitiremos que se avasalle a la institución. Vamos a ir a juicio, lo ganaremos y ese dinero irá al patrimonio de Colón como corresponde.
-¿Es posible que haya quedado alguna deuda de la anterior comisión directiva, por una prima que se debió pagar?
-Cuando nos hicimos cargo, nosotros levantamos la inhibición de Espínola y levantamos también una deuda de la anterior comisión con Neris, que era de 36 mil dólares. Todo eso lo pagamos. No le debemos un peso a Neris.
Cambiando de tema, José. ¿Qué pasa con el básquet de Colón?
-Con el básquet estamos totalmente al día. Nos sorprendió hace tres meses, cuando asumimos, el costo que tenía, para el club, la práctica de este deporte. Les pedimos a los responsables que ayuden con los sponsors y no consiguieron a nadie. Pagamos todos los sueldos, los hoteles y los consumos que tuvieron y la parte arbitral. Si quieren presionar en este momento de fuerza y potencia que tiene el club, que lo hagan. Pero ahí veremos cómo se sigue con el básquet.
-¿Y Platense?, ¿es imposible que pague lo que debe por Picco?
-¡Es terrible lo de Platense!... Mirá, nosotros no tenemos jugadores para vender, no entramos en ninguna copa y vivimos por el gran apoyo de la gente. De televisión no entró nada todavía y conseguimos una muy buena relación con el tema márketing, en Santa Fe, que nos ha potenciado en ese rubro. De eso vivimos. Platense nos debe por la compra del jugador y también por la venta al fútbol brasileño. Son dos cifras importantes.
-La reserva viaja, llega y juega. ¿Hay posibilidades de que eso cambie?
-Mi sueño es que los chicos viajen el día anterior, descansen bien a la noche y jueguen al otro día. Con Diego Colotto y Alejandro Russo estamos en eso. Estamos solucionando muchas cosas a la vez y este tema, como te dije recién, es una aspiración personal.
-¿Cómo viene la situación económica con Racing por la venta de Forneris?
-De Racing no podemos decir nada, hay un dinero que van a pagar en marzo y ese dinero ya lo tenemos comprometido porque seguramente lo cobraremos. Racing ha cumplido con Colón con mucha seriedad. No es la misma situación que la de Platense, para nada.
-¿Cómo viene el tema números?, ¿habrá equilibrio financiero para sostener la campaña sin obstáculos ni inconvenientes’
-Nosotros vamos a tener un primer semestre durísimo. Pagamos cuatro meses vencidos cuando nos hicimos cargo y a todos los jugadores que se fueron, los habían ‘chequeado’. Hay más de un millón y medio de dólares en cheques que tenemos que cubrir y lo estamos haciendo desde hace tres meses que asumimos. Estamos transitando meses difíciles.
-Entonces, el equilibrio deseado está complicado, al menos por el momento…
-Uno pretende siempre que los ingresos cubran los egresos, pero desde que entramos es al revés por todo esto que acabo de describir. Sin venta de jugadores, con deudas de otros como es el caso de Platense y con semejante herencia, estamos subsistiendo gracias a los socios y a la relación que hicimos con el marketing. Llegado el momento, vamos a contar de qué manera recibimos el club y todo lo que tuvimos que hacer desde el primer minuto de gestión.
-La última, José. ¿Habla permanentemente con Vignatti?
-Hará como un mes que no hablo con él, porque estuvo de viaje y no nos comunicamos en este tiempo.