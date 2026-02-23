El Litoral en Salta

Alonso: "Lo de Neris es deslucido e ilegal; y su representante, un impresentable"

El presidente de Colón va a fondo y hasta advirtió que “Emelec tendrá que hacerse responsable si le firma el contrato a Neris para que juegue en ese club. Los vamos a denunciar en Fifa”. El delantero, que se consideró libre de manera unilateral, ya está en Ecuador.