Medrán: “El margen de mejora es mucho y lo vamos a ir encontrando en la competencia”
El técnico de Colón analizó en profundidad los dos primeros partidos de la temporada y el partido que se juega el sábado en el Brigadier. Confirmó que Bonansea está recuperado y puso en duda la presencia de Lago y Godoy. “ Es importante que el equipo tenga claridad, que sea sólido a la hora de competir”, aseguró.
Satisfecho. Medrán se mostró conforme con los 2 primeros partidos del año. Foto: Flavio Raina.
Tras el ensayo matutino que tuvo lugar este jueves en el estadio Brigadier López el entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, brindó una extensa conferencia de prensa en la que abordó todos los temas de la coyuntura sabalera tras la disputa de los dos primeros partidos de la temporada y a poco más de 48 horas de la tercera presentación prevista para este sábado, frente a Ferro Carril Oeste.
El DT rojinegro se mostró satisfecho con la producción que mostró su equipo en los primeros 180 minutos oficiales del año aunque marcó puntos a seguir mejorando con el correr de los entrenamientos y de los partidos que se vienen.
También se manifestó respecto del paro que se dictaminó desde AFA para la semana próxima y sobre el armado del plantel que se prepara para ser protagonista de la Primera Nacional e ir por uno de los dos ascensos en juego.
En primera instancia, metido de lleno en el choque del sábado a las 20.30, Medrán hizo referencia a la situación física de 3 de sus hombres de ofensiva: “Seguimos trabajando en la puesta a punto para el equipo. Alan Bonansea pudo trabajar con normalidad, eso es importante".
"Nacho Lago siguió trabajando diferenciado así que este viernes resolvemos su situación. Matías Godoy tuvo un traumatismo, un golpe en el entrenamiento, y también analizaremos cómo evoluciona”, agregó.
Consultado sobre el andar que vio del equipo tras la victoria ante Madryn y el empate con Central Norte en Salta, el DT de Colón comentó: “Es importante que el equipo tenga claridad, que sea sólido a la hora de competir. El primer partido fue muy positivo porque veníamos de una pretemporada importante y el equipo empezó a ganar minutos de fútbol y rodaje de competencia".
"Siempre digo que en el transcurrir de eso vamos a ir encontrando nuestras virtudes, nuestras falencias, y viendo qué es lo que más nos resulta”, sumó el técnico de Colón.
Siguiendo por esta línea, Medrán fue optimista de cara a lo que viene: “Necesitamos seguir sumando minutos de fútbol. Me quedo con que fuimos un equipo sólido y compacto el pasado partido. En el arco rival no tuvimos el peso que queríamos, o en los metros finales no tuvimos la certeza a la hora de profundizar o de cargar bien el área y eso demuestra que siempre hay cosas por mejorar".
"Con Madryn se hicieron cosas muy buenas pero siempre hay que mejorar cuando se empata o no se consigue ese resultado que fuimos a buscar a Salta. Pienso que estamos en el camino correcto de seguir construyendo y estamos bien”, destacó.
En otro tramo de la rueda de prensa, y consultado sobre el armado del plantel en la parte ofensiva, el ex DT de Gimnasia de Mendoza reveló: “Estamos conformes con cómo hemos trabajado en el mercado de pases. Hoy con características de nueve lo tenés a Bonansea, a Castro y a Lucas Cano".
"Después en segunda instancia o en segunda línea acompañando lo puede hacer Godoy, lo puede hacer Nacho Lago o el mismo Julián Marcioni. Siento que estamos cubiertos más allá de que cuando surgen lesiones o alguna situación puntual uno se descompensa pero en definitiva tenemos un equipo equilibrado en cuanto al número de jugadores y en cada posición”, dijo el rafaelino.
En cuanto a los vaivenes de rendimiento que mostró su equipo en uno y otro partido, Medrán analizó: “En los dos partidos que jugamos el equipo tuvo la misma característica y las mismas intenciones, sumando a un nueve de área con otro delantero que acompañe desde un poco más atrás más los chicos que suman desde las bandas".
El DT habló en rueda de prensa tras la práctica del jueves. Foto: Flavio Raina.
"Obviamente que el nivel de los jugadores o esa fluidez terminan llevando al equipo a un mejor funcionamiento pero las intenciones en cuanto a lo colectivo siempre fueron las mismas. Queremos ser un equipo sólido, compacto, con buenos recorridos”, comentó.
Yendo sobre la tarea que realizaron sus dirigidos el domingo pasado en la igualdad sin goles ante Central Norte, el orientador táctico rojinegro señaló que “en Salta lo positivo es que fuimos un equipo muy generoso a la hora de recuperar la pelota, de no darle lugar al equipo rival.
"Y obviamente como punto a seguir mejorando es la parte ofensiva, que no tuvimos esa lucidez en los metros finales, para buscar ese pase que sea determinante o cargar de mejor manera el área", agregó.
"Eso es un punto que tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando. Pero no se trata únicamente de los jugadores en ofensiva, yo siempre digo que es lo colectivo. En Salta se pudo mantener el cero por un gran trabajo colectivo y no tuvimos la capacidad de abrir el marcador por un trabajo colectivo en equipo que no tuvimos esa capacidad”, concluyó Medrán.
Más adelante, y siendo interrogado respecto del rival que viene el sábado a Santa Fe y de lo que ha sido el inicio de campeonato de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán explicó: “Nos encontramos con un torneo que hay equipos que se han armado de buena manera. Cuando vos te pones a estudiar a Ferro, viene jugando realmente muy bien los dos partidos que disputó".
"Vamos a tener una linda prueba el día de sábado, vamos a enfrentar a un gran plantel. Me animaría a decirte que hay 10 o 12 equipos que tienen un plantel extremadamente competitivo. Nosotros somos uno de ellos. Creemos en el trabajo que venimos transitando y sabemos la complejidad de la categoría", expresó Medrán.
Siguiendo con el análisis del equipo que dirige Rondina, el técnico sabalero destacó: “Vamos a enfrentar a un gran rival. Cuando lo estudié a Ferro en cuanto a nivel de juego, a la fluidez, me sorprendió para bien en cuanto a lo rápido que han incorporado los conceptos que están trabajando".
"Nosotros estamos enfocados en respetar al equipo rival y llevar a cabo nuestra estrategia, nuestro plan de partido para competir el día sábado y estamos bien. Hoy se hizo una buena práctica, se ha trabajado de buena manera”, sumó el técnico sabalero".
“Hoy hemos hecho mucho hincapié en lo estratégico en cuanto a con la tenencia de balón y sin la tenencia de balón porque Ferro es un equipo que tiene buen pie. Por eso cuando no tengamos el balón tenemos que tener la capacidad de no darle lugar a un equipo que juega bien y cuando tenemos la pelota sacar provecho” agregó sobre el partido correspondiente a la tercera fecha de la temporada.
Ambiciones ofensivas
Volviendo a sus intenciones como entrenador de Colón, Medrán fue claro al señalar que “mis equipos tienen siempre intenciones de buscar un protagonismo, tanto de local como de visitante. Siempre a través de una estrategia, con un sistema táctico u un planteamiento siempre ofensivo. A partir tratamos de buscar la característica del rival donde podemos sacar provecho”.
Para Medrán, a Colón "solo le faltó el gol" en Salta. Foto: Javier Corbalán
Sobre esta idea, el ex entrenador de Central Norte y Rafaela profundizó: “Yo creo que el margen de mejora es mucho y lo vamos encontrando en la competencia. A gusto personal creo que el techo para seguir creciendo es amplio y lo vamos a encontrar en el campeonato".
"Por suerte en estos dos partidos ya en recambio hemos podido darle a muchos de los chicos porque hay un plantel que es numeroso, que es de calidad. Es clave tener recambio, tener jugadores que estén dispuestos para jugar un minuto, para jugar 45 o jugar 90 y que todos estén a la altura de darnos soluciones, eso es lo que estamos trabajando y en lo que estamos enfocando al plantel”, agregó.
“Creo que estamos en construcción, nuestra mejor versión la vamos a ir encontrando a la hora de competir. Eso incluye descubrir cuál es el mejor 11 y el mejor recambio y en eso tenemos que tener todo el plantel a disposición. Están todos los chicos trabajando muy bien y estamos contentos por el camino que estamos transitando”, concluyó el rafaelino.
Uno de los últimos temas que abordó Medrán en la charla con los medios fue la determinación que llegó desde AFA de suspender las actividades entre el 5 y el 8 de marzo. Al respecto, el DT de Colón dijo que “es una lástima que se pare el fútbol argentino, pero tenemos claridad que vamos a jugar el sábado con Ferro y que después se para el torneo por una fecha ese partido”.
“No tengo una postura tomada. Nos enfocamos en preparar el equipo para que pueda competir de la mejor manera. Después obviamente hay autoridades superiores que toman decisiones y hay que respetarlas y acompañarlas. Tenemos claro que tenemos un lindo partido el día sábado y después tenemos un parate. Esperemos que se pueda resolver para tener la posibilidad de transitar un torneo normal” indicó.