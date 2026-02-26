A 48 horas del partido con Ferro

Medrán: “El margen de mejora es mucho y lo vamos a ir encontrando en la competencia”

El técnico de Colón analizó en profundidad los dos primeros partidos de la temporada y el partido que se juega el sábado en el Brigadier. Confirmó que Bonansea está recuperado y puso en duda la presencia de Lago y Godoy. “ Es importante que el equipo tenga claridad, que sea sólido a la hora de competir”, aseguró.