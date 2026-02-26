Colón piensa en verde: entre el hombro del “9” y el tobillo del “10”
Colón, que está invicto con una victoria en casa y el empate en Salta, espera por Ferro este sábado en el Cementerio de los Elefantes. Bruno Amiconi será el juez por ahora con streaming gratis desde la aplicación LPF Play.
Choque de pesos pesados en la categoría de ascenso: dos equipos que lograron ser campeones en Primera División del fútbol argentino se verán las caras este sábado, desde las 20.30, en el Cementerio de los Elefantes con arbitraje de Bruno Amiconi, que estará acompañado por los asistentes José Castelli y Erik Grunmann, mientras que Leandro Billanueva será el cuarto árbitro.
Son horas decisivas en el Mundo Colón para saber si Ezequiel Medrán podrá tener a todos los players a disposición, con dos focos de atención: el hombre del punta goleador Alan Bonansea y el tobillo creador de Ignacio Lago.
Alan Bonansea. Foto: El Litoral
Dos piezas determinantes en Colón
En el caso del ex “9” se perdió el partido en Salta y en cuanto al habilidoso “10” llegó a la cancha de Gimnasia y Tiro con esa molestia en uno de sus tobillos.
En lo poco que se pudo ver y filtrar de fútbol, el entrenador fue probando y mucho de mitad para arriba: arrancó con Castro-Bonansea y hasta le dio minutos al interesante Matías Godoy que pide pista para meterse en el once titular.
De todos modos, recién el viernes se podrá conocer cuál será el equipo para arrancar los 90 minutos contra el Ferro del “Huevo” Sergio Rondina, este sábado a las 20.30 en el Cementerio de los Elefantes.
Hay que recordar que, por ahora, el streaming de los partidos seguirá siendo gratuito desde la plataforma LPF Play, algo que supuestamente tendrá un costo mensual desde la fecha número 5 en adelante.
Volviendo al once titular, en los dos casos (Bonansea y Lago), reina un mediado optimismo para que puedan llegar pero siempre bajo dos ideas: 1) El que salga al campo tiene que estar al ciento por ciento; 2) No es momento en la temporada para arriesgar y hacer locuras.
En lo institucional, la llamada “novela Neris” parece tener más capítulos. Si bien hacer algunas horas fue presentado con contrato a tres años, Emelec y su entorno vivieron por unas pocas horas con la tranquilidad de saber que las inhibiciones en la FIFA habían sido resultas este miércoles 25 de febrero de 2026, con lo que podían inscribir su plantel para el campeonato ecuatoriano.
La "novela" Neris. Foto: El Litoral
Neris sin jugar: Emelec inhibido
Sin embargo, esa tranquilidad se esfumó una vez que una nueva inhibición apareció en el portal de la FIFA con fecha de este miércoles, con lo que Emelec otra vez está impedido de inscribir a sus jugadores y cuerpo técnico.
El FIFA Registration Bans (prohibiciones de registro) son sanciones administrativas impuestas por el organismo rector del fútbol mundial que impiden a un club inscribir nuevos jugadores.
Según la normativa de la FIFA, esta medida no prohíbe necesariamente el fichaje de un futbolista, sino su registro oficial ante la asociación correspondiente.
Esto significa que, aunque el club llegue a un acuerdo con un jugador, este no podrá participar en partidos oficiales hasta que la sanción expire o sea levantada, afectando tanto a fichajes nacionales como internacionales.
La FIFA aplica estas prohibiciones generalmente por dos razones: el incumplimiento de deudas económicas con otros clubes o jugadores, o por violaciones graves al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, como ocurre en casos de contratación irregular de menores de edad.
En cuanto a su funcionamiento práctico, la prohibición puede abarcar entre uno y tres periodos de inscripción (mercados de pases) completos y consecutivos. La sanción se levanta automáticamente una vez que se cumple el tiempo estipulado o cuando el club infractor demuestra haber saldado la deuda que originó el castigo.
Mientras la medida está vigente, el equipo afectado debe competir únicamente con los jugadores que ya tenía inscritos previamente o con aquellos que regresan de cesiones.
El nuevo impedimento del “Bombillo” está relacionado con Leandro Vega, quien reclama el pago de salarios y primas por la finalización intempestiva de su contrato, tal como reveló en octubre de 2025 Jorge Guzmán, expresidente del club.
Detalló que, en ese momento, el monto del pago era de 480 000 dólares: 400 000 de la deuda original y 80 000 adicionales por la penalidad impuesta por la FIFA. El jugador explicó que se vio “obligado a hacerlo (la demanda) luego de numerosas promesas incumplidas”.
Vega fue parte de Emelec desde mediados de 2018 hasta mediados de 2021. En ese lapso jugó 84 partidos, anotó cinco goles (Orense, Fuerza Amarilla, Guayaquil City, Mushuc Runa y El Nacional), dio dos asistencias (El Nacional y Liga de Quito), recibió 18 tarjetas amarillas y una roja directa en 7 442 minutos.
Luego de jugar en Ecuador, pasó por Deportes Antofagasta de Chile, Racing Club de Montevideo, Club Deportivo Maipú y Almirante Brown de Argentina. Antes defendió las camisetas de River Plate, Newell’s Old Boys y San Martín de San Juan.
Fue seleccionado juvenil de Argentina en la sub-15 en 2011; sub-17 en 2013, donde también participó en la Copa del Mundo de Emiratos Árabes Unidos; sub-20 en 2015, con una nueva participación mundialista en Nueva Zelanda; y en 2016 fue citado para los Juegos Olímpicos de Río.