Alan Bonansea y “Nacho” Lago: ¿llegan?

Colón piensa en verde: entre el hombro del “9” y el tobillo del “10”

Colón, que está invicto con una victoria en casa y el empate en Salta, espera por Ferro este sábado en el Cementerio de los Elefantes. Bruno Amiconi será el juez por ahora con streaming gratis desde la aplicación LPF Play.