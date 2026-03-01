Pampas, rival de este viernes, llega golpeado: perdió el clásico con Dogos

El próximo rival de Capibaras XV, Pampas, lo recibirá golpeado este viernes desde las 19 en el CASI. Es que Dogos ganó el clásico del Súper Rugby Américas (SRA): venció nuevamente a Pampas y en su casa, el Club Atlético de San Isidro. En uno de los encuentros más salientes de la segunda fecha del torneo que incluye franquicias de Sudamérica, se impuso por 36-34, en un final apretado e incierto hasta la última acción.
Y sigue dominando con amplitud el historial entre ambos equipos: de 10 enfrentamientos oficiales, Dogos venció en 8, Pampas ganó 1 y registran 1 igualdad. Entre las victorias de los de Córdoba figuran los tres mano a mano: la final de 2024 y las semifinales de 2023 y 2025. La lista de cruces se completa con dos amistosos, de la pretemporada de 2024 y jugados en Deportiva Francesa, en los que también triunfó Dogos XV.
El habitual cruce en las instancias decisivas de las distintas versiones del SRA alimentó la rivalidad entre las franquicias argentinas más antiguas (hoy participan cuatro: la cordobesa, la de Buenos Aires, la tucumana Tarucas y Capibaras, del Litoral). Ese roce en momentos determinantes de la competencia fraguó a fuego lento la pica, y los partidos suelen ser ardorosos, disputados, tensos... Como el de este sábado en la Catedral del Rugby, donde Dogos impuso su juego en los momentos determinantes.
Créditos: Instagram dogosxv.cba
Pampas volvió a caer en las garras de su rival. No logró hacer su juego, no pesó en el maul como sí lo había hecho la semana anterior en Asunción contra Yacaré XV y tampoco desequilibraron sus muy buenas individualidades. De todas maneras –la idea sirve para los dos elencos– el camino es largo y estos son recién los primeros kilómetros.
Dogos dominó casi siempre en San Isidro. Sufrió un bajón al inicio del segundo período, y cuando Pampas se le acercó en el tanteador, el conjunto cordobés pisó el acelerador y a puro line y maul se llevó por delante la voluntad del adversario de remontar el marcador. La actitud del equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón cambió en esa mitad final, en la que arremetió con virulencia contra el diseñado por Diego Ghiglione. Pero no le alcanzó. Cometió demasiadas infracciones y eso le frenó el impulso y permitió a Dogos mantener el control del partido.
De todos modos, Pampas insistió y gracias a los kicks de Bautista Farisé y el amor propio de los delanteros contó con la última oportunidad de llevarse el triunfo. Ganó un line-out y empujó con el maul, pero la férrea y disciplinada defensa del Dogos XV frustró el último ataque, sobre la chicharra final. Esta es la síntesis de Pampas 34 vs. Dogos XV 36
Créditos: Instagram dogosxv.cba
• Pampas: Tobías Wade; Santiago Pernas, Agustín Fraga, Felipe Ledesma y Jerónimo Ulloa; Bautista Farisé y Lucas Marguery; Augusto Cabano Wall, Juan Pedro Bernasconi y Juan Cruz Pérez Rachel (capitán); Rodrigo Fernández Criado y Marcelo Toledo; Ramiro Berardi Calvo, Ignacio Bottazzini y Matías Medrano.
• Cambios: PT, 26 minutos, Faustino Santarelli por Pérez Rachel; ST, 10, Juan Penoucos por Toledo; 13, Nahuel Clausen por Ulloa y Marcos Camerlinckx por Berardi Calvo; 17, Valentín Vicente Vidal por Medrano; 18, Estanislao Renthel por Ledesma, y 20, Alejo Lavayén por Marguery y Tadeo Ledesma Arocena por Bottazzini.
• Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.
• Dogos XV: Mateo Sánchez; Mateo Soler, Facundo Pueyrredón, Faustino Sánchez Valarolo (capitán) y Agustín de Vértiz; Julián Hernández y Nicolás Viola; Lautaro Simes, Genaro Fissore y Aitor Bildosola; Enzo Ocampo y Valentín Gonzálvez; Octavio Filippa, Juan Greising Revol y Francisco Aguirre.
• Cambios: ST, 17 minutos, Agustín Segura por De Vértiz; 23, Ramiro Iglesias por Filippa, Alejandro Pronce por Aguirre, Augusto Cugnini por Fissore y Galo Fernández por Greising Revol, y 34, Facundo Rodríguez por Sánchez.
• Primer tiempo: 3 minutos, try de Valentín Gonzálvez (DXV); 14, penal de Farisé (P); 21, gol Farisé por try de Fernández Criado (P); 27, gol de Hernández por try de Bildosola (DXV), y 40, gol de Hernández por try de Greising Revol (DXV). Resultado parcial: Pampas 10 vs. Dogos XV 19.
• Segundo tiempo: 7 minutos, gol de Hernández por try propio (DXV); 12, gol de Farisé por try de Bernasconi (P); 15, gol de Farisé por try de Fraga (P); 23, gol de Hernández por try de Pueyrredón (DXV); 26, penal de Farisé (P); 30, penal de Hernández (DXV), y 35, gol de Farisé por try de Pernas (P). Amonestados: 3, Berardi Calvo (P). Resultado parcial: Pampas 24 vs. Dogos 17.
• Árbitro: Tomás Bertazza. Cancha: CASI (local, Pampas).