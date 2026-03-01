Será la primera salida de Capibaras XV

Pampas, rival de este viernes, llega golpeado: perdió el clásico con Dogos

Los cordobeses volvieron a dominar el cruce y ganaron 36-34 en San Isidro, con arbitraje de Tomás Bertazza. Ahora se viene Pampas XV-Capibaras XV con televisación de ESPN.