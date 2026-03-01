Sauce Viejo vivió la nueva fiesta del rugby con los Capibaras
La única franquicia de Súper Rugby Américas, que jugará todos sus partidos de local en la región litoral, volvió a hacerse fuerte en casa: multitud en las tribunas y partidazo contra los brasileros. Ahora, el viernes, prueba de fuego: visita a Pampas XV en San Isidro.
Sauce Viejo parecía un pelotero: todos festejando, bailando, saltando. Es que el desafío de ver a la franquicia de Litoral Rugby implicaba todo un desafío, porque realmente la vara había quedado muy alta después del debut impecable frente al multicampeón Peñarol en el Hipódromo de la ciudad de Rosario. Así, los Capibaras desataron un fiestón afuera y adentro de la cancha, en las espectaculares instalaciones de Santa FeRugby en Sauce Viejo.
Ahora, como si los primeros juegos hubieran resultado sencillos, se viene una prueba de fuego en todo sentido: jugar el primer partido de visitante en el marco deSúper Rugby Américas, visitando a Pampas XV en San Isidro. El cruce será este viernes, desde las 19, con televisación de ESPN.
Créditos: Matias Pintos
La gente cumplió el ritual y las tribunas quedaron repletas, en una jornada que para Santa Fe Rugby quedó ya en su historia: además del debut de la franquicia en su impecable césped, implicó la inauguración de un moderno sistema lumínico para su estadio, acorde a las exigencias de una televisación internacional.
La tarde fue emotiva de principio a fin, con ese colorido de más de 500 chicos que participaron desde horas previas en un encuentro que aglutinó tres provincias: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Antes del juego, como un tributo a la historia misma del rugby de la región, las autoridades de la Unión Santafesina de Rugby (USR), encabezadas por su presidente Enrique Patrizi, reconocieron la trayectoria de Hugo “Guagua” Berra. El rafaelino, surgido de las canteras del CRAR, escribió una página inolvidable en el rugby regional al convertirse en el primer jugador de la Los Pumas Seven proveniente de la Unión Santafesina de Rugby.
Créditos: Matias Pintos
Además, integró el primer Seven organizado por el CRAR, certamen que con el paso de los años se transformó en un sello distintivo y en una tradición profundamente arraigada en la identidad del club. Viviendo muy lejos de su tierra natal, “Guagua” recibió el afecto de la multitud en Sauce Viejo.
Los homenajes se repitieron en el descanso. Los intendentes de Sauce Viejo y Santa Fe, Marrio Papaleo y Juan Pablo Poletti, entregaron distinciones a los dirigentes de Santa Fe Rugby por el crecimiento institucional y el gran paso de la moderna iluminación. El club, por su parte, les obsequió su camiseta.
Pero, además, el intendente de Santa Fe, hizo entrega de un regalo para “Casa Capibaras”, el lugar donde los chicos construyen su sueño cada día. Lo recibió el CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani, junto a los titulares de la franquicia: Gabriel Bourdin, Carlos Gonella y Martín Frutero.
A su vez, el presidente de Santa Fe Rugby, realizó un reconocimiento al diputado nacional Pablo Farías, “por el permanente apoyo al deporte en general y a la institución”.
El aporte y la presencia del Estado es determinante. En el tercer tiempo, los dirigentes del “Santa” explicaban a El Litoral: “Cada luminaria cuesta 1.000 dólares y tenemos más de 60. La semana que viene nos vamos a Córdoba: solamente en combustible gastamos 12 millones de pesos para llevar a los chicos”.
Con mucho empuje, el club no para de crecer: más de 1.000 deportistas, el ambicioso predio del Sur y ahora el gran desafío de construir en Sauce Viejo la cancha de agua para el hockey.
Un formador de años en esto del rugby reflexionaba: “Lo que más me sorprende es como prendió, en poco tiempo, la idea de Capibaras XV en los más chicos y en los clubes de la Unión. Es un proyecto a cinco años y recién van dos partidos”.
Con otro marco multitudinario, ahora en Santa Fe Rugby como fue hace una semana en el Hipódromo de Rosario, la franquicia hizo valer con todo su localía. Ahora, este mismo viernes a las 19 y en San Isidro, saldrá a la ruta con su primera excursión: visitar a Pampas XV. Todo un desafío para estos chicos en el marco del cada vez más competitivo Súper Rugby Américas.