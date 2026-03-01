Una multitud en SFRC y otra goleada en casa

Sauce Viejo vivió la nueva fiesta del rugby con los Capibaras

La única franquicia de Súper Rugby Américas, que jugará todos sus partidos de local en la región litoral, volvió a hacerse fuerte en casa: multitud en las tribunas y partidazo contra los brasileros. Ahora, el viernes, prueba de fuego: visita a Pampas XV en San Isidro.