Capibaras XV apunta a sostener la intensidad ante Pampas

En el marco de la segunda fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV logró una contundente victoria por 54-12 frente a Cobras de Brasil.
Tras el contundente 54-12 frente a Cobras, el equipo del Litoral ya piensa en su primer partido de visitante. Bur, Gandini y Villagrán, tres de los que se destacaron el último sábado en Santa Fe Rugby Club, dialogaron con El Litoral
En el marco de la segunda fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV logró una contundente victoria por 54-12 frente a Cobras de Brasil.
El próximo viernes, por la tercera fecha, la franquicia del Litoral tendrá su primera participación como visitante: a las 19 enfrentará a Pampas en la “Catedral del Rugby”, la cancha del Club Atlético San Isidro (CASI).
Tras el partido del último sábado, el equipo del Litoral mostró un alto nivel en el primer tiempo, aunque dejó algunos aspectos a corregir en la segunda etapa, tenmiendo en cuenta todo lo exigente que aún falta de este certamen.
Luego del encuentro, El litoral dialogó con tres de los “elementos” titulares del equipo de Nicolás Galatro: Lucas Bur, Ignacio Gandini y Felipe Villagrán.
Lucas Bur hizo un balance positivo del triunfo, aunque remarcó que el equipo aún tiene margen de mejora. “Es positivo a medias. Vinimos a ganar, sabíamos que iba a ser un partido duro, como todos. Pusimos el cuerpo e hicimos lo que había que hacer. El resultado fue abultado, pero tenemos muchas cosas para mejorar para la semana que viene, sobre todo el segundo tiempo, que es lo que más remarcaba el entrenador”, señaló.
El segunda línea destacó la importancia de sostener la intensidad durante todo el encuentro: “Tuvimos un muy buen primer tiempo, pero en el segundo bajamos un poco. Tenemos que tratar de balancear eso y lograr dos buenos tiempos. Con el correr de los partidos y el trabajo en la semana lo vamos a lograr”.
De cara al próximo compromiso ante Pampas, Bur anticipó un duelo exigente: “Es el primer equipo argentino que enfrentamos, siempre es lindo, un clásico. Tenemos que enfocarnos en nosotros, en lo que podemos hacer. Con pelota somos muy fuertes y poderosos. Debemos trabajar en las pérdidas y en el trabajo de los forwards, donde quizás estamos un poco en deuda”.
Ignacio Gandini también valoró el resultado, aunque coincidió en que el complemento dejó lecciones.
“Realmente el resultado es positivo, pero en el segundo tiempo nos quedamos un poco en el juego que queremos proponer. Tuvimos muchas pérdidas de pelota y ellos se hicieron fuertes ahí. Es algo que vamos a tener que ajustar”, explicó.
Sobre la merma en la intensidad, agregó: “En el primer tiempo hubo mucha exigencia e intensidad. Quizás, con el partido ya resuelto, inconscientemente uno se relaja. Es lógico que pase en un equipo en formación, pero fue un buen llamado de atención para lo que queda”.
Pensando en Pampas, Gandini hizo hincapié en las bases del juego: “Tienen un gran equipo, con nombres importantes. Creo que tenemos que hacernos fuertes en las formaciones fijas. Por momentos hoy estuvimos bien y por momentos no. Esa va a ser la clave, junto con la disciplina, que en el segundo tiempo se nos fue un poco”.
Por su parte, Felipe Villagrán, al igual que Bur uno de los autores de los tries de Capibaras, resaltó la contundencia del equipo en la primera mitad y la importancia de haber asegurado el triunfo.
“Vinimos a buscar el partido y lo conseguimos. El primer tiempo fue muy bueno, en el segundo bajamos un poco y ellos también vinieron a jugar y a buscar puntos. Pero pudimos cerrar el partido y ahora hay que pensar en Pampas”, afirmó.
El jugador también valoró el apoyo del público al jugar en un club: “Tiene un plus extra hermoso. Viene tu gente, tus amigos, tu familia. Toda la gente que nos apoya desde el inicio. Es hermoso jugar acá”.
Con dos presentaciones y saldo positivo, Capibaras XV ya pone el foco en el próximo desafío del Súper Rugby Américas (Pampas), donde buscará sostener la intensidad durante los 80 minutos y seguir consolidando su juego.