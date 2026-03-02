Súper Rugby Américas

Capibaras XV apunta a sostener la intensidad ante Pampas

Tras el contundente 54-12 frente a Cobras, el equipo del Litoral ya piensa en su primer partido de visitante. Bur, Gandini y Villagrán, tres de los que se destacaron el último sábado en Santa Fe Rugby Club, dialogaron con El Litoral