Rugby

Valiosa recuperación para Capibaras en Paraguay

Por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV superó este sábado por 13-12 a Yacaré XV en el estadio Héroes de Curupayty. Ajustada victoria del elenco litoraleño que prevaleció sobre el conjunto paraguayo recién a falta de dos minutos para el cierre. El sábado próximo, los dirigidos por Nicolás Galatro viajarán a Santiago de Chile para medirse frente a Selknam.