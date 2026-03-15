Valiosa recuperación para Capibaras en Paraguay

Por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV superó este sábado por 13-12 a Yacaré XV en el estadio Héroes de Curupayty. Ajustada victoria del elenco litoraleño que prevaleció sobre el conjunto paraguayo recién a falta de dos minutos para el cierre. El sábado próximo, los dirigidos por Nicolás Galatro viajarán a Santiago de Chile para medirse frente a Selknam.
Gran triunfo de Capibaras sobre la hora. Crédito: Fernando Nicola
El 13-12 final habló a las claras de lo que fue el partido. Su desarrollo resultó cambiante y el resultado pudo haber sido para cualquiera de los dos. Sin embargo, pese a imponerse en el marcador durante 78 minutos, Yacaré XV no logró cerrarlo y Capibaras XV fue letal en el desenlace.
Con el arbitraje del correntino Federico Solari, y ante una temperatura y humedad agobiantes, la franquicia litoraleña volvió a sonreír en el marco del cuarto capítulo del Super Rugby Americas.
Paso a paso
A los 5 minutos, el medio scrum santafesino Juan Cruz Strada encontró espacios tras un ruck cercano a las 22 yardas rivales y aprovechó el desconcierto en la defensa de Capibaras XV. El jugador formado en Santa Fe Rugby Club abrió el marcador luego de una corrida casi sin oposición que terminó debajo de los postes. El apertura Joaquín Lamas completó la acción con la conversión para estirar la ventaja.
A pesar del excesivo calor y la humedad presentes en la localidad paraguaya de Luque, el duelo entre ambas formaciones mostró un ritmo intenso y cambiante en cuanto a su dominio.
Antes del primer receso para hidratación, Yacaré XV volvió a golpear. Lamas interceptó una pelota en pleno ataque de Capibaras XV cerca de mitad de cancha y fue implacable en su corrida hasta el ingoal visitante para establecer el 12-0.
Gran triunfo de Capibaras sobre la hora. Crédito: Fernando Nicola
Tras el parate, la franquicia litoraleña pareció reaccionar y mostró mayor posesión. Así llegó el descuento: line y maul bien ejecutados por el conjunto dirigido por Nicolás Galatro derivaron en el try del hooker sanjuanino Manuel Cuneo, a los 28 minutos, para dejar el marcador 12-5.
Desenlace letal
Quizás producto del desgaste del primer tiempo y de la temperatura reinante, el complemento entró en una meseta. Yacaré XV pareció sentirse cómodo en ese desarrollo, mientras Capibaras XV no encontraba la manera de modificar el rumbo del partido.
La conducción del tándem de medios del local, integrado por Strada y Lamas, resultó clave para administrar las acciones.
Capibaras tuvo oportunidades para descontar, pero no las aprovechó. El rosarino Ignacio Dogliani falló un penal y también erró Quatroccio. El tiempo corría y la ansiedad comenzaba a jugarle en contra al conjunto litoraleño, que cometió varios errores de manejo poco habituales en comparación con sus presentaciones anteriores.
Sin embargo, las incidencias del juego le dieron una última chance a la visita. A cinco minutos del final, el paranaense Lautaro Ciprini apoyó un try clave que dejó el marcador 12-10.
Gran triunfo de Capibaras sobre la hora. Crédito: Fernando Nicola
Y a los 38 minutos llegó el golpe definitivo. Dogliani no falló un penal determinante: el de la victoria. Por primera vez en el partido, Capibaras XV pasó al frente en un duelo que pudo haber sido para cualquiera de los dos.
De esta manera, el elenco litoraleño se recuperó tras la caída ante Pampas y volvió a festejar. Por su parte, Yacaré XV —que contó con otro santafesino destacado como el primera línea Gonzalo Del Pazo— continúa sin conocer la victoria.
En la próxima fecha, Capibaras XV viajará a Santiago de Chile para medirse con Selknam, mientras que Yacaré XV recibirá en la cancha de Aranduroga Rugby Club a Tarucas.
Síntesis
YACARE XV (12): Nicolas Toth (César Pérez), Jordi Chávez (Valentino Marciali), Gonzalo Del Pazo (Enrique Quinteros); Mateo Gasparotti, Joaquín Domínguez (Lautaro González); Manuel Todaro (Francisco Bareiro), Ariel Núñez, Juan Mernes -A-; Juan Cruz Strada, Joaquín Lamas; Juan González, Sebastián Urbieta, Ramiro Amarilla, Facundo Paiva (Valentino Quatrocci), Francisco Calello.
CAPIBARAS XV (13): Diego Correa, Manuel Cuneo (Bernardo Lis), Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio, Lucas Bur (Juan Huber); Ignacio Gandini (C), Felipe Villagrán (Basilio Cañas), Manuel Bernstein; Alejo Sugasti (Juan Lovell), Juan Bautista Baronio (Ignacio Dogliani); Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani; Francisco Lluch.
Primer tiempo: 5’ Try Strada (conv. Lamas) (5-0); 19’ Try Lamas (12-0); 28’ Try Cuneo (12-5). Parcial: Yacaré XV 12 – Capibaras XV 5. Segundo tiempo: 35’ Try Cipriani (12-10); 38’ Penal Dogliani (12-13). Final: Yacaré XV 12 – Capibaras XV 13. Referee: Federico Solari (Argentina). Cancha: Estadio Héroes de Curupayty.