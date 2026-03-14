#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Fecha 4

Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras el resultado de Capibaras y Yacaré

La franquicia del Litoral visitó a Yacaré XV en Paraguay por la cuarta fecha del torneo. El partido impactó en la pelea de arriba y volvió a poner a Capibaras ante un cruce clave después de la caída frente a Pampas.

Capibaras XV-Yacare | Super Rugby Americas Fecha 4 | Estadio “Héroes de Curupayty”. Foto: Fernando NicolaCapibaras XV-Yacare | Super Rugby Americas Fecha 4 | Estadio “Héroes de Curupayty”. Foto: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

Capibaras XV y Yacaré XV se enfrentaron este sábado en el estadio Héroes de Curupayty de Asunción, por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas 2026, en un partido que volvió a tener peso directo sobre la tabla de posiciones. Para la franquicia del Litoral fue, además, su primera salida internacional dentro del certamen.

Capibaras se impuso en Paraguay, volvió al triunfo y se acomodó otra vez en la pelea grande del Súper Rugby Américas. La franquicia del Litoral respondió fuera de casa, en su primera salida internacional, y sumó un éxito importante para sostener su protagonismo en la tabla.

El equipo dirigido por Nicolás Galatro llegó a este compromiso después de un arranque muy positivo, con victorias ante Peñarol y Cobras Brasil, y una derrota ajustada frente a Pampas por 25-20 en la fecha anterior. Esa caída le había cortado el invicto, pero lo mantenía bien posicionado en la pelea alta del campeonato.

Mirá también¡Sobre el final!: Capibaras ganó 13-12 contra Yacaré en Paraguay

Un cruce con efecto en la parte alta

El partido entre Capibaras y Yacaré volvió a mover el tablero del torneo. La franquicia del Litoral había viajado a Paraguay con la necesidad de sumar para no perderle pisada al líder, mientras que el conjunto guaraní también afrontó el encuentro con la urgencia de reposicionarse tras su propio arranque irregular.

Antes de jugarse este compromiso, Capibaras sumaba 11 puntos y se ubicaba en el lote de escoltas, apenas dos unidades por debajo de Tarucas, que mandaba con 13. Yacaré, por su parte, aparecía necesitado de una reacción en una fecha que podía empezar a marcar diferencias entre los de arriba y los que debían recuperarse.

Mirá tambiénSúper Rugby Américas: Capibaras XV-Yacaré XV en fotos

Los cambios que metió Galatro

Para este encuentro, el cuerpo técnico decidió dos modificaciones en la formación titular. Juan Bautista Baronio ingresó por Ignacio Dogliani, mientras que Gino Dicapua entró en lugar de Franco Rossetto, quien quedó fuera de la lista de 23.

Capibaras formó con Diego Correa, Manuel Cúneo y Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch. En el banco estuvieron Bernardo Lis, Jorge Onorato, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Basilio Cañas, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés.

Una tarde especial en Paraguay

El encuentro se jugó en Luque, dentro del predio del Comité Olímpico Paraguayo, y representó un paso simbólico para el proyecto de Capibaras. La franquicia del Litoral afrontó así su primera experiencia internacional, en un contexto de altas temperaturas y ante un rival que buscó hacerse fuerte como local.

También quedó confirmado que el árbitro del partido fue Federico Solari, con Cauã Ricardo y Sergio Alvarenga como asistentes. Ese dato terminó de completar una jornada importante para el calendario de la franquicia, tanto por el contexto como por lo que estaba en juego en la tabla.

Así quedó la tabla tras Capibaras y Yacaré

Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas

Tabla de Posiciones

Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo

← deslizá para ver más →
# Equipo PJ PG PE PP PF PC TF TC DP PB Pts
1
PAM
Pampas
Argentina
 4 3 0 1 132 95 17 11 +37 4 16
2
CAP
Capibaras XV
Argentina
 4 3 0 1 121 56 15 8 +65 3 15
3
TAR
Tarucas
Argentina
 4 3 0 1 120 100 14 14 +20 1 13
4
DOG
Dogos XV
Argentina
 3 2 0 1 83 82 12 7 +1 3 11
5
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
 4 2 0 2 103 109 15 13 -6 2 10
6
SEL
Selknam
Chile
 3 1 0 2 74 113 11 16 -39 2 6
7
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
 4 1 0 3 72 132 7 20 -60 1 5
8
YAC
Yacare XV
Paraguay
 4 0 0 4 80 98 11 13 -18 4 4
Líder del torneo
Zona de clasificación
Fuera de clasificación
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus
Datos: superrugbyamericas.com  |  Actualizado al 14/03/2026
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Capibaras XV
Súper Rugby Américas
Rugby

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro