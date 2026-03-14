Fecha 4

Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras el resultado de Capibaras y Yacaré

La franquicia del Litoral visitó a Yacaré XV en Paraguay por la cuarta fecha del torneo. El partido impactó en la pelea de arriba y volvió a poner a Capibaras ante un cruce clave después de la caída frente a Pampas.