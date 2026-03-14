Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras el resultado de Capibaras y Yacaré

Capibaras XV y Yacaré XV se enfrentaron este sábado en el estadio Héroes de Curupayty de Asunción, por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas 2026, en un partido que volvió a tener peso directo sobre la tabla de posiciones. Para la franquicia del Litoral fue, además, su primera salida internacional dentro del certamen.
Capibaras se impuso en Paraguay, volvió al triunfo y se acomodó otra vez en la pelea grande del Súper Rugby Américas. La franquicia del Litoral respondió fuera de casa, en su primera salida internacional, y sumó un éxito importante para sostener su protagonismo en la tabla.
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El equipo dirigido por Nicolás Galatro llegó a este compromiso después de un arranque muy positivo, con victorias ante Peñarol y Cobras Brasil, y una derrota ajustada frente a Pampas por 25-20 en la fecha anterior. Esa caída le había cortado el invicto, pero lo mantenía bien posicionado en la pelea alta del campeonato.
Un cruce con efecto en la parte alta
El partido entre Capibaras y Yacaré volvió a mover el tablero del torneo. La franquicia del Litoral había viajado a Paraguay con la necesidad de sumar para no perderle pisada al líder, mientras que el conjunto guaraní también afrontó el encuentro con la urgencia de reposicionarse tras su propio arranque irregular.
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Antes de jugarse este compromiso, Capibaras sumaba 11 puntos y se ubicaba en el lote de escoltas, apenas dos unidades por debajo de Tarucas, que mandaba con 13. Yacaré, por su parte, aparecía necesitado de una reacción en una fecha que podía empezar a marcar diferencias entre los de arriba y los que debían recuperarse.
Los cambios que metió Galatro
Para este encuentro, el cuerpo técnico decidió dos modificaciones en la formación titular. Juan Bautista Baronio ingresó por Ignacio Dogliani, mientras que Gino Dicapua entró en lugar de Franco Rossetto, quien quedó fuera de la lista de 23.
Capibaras formó con Diego Correa, Manuel Cúneo y Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch. En el banco estuvieron Bernardo Lis, Jorge Onorato, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Basilio Cañas, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés.
Una tarde especial en Paraguay
El encuentro se jugó en Luque, dentro del predio del Comité Olímpico Paraguayo, y representó un paso simbólico para el proyecto de Capibaras. La franquicia del Litoral afrontó así su primera experiencia internacional, en un contexto de altas temperaturas y ante un rival que buscó hacerse fuerte como local.
También quedó confirmado que el árbitro del partido fue Federico Solari, con Cauã Ricardo y Sergio Alvarenga como asistentes. Ese dato terminó de completar una jornada importante para el calendario de la franquicia, tanto por el contexto como por lo que estaba en juego en la tabla.
Así quedó la tabla tras Capibaras y Yacaré
Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas
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PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus