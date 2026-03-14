La previa: Capibaras enfrenta en Paraguay a Yacaré en busca del regreso al triunfo

Tras un inicio electrizante en el Súper Rugby Américas 2026, la franquicia del Litoral, Capibaras XV, ya se prepara para su próximo gran desafío. Después de haber perdido su invicto en un ajustado duelo frente a Pampas, el equipo santafesino buscará retomar la senda del triunfo en tierras paraguayas.
El equipo dirigido por Nicolás Galatro llegó a Asunción para enfrentarse a la franquicia paraguaya en lo que promete ser un duelo físico y de alto voltaje. Capibaras llega con la necesidad de sumar para no perderle pisada al líder, mientras que Yacare XV busca recuperarse tras una dura derrota ante Cobras Brasil.
A qué hora y cómo verlo
El duelo de este sábado 14 de marzo de 2026 comienza a las 18:30 horas de Argentina y Paraguay en el estadio Héroes de Curupayty de Asunción.
Capibaras XV quiere regresar al triunfo en el Super Rugby Americas. Foto: Matías Pintos
El encuentro se transmitirá en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.
Cómo llega Capibaras
Luego de tres fechas disputadas, el balance de Capibaras es sumamente positivo, a pesar del reciente traspié del último fin de semana
Capibaras XV-Cobras | Super Rugby Americas Fecha 2 | Santa Fe Rugby. Foto: Matías Pintos
Debutaron con una histórica victoria ante el campeón defensor, Peñarol (34-7), y luego golearon a Cobras Brasil (54-12) en Santa Fe. En la última fecha, cayeron ante Pampas por 25-20 en un partido que se decidió por detalles en "La Catedral" del CASI.
Actualmente, Capibaras XV suma 11 puntos y se ubica en el lote de los escoltas junto a Pampas, apenas dos unidades por debajo de Tarucas (Tucumán), que lidera con 13 puntos y es el único invicto del torneo.
17:35 “Héroes de Curupayty”, casa del rugby guaraní con césped sintético
Una pista de atletismo y un polideportivo con certificados de homologación internacional, amplios gimnasios, este estadio de rugby donde se jugará Capibaras XV-Yacare, canchas de fútbol de campo y sintético, campos de golf, un velódromo techado, un patinódromo, un estadio de hockey con campo de juego sintético y pista de agua, un polígono de tiro, pistas de BMX y skateboarding y el centro acuático Olímpico. Es una ciudad deportiva adentro de otra ciudad llamada Luque.
“Héroes de Curupayty” es la denominación del estadio de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, en Ñu Guasu. Hace algunos años, el por entonces titular de la Unión de Rugby del Paraguay, Rubén González, explicaba que tomaron esa determinación en “homenaje a la batalla de Curupayty junto a los valientes soldados paraguayos que lucharon ante 20.000 soldados de tres naciones y que han defendido ese enclave en forma valiente, sin retroceder un milímetro”.
El estadio “Héroes de Curupayty” de la ciudad de Luque, será el escenario donde Federico Solari dirigirá por tercera vez en el torneo, tras ser árbitro en un partido en 2024 y otro en 2025. Tendrá como asistentes a Cauã Ricardo y Sergio Alvarenga.