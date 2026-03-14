La previa: Capibaras enfrenta en Paraguay a Yacaré en busca del regreso al triunfo

“Héroes de Curupayty” es la denominación del estadio de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, en Ñu Guasu. Hace algunos años, el por entonces titular de la Unión de Rugby del Paraguay, Rubén González, explicaba que tomaron esa determinación en “homenaje a la batalla de Curupayty junto a los valientes soldados paraguayos que lucharon ante 20.000 soldados de tres naciones y que han defendido ese enclave en forma valiente, sin retroceder un milímetro”.