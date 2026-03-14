#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En Vivo Súper Rugby Americas

La previa: Capibaras enfrenta en Paraguay a Yacaré en busca del regreso al triunfo

El duelo comienza a las 18:30 horas de este sábado en el estadio Héroes de Curupayty de Asunción.

Capibaras XV quiere regresar al triunfo en el Super Rugby Americas. Foto: Fernando Nicola.Capibaras XV quiere regresar al triunfo en el Super Rugby Americas. Foto: Fernando Nicola.
Seguinos en
Por: 

Tras un inicio electrizante en el Súper Rugby Américas 2026, la franquicia del Litoral, Capibaras XV, ya se prepara para su próximo gran desafío. Después de haber perdido su invicto en un ajustado duelo frente a Pampas, el equipo santafesino buscará retomar la senda del triunfo en tierras paraguayas.

Mirá tambiénMaximiliano Bustos: “Queremos seguir creciendo y ser protagonistas”

El equipo dirigido por Nicolás Galatro llegó a Asunción para enfrentarse a la franquicia paraguaya en lo que promete ser un duelo físico y de alto voltaje. Capibaras llega con la necesidad de sumar para no perderle pisada al líder, mientras que Yacare XV busca recuperarse tras una dura derrota ante Cobras Brasil.

A qué hora y cómo verlo

El duelo de este sábado 14 de marzo de 2026 comienza a las 18:30 horas de Argentina y Paraguay en el estadio Héroes de Curupayty de Asunción.

Capibaras XV-Cobras | Super Rugby Americas Fecha 2 | Santa Fe Rugby. Foto: Matías PintosCapibaras XV quiere regresar al triunfo en el Super Rugby Americas. Foto: Matías Pintos

El encuentro se transmitirá en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.

Cómo llega Capibaras

Luego de tres fechas disputadas, el balance de Capibaras es sumamente positivo, a pesar del reciente traspié del último fin de semana

Capibaras XV-Cobras | Super Rugby Americas Fecha 2 | Santa Fe Rugby. Foto: Matías PintosCapibaras XV-Cobras | Super Rugby Americas Fecha 2 | Santa Fe Rugby. Foto: Matías Pintos

Debutaron con una histórica victoria ante el campeón defensor, Peñarol (34-7), y luego golearon a Cobras Brasil (54-12) en Santa Fe. En la última fecha, cayeron ante Pampas por 25-20 en un partido que se decidió por detalles en "La Catedral" del CASI.

Actualmente, Capibaras XV suma 11 puntos y se ubica en el lote de los escoltas junto a Pampas, apenas dos unidades por debajo de Tarucas (Tucumán), que lidera con 13 puntos y es el único invicto del torneo.

Sábado 14.03

17:35 “Héroes de Curupayty”, casa del rugby guaraní con césped sintético

Una pista de atletismo y un polideportivo con certificados de homologación internacional, amplios gimnasios, este estadio de rugby donde se jugará Capibaras XV-Yacare, canchas de fútbol de campo y sintético, campos de golf, un velódromo techado, un patinódromo, un estadio de hockey con campo de juego sintético y pista de agua, un polígono de tiro, pistas de BMX y skateboarding y el centro acuático Olímpico. Es una ciudad deportiva adentro de otra ciudad llamada Luque.

“Héroes de Curupayty” es la denominación del estadio de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, en Ñu Guasu. Hace algunos años, el por entonces titular de la Unión de Rugby del Paraguay, Rubén González, explicaba que tomaron esa determinación en “homenaje a la batalla de Curupayty junto a los valientes soldados paraguayos que lucharon ante 20.000 soldados de tres naciones y que han defendido ese enclave en forma valiente, sin retroceder un milímetro”.

Seguinos en
Sábado 14.03

16:26 Quién será el árbitro

El estadio “Héroes de Curupayty” de la ciudad de Luque, será el escenario donde Federico Solari dirigirá por tercera vez en el torneo, tras ser árbitro en un partido en 2024 y otro en 2025. Tendrá como asistentes a Cauã Ricardo y Sergio Alvarenga.

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Capibaras XV
Rugby
Polideportivo
Súper Rugby Américas
Paraguay

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro