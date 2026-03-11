Federico Solari será el árbitro del partido entre Yacaré y Capibaras XV

El próximo sábado, a partir de las 18:30 horas, Capibaras XV jugará su cuarto partido en el Súper Rugby Américas 2026.
Por la fecha 4, el correntino controlará las acciones en Luque. Los del Litoral viajan el jueves a Paraguay.
Otra vez enfrente estará Yacaré XV, pero esta vez, de manera oficial, a diferencia de lo que fue aquel primer amistoso en el inicio del mes de febrero.
El estadio “Héroes de Curupayty” de la ciudad de Luque, será el escenario donde Federico Solari dirigirá por tercera vez en el torneo, tras ser árbitro en un partido en 2024 y otro en 2025. Tendrá como asistentes a Cauã Ricardo y Sergio Alvarenga.
Viernes 13 de marzo
19 hs.: Peñarol – Cobras. Réferi: Tomás Ninci. Asistentes: Esteban Filipanics y Armen Abi Saab.
21 hs.: Tarucas – Pampas. Réferi: Pablo Deluca. Asistentes: Nicolás Cotic y Agustín Altabe.
Sábado 14 de marzo
20:30 hs.: Dogos – Selknam. Réferi: Francisco González. Asistentes: Federico González y Nerea Livoni.