Federico Solari será el árbitro del partido entre Yacaré y Capibaras XV

Por la fecha 4, el correntino controlará las acciones en Luque. Los del Litoral viajan el jueves a Paraguay.

Federico Solari, dirigirá la cuarta presentación de Capibaras en el SRA.Federico Solari, dirigirá la cuarta presentación de Capibaras en el SRA.
El próximo sábado, a partir de las 18:30 horas, Capibaras XV jugará su cuarto partido en el Súper Rugby Américas 2026.

Otra vez enfrente estará Yacaré XV, pero esta vez, de manera oficial, a diferencia de lo que fue aquel primer amistoso en el inicio del mes de febrero.

Yacaré y Capibaras se enfrentaron de manera amistosa en Corrientes, el primer fin de semana de febrero de este año.Yacaré y Capibaras se enfrentaron de manera amistosa en Corrientes, el primer fin de semana de febrero de este año.

El estadio “Héroes de Curupayty” de la ciudad de Luque, será el escenario donde Federico Solari dirigirá por tercera vez en el torneo, tras ser árbitro en un partido en 2024 y otro en 2025. Tendrá como asistentes a Cauã Ricardo y Sergio Alvarenga.

"Pali" Deluca, el árbitro para el puntero Tarucas y Pampas."Pali" Deluca, el árbitro para el puntero Tarucas y Pampas.

El resto de la fecha

Viernes 13 de marzo

19 hs.: Peñarol – Cobras. Réferi: Tomás Ninci. Asistentes: Esteban Filipanics y Armen Abi Saab.

21 hs.: Tarucas – Pampas. Réferi: Pablo Deluca. Asistentes: Nicolás Cotic y Agustín Altabe.

Sábado 14 de marzo

20:30 hs.: Dogos – Selknam. Réferi: Francisco González. Asistentes: Federico González y Nerea Livoni.

