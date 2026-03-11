Gabriel Travaglini: “Estamos muy contentos con la incorporación de Capibaras”

A la izquierda, sentados: Carlos Fertonani (CEO de Capibaras) y Travaglini. Parados, Enrique Patrizi, Martín Cipriani y Rubén González Fresneda, presidentes de las uniones del Litoral, el día que se firmó por la participación de Capibaras XV en el SRA. A la izquierda, meses después, la franquicia en cancha.