Gabriel Travaglini: “Estamos muy contentos con la incorporación de Capibaras”

El próximo 26 de marzo, el cordobés Félix Páez Molina asumirá, hasta 2030, la presidencia de la Unión Argentina de Rugby (UAR), cargo que ocupa desde 2022 Gabriel Travaglini.
El dirigente deja la presidencia de la Unión Argentina de Rugby. Destacó el crecimiento del Súper Rugby Américas, la incorporación del equipo del Litoral y el rol clave de los clubes en la estructura nacional.
El Litoral estuvo el último viernes en el CASI, club de origen de Travaglini, y dialogó con el dirigente en la previa al encuentro entre Pampas y Capibaras por la tercera fecha del Súper Rugby Américas (SRA).
Travaglini valoró especialmente la llegada del equipo del Litoral a la competencia continental, un proceso que, según explicó, fue fruto de una planificación conjunta entre las regiones involucradas.
“Estamos muy contentos, sobre todo por la incorporación de Capibaras. El año pasado debíamos sumar una nueva franquicia y teníamos la oferta de Tucumán y del Litoral. De buena fe, los referentes del Litoral dijeron: ‘Nosotros vamos el año que viene’. Así que fue algo bien planeado y bien formado”, explicó.
Para Travaglini, el crecimiento del Súper Rugby Américas es una señal clara de la evolución del rugby en la región. “Vemos cómo este torneo crece año a año. Cada vez tenemos mejores jugadores y mejores partidos. El objetivo se está logrando”, aseguró.
En ese sentido, también remarcó que el desarrollo profesional del rugby argentino no está “de punta” con la esencia del deporte en los clubes, a los que considera la base de toda la estructura.
“Siempre digo lo mismo: la base de los clubes es lo que nos alimenta. Eso no significa que en los clubes vaya a pasar lo mismo que pasa en este nivel. Muchas veces me dicen que el rugby va a pasar a ser profesional y que los clubes van a desaparecer, pero eso es imposible”, sostuvo.
El dirigente también advirtió sobre el error de comparar el modelo del rugby con el del fútbol. “Una vez alguien me dijo algo por el estilo y le respondí que Messi gana 50 veces más que el jugador de rugby mejor pago del mundo. Nunca vamos a llegar a eso”, graficó.
Incluso, puso “números sobre la mesa” para explicar la inviabilidad de un sistema plenamente profesional en el ámbito de los clubes. “Si hoy querés tener un equipo competitivo, tendrías que pagarle unos 3 millones de pesos por mes a cada jugador. Serían más de 70 millones mensuales para un plantel de unos 25 jugadores de un solo club. Y tenemos 574 en el país. ¿De dónde saldría esa plata? Es imposible”, argumentó.
Por eso, Travaglini considera que el modelo actual es el camino adecuado: un sistema con franquicias semiprofesionales en la cima y una fuerte base amateur en todo el país. “Esto va a seguir así. Es la punta de la pirámide del rugby profesional que hoy está semiprofesional con las franquicias, Argentina XV, el Seven y Los Pumas. Estamos en un buen camino”, afirmó.
En paralelo, el seleccionado argentino comenzó esta semana su habitual camp de preparación en Londres, donde gran parte del plantel y el staff se reúnen para trabajar de cara a los compromisos de la temporada.
Sin embargo, el calendario de 2026 tendrá una particularidad: Los Pumas no disputarán el Rugby Championship, a raíz de un acuerdo entre Sudáfrica y Nueva Zelanda para realizar una serie especial entre ambos seleccionados.
“No es común hoy en día lo que van a hacer. Antes te ibas dos meses de gira, pero los partidos de entre semana eran más livianos. Hoy son todos duros, con mucho riesgo para los jugadores”, indicó. A esto se suma el costo que implica sostener una gira tan extensa. “Bancar a los jugadores dos meses no es lo mismo que un Rugby Championship, donde como mucho estás dos semanas afuera. Habrá que ir acomodándose”, reconoció.
Volviendo a Los Pumas, Travaglini se mostró optimista respecto del futuro del seleccionado argentino y del posicionamiento del país dentro del rugby internacional.
“La agenda de Los Pumas sigue siendo buena. Estamos trabajando mucho, nos escuchan en World Rugby y tenemos una buena relación en Sudamérica Rugby”, destacó.
Además, subrayó el rol que Argentina viene asumiendo para impulsar el crecimiento del rugby en otras naciones emergentes. “También colaboramos para que puedan mejorar los equipos del Tier 2. En nuestra región tenemos a Chile y Uruguay, pero también buscamos que Fiji, España, Portugal y otros seleccionados puedan empezar a tener más competencia”, concluyó.