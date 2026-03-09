En la previa al partido con Capibaras, Yacaré perdió ante Cobras

En el cierre de la fecha 3 del Súper Rugby Américas, este domingo, en San Pablo, Brasil, Cobras recibió a Yacaré en el Estádio Nicolau Alayon.
Los de Paraguay cayeron 21 a 19 en San Pablo. El sábado, el partido con los del Litoral es a las 18:30.
Si bien pudo ser empate en la última jugada del partido, finalmente el equipo local se impuso 21 a 19.
de esta manera, la franquicia con base en Paraguay, es ahora el único equipo que aún no pudo obtener un triunfo en la presente temporada del SRA.
Por su parte, Cobras “rompió” con una racha tremendamente negativa. Lo de Brasil no ganaban desde el 12 de abril de 2024, cuando vencieron 25 a 19 a Peñarol. Desde aquel entonces hasta este domingo, pasaron 19 partidos sin obtener un triunfo.
Tendiendo en cuenta la agenda de Capibaras XV en su estreno en el SRA, el fin de semana que viene, en el marco de la cuarta fecha, los del Litoral tendrán el segundo de sus cuatro partidos consecutivos como visitantes.
Galatro y compañía, viajarán a la ciudad de Luque en Paraguay, donde el sábado, desde las 18:30 jugarán ante el “golpeado” conjunto de Yacaré.
Ambos equipos (Yacaré y Capibaras), ya se enfrentaron en este año. Fue el sábado 7 de febrero, de manera amistosa, en la cancha de Aranduroga de Corrientes y con El Litoral como testigo en una jornada de mucho calor.
En aquel entonces, fue empate en 57 en un encuentro atípico de tres tiempos, donde jugaron una gran cantidad de jugadores de ambos equipos. Ahora, el contexto, será otro para los dos.
Pensando en el sábado que viene, desde este lunes Capibaras volvió al trabajo, como es habitual, bien temprano desde las mañana, con los habituales controles médicos y nutricionales, para luego continuar con la sesión de gimnasio y los trabajos de campo.
Jerónimo Gómez Vara, estaría decartado. Vale recordar que el tercera línea correntino iba a ser un de los suplentes el viernes pasado ante Pampas, pero una molestia en uno de sus tendones de aquiles lo dejó afuera de los 23, y todo parecería indicar que tampoco sería tenido en cuenta ante Yacaré.
Como buenas noticias, se da el retorno del primera línea cordobés Martín Vaca; mientars que el hooker de Santa Fe Rugby, Federico Cescut, que se esguinzó uno de sus tobillos cuando ingresó en el partido ante Cobras en Sauce Viejo, comenzó a realizar trabajos físicos.
Con ese panorama, habrá que ver qué ajustes realizan los entrenadores para el compromiso en Paraguay.