Bernstein y Dogliani: autocrítica y confianza en Capibaras tras la caída ante Pampas

Capibaras XV peleó hasta el final, pero terminó con las manos vacías en su visita a Pampas por la tercera fecha del Súper Rugby Américas, en un encuentro disputado en la cancha del CASI.
Capitán y sub capitán analizaron junto a El Litoral la primera derrota en la competencia. Destacaron la actitud del equipo para competir hasta el final.
Tras el partido, dos de los protagonistas del equipo santafesino, el capitán Manuel Bernstein y el apertura y sub capitán, Ignacio “Colo” Dogliani, compartieron sus sensaciones con El Litoral.
Bernstein, quien vive su primera temporada con Capibaras, pero de gran experiencia en el SRA, reconoció que el vestuario quedó con bronca por la derrota, aunque valoró algunos aspectos del rendimiento del equipo.
“Obviamente estamos un poco amargados por el resultado, pero sabíamos que podía pasar y que el partido se iba a definir en los últimos momentos. Más allá de eso hicimos muchas cosas buenas y pudimos proponer nuestro juego, que era uno de los objetivos”, señaló el capitán.
El tercera línea de CRAI también puso el foco en la seguidilla de compromisos fuera de “casa” que tendrá el equipo, aunque se mostró confiado en la preparación del plantel.
“Ahora se nos vienen cuatro fechas seguidas de visitante, pero creo que físicamente estamos preparados. Tenemos todo a disposición para recuperarnos y preparar el próximo partido de la mejor manera”, agregó.
En cuanto a los aspectos a corregir, Bernstein fue claro: “Nos faltó un poco más de precisión. Las formaciones fijas estuvieron un poco más prolijas que en los partidos anteriores, pero tenemos que mejorar la disciplina”.
Por su parte, Ignacio “Colo” Dogliani, apertura del equipo y autor de los 20 puntos de Capibaras en el encuentro, destacó la actitud del grupo para ir a buscar el partido hasta el final.
“Estoy contento porque el equipo fue a buscar el resultado hasta el minuto 80, aunque queda un sabor amargo porque estuvimos ahí y se definió por mínimos detalles”, expresó.
El back del Jockey rosarino también coincidió en los puntos a mejorar: “Por ahí tendríamos que haber sido un poco más disciplinados. En defensa estuvimos bien, pero cometimos algunos penales y también tenemos que mejorar el scrum”.
De cara a lo que viene, Dogliani explicó que la recuperación será clave en una semana corta que incluirá viaje a Paraguay para enfrentar a Yacaré XV.
“Ahora es clave recuperarnos. El jueves viajamos a Paraguay, así que vamos a descansar, el lunes volver a entrenar, ver qué hicimos mal y qué hicimos bien, y pensar en Yacaré”, sostuvo.
En lo personal, el apertura se mostró conforme con su rendimiento y el proceso de adaptación dentro del equipo. “Me siento muy bien, fui tomando confianza partido a partido. Con el grupo tenemos muy buena relación y me hacen sentir muy cómodo. Hay que seguir entrenando y metiéndole”, concluyó.