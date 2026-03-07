#HOY:

Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras la derrota de Capibaras frente a Pampas

La franquicia del Litoral y el conjunto bonaerense se enfrentaron por la tercera fecha en un partido que impactó de lleno en la zona alta del torneo. Capibaras había llegado como líder y Pampas buscaba descontarle terreno.

Capibaras XV y Pampas se enfrentaron por la tercera fecha del Súper Rugby Américas en un duelo con efecto directo sobre la tabla de posiciones. El cruce puso cara a cara a dos equipos que habían empezado el torneo con ambición y que llegaban con la chance de mover la pelea por los primeros puestos.

Pampas venció a Capibaras y apretó la pelea en la cima del Súper Rugby Américas. El conjunto bonaerense aprovechó un cruce directo para descontar terreno y meter presión en una tabla que quedó mucho más ajustada tras la tercera fecha.

Antes de este encuentro, Capibaras ocupaba el primer lugar con 10 unidades luego de sus victorias ante Peñarol y Cobras Brasil. Pampas, en cambio, había sumado 7 puntos en sus dos primeras presentaciones y aparecía como uno de los perseguidores con margen para meterse de lleno en la discusión.

Un partido que movió la parte alta

El resultado entre Capibaras y Pampas modificó el panorama en la parte alta del campeonato. Lo que estaba en juego no era solo un triunfo más en la fase regular, sino también la posibilidad de afirmar una tendencia en este arranque del Súper Rugby Américas.

Para Capibaras, el partido representó una medida importante para sostener su gran comienzo. Para Pampas, en tanto, fue una oportunidad concreta para descontar puntos y meterse de lleno en la conversación por la punta, en una fecha que podía dejar a varios equipos muy apretados.

Cómo quedó la tabla tras Capibaras y Pampas

Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas

Tabla de Posiciones

Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo

← deslizá para ver más →
# Equipo PJ PG PE PP PF PC TF TC DP PB Pts
1
PAM
Pampas
Argentina
 3 2 0 1 89 73 11 8 +16 3 11
2
CAP
Capibaras XV
Argentina
 3 2 0 1 108 44 13 6 +64 3 11
3
TAR
Tarucas
Argentina
 2 2 0 0 69 31 9 4 +38 1 9
4
DOG
Dogos XV
Argentina
 2 2 0 0 57 53 8 5 +4 1 9
5
SEL
Selknam
Chile
 2 1 0 1 47 73 7 10 -26 1 5
6
YAC
Yacare XV
Paraguay
 2 0 0 2 49 64 6 9 -15 2 2
7
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
 2 0 0 2 31 75 3 11 -44 1 1
8
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
 2 0 0 2 25 62 3 7 -37 0 0
Líder del torneo
Zona de clasificación
Fuera de clasificación
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus
Datos: superrugbyamericas.com  |  Actualizado al 03/03/2026
Rugby
Capibaras XV
Súper Rugby Américas
Polideportivo

