Capibaras y una máxima muy futbolera: "equipo que gana, no se toca"

Parece mentira y muy rápido todo, pero es una realidad: este viernes, a las 19 horas, Capibaras XV defenderá la punta de la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas.
Solo habrá dos modificaciones entre los “hombre de impacto”: se suman Lis y Gallo. Este viernes, por la fecha 3, visita a Pampas. Primera experiencia en el SRA como visitantes y con El Litoral como testigo.
Sí, “los nuevos” están bien arriba y ante Pampas, en cancha del CASI, la “Catedral del Rugby”, los del Litoral por primera vez en la competencia, jugarán en condición de visitantes.
Basándonos en las estadísticas y los resultados, Capibaras está muy bien, teniendo en cuenta que es un equipo que se está ensamblando.
Al puntaje ideal (10 unidades producto de ganar los dos partidos jugados hasta ahora con punto bonus), hay que agregar que los conducidos por Galatro están muy bien en la posesión de la pelota en campo rival, el porcentaje de lines y scrums ganados, pocos penales en contra, buena cantidad de tries apoyados, entre otras cosas en lo grupal y también cuestiones positivas desde lo individual, como por ejemplo los metros recorridos entre los dos partidos por el “Colo” Dogliani (157).
En lo que sí debe hacer hincapié Capibaras en este cotejo, es en la consistencia en el juego durante los 80 minutos. Ante Cobras, “jugó solo un tiempo”. O sea, gran y sólida actuación en los primeros 40 minutos, y un bajón considerable en el complemento donde hubo reacción casi sobre el cierre. Bernstein, Gandini y cía., tienen con qué hacerlo.
Capibaras tuvo una semana muy intensa de entrenamientos, y también visitas importantes como las del head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi quien además tuvo participación activa en dos de las prácticas junto al entrenador de forwards especialista en scrum, Andrés Bordoy; así mismo, se hicieron presente Santiago Chocobares, Emiliano Boffelli y Jerónimo de la Fuente.
En ese contexto, Nicolás Galatro, el entrenador principal de los litoraleños, dispuso que los mismos quince que salieron a la cancha de Santa Fe Rugby Club por la segunda fecha, hagan lo propio en el CASI.
Es decir que Capibaras XV formará con: 1- Diego Correa, 2- Manuel Cúneo y 3- Lisandro Dipierri; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini, 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein (C); 9- Alejo Sugasti (Lovell) e 10- Ignacio Dogliani; 11- Franco Rossetto, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Francisco Lluch.
Mientras que como eventuales relevos estarán: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Juan Ignacio Gallo, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Pablo Baronio y Bautista Estellés.
Por su parte, Pampas, tuvo un buen debut ante Yacaré en condición de visitante, a quien venció por 30 a 17. Mientras que en la segunda fecha, de local, no pudo con Dogos con quien terminó cayendo en el final por 36 a 34.
Ambos resultados le posibilitan a la franquicia con base en Buenos Aires, tener 7 puntos en la tabla, debido al bonus ofensivo y defensivo de la última presentación.
Para este partido ante Capibaras, Juan Manuel Leguizamón dispuso a los siguientes 15 jugadores titulares: 1– Matías Medrano, 2– Ignacio Botazzinni y 3- Marcos Camerlinckx; 4- Rodrigo Fernández Criado y 5- Francisco Sluga; 6- Juan Penoucos, 7- Augusto cabano Wall y 8- Juan Bernasconi; 9- Lucas Marguery (Capitán) y 10- Bautista Farisé; 11- Santiago Cordero, 12- Felipe Ledesma, 13- Agustín Fraga, 14- Santiago Pernas y 15- Tobías Wade.
Suplentes: 16- Tadeo Ledesma Arocena, 17- Nahuel Zunini, 18- Valentín Vicente Vidal, 19- Lucas Moresco, 20- Faustino Santarelli, 21- Alejo Lavayén, 22- Estanislao Renthel y 23- Alfonso Latorre.
Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PF
|PC
|TF
|TC
|DP
|PB
|Pts
|1
|
CAP
Capibaras XV
Argentina
|2
|2
|0
|0
|88
|19
|12
|3
|+69
|2
|10
|2
|
TAR
Tarucas
Argentina
|2
|2
|0
|0
|69
|31
|9
|4
|+38
|1
|9
|3
|
DOG
Dogos XV
Argentina
|2
|2
|0
|0
|57
|53
|8
|5
|+4
|1
|9
|4
|
PAM
Pampas
Argentina
|2
|1
|0
|1
|64
|53
|8
|7
|+11
|3
|7
|5
|
SEL
Selknam
Chile
|2
|1
|0
|1
|47
|73
|7
|10
|-26
|1
|5
|6
|
YAC
Yacare XV
Paraguay
|2
|0
|0
|2
|49
|64
|6
|9
|-15
|2
|2
|7
|
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
|2
|0
|0
|2
|31
|75
|3
|11
|-44
|1
|1
|8
|
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
|2
|0
|0
|2
|25
|62
|3
|7
|-37
|0
|0