Súper Rugby Américas

Capibaras y una máxima muy futbolera: "equipo que gana, no se toca"

Solo habrá dos modificaciones entre los “hombre de impacto”: se suman Lis y Gallo. Este viernes, por la fecha 3, visita a Pampas. Primera experiencia en el SRA como visitantes y con El Litoral como testigo.